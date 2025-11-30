พระราชินี ทรงวิ่ง ฮาล์ฟมาราธอน ร่วมกับ เอเลียด คิปโชเก้ ทรงใช้เวลา 2.13 ชม. เข้าเส้นชัย

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จฯร่วมวิ่งฮาล์ฟมาราธอน ซีซั่น 8 “อะเมซิ่งไทยแลนด์ มาราธอน แบงค็อก” ครั้งที่ 8 ประจำปี 2568 ร่วมกับ นายเอเลียด คิปโชเก้ ตำนานนักวิ่งมาราธอนหนึ่งเดียวของโลก ระยะทาง 21.1 กม. โดยมีนักวิ่งจากทั่วโลกสมัครเข้าร่วมวิ่งอีกจำนวน 20,000 คน ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงวิ่งถึงเส้นชัยบริเวณท้องสนามหลวง ซึ่งทรงใช้เวลารวม 2 ชั่วโมง 13 นาที 40 วินาที
วันที่ 30 พ.ย.68 เวลา 02.15 น. สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมวิ่งในการแข่งขันวิ่งมาราธอนส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับโลก ในรายการ วิ่งผ่าเมือง ซีซั่น 8 “อะเมซิ่งไทยแลนด์ มาราธอน แบงค็อก” ครั้งที่ 8 ประจำปี 2568 Amazing Thailand Marathon Bangkok 2025 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เขตปทุมวัน และท้องสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
การนี้ทรงพระดำเนินไปยังจุดปล่อยตัว ทรงกดแตรลมปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. และ ทรงวิ่งประเภทระยะฮาล์ฟมาราธอน ร่วมกับ นายเอเลียด คิปโชเก้ ตำนานนักวิ่งมาราธอนหนึ่งเดียวของโลก โดยมีนักวิ่งจากทั่วโลกสมัครเข้าร่วมวิ่งอีกจำนวน 20,000คน จัดโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย และไทยแลนด์ไตรลีก
โดยทรงใช้เส้นทางวิ่งจาก ณ ถนนพญาไท ฝั่งตะวันตก ด้านหน้า MBK CENTER ถึงแยกสามย่าน เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระรามที่ 4 ถึงแยกอังรีดูนังค์ แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอังรีดูนังต์ ถึงแยกเฉลิมเผ่า เลี้ยวขวาเข้าถนนพระรามที่ 1 ทรงวิ่งฝั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถึงแยกราชประสงค์ เลี้ยวขวาเข้าถนนราชดำริ ฝั่งราชกรีฑาสโมสร ถึงสามแยกราชดำริ ตัดถนนสารสิน ตัดช้ายวิ่งเลียบสวนลุมพินี เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระรามที่ 4 ทรงวิ่งตรงเลียบฝั่งสวนลุมพินี เลี้ยวซ้ายที่แยกวิทยุ (สะพานไทย-เบลเยี่ยม) ทรงวิ่งตรงเลี้ยวซ้ายที่แยกสารสิน วิ่งเลียบฝั่งสวนลุมพินี ถึงสามแยกราชดำริ เลี้ยวขวาเข้าถนนราชดำริ (ฝั่งโรงแรมเอราวัณ) ถึงแยกราชประสงค์ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระรามที่ 1 วิ่งเลียบฝั่งเซ็นทรัลเวิลด์
ถึงแยกปทุมวัน เลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไท ทรงวิ่งเลียบฝั่งโรงแรมเอเชีย ถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชวิถี ขึ้นสะพานต่างระดับ ข้ามแยกตึกชัย ลงสะพานถึงแยกอุภัยเจษฎทิศ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสวรรคโลก ถึงแยกยมราช เลี้ยวขวาเข้าถนพิษณุโลก วิ่งผ่านแยกสะพานขมัยมรุเชฐ ถึงแยกสวนมิสกวัน เลี้ยวขวาเข้าถนนราชดำเนินนอก ทรงกลับตัวหน้ากองทัพภาคที่ 1 ทรงวิ่งย้อนกลับบนถนนราชดำเนินนอก วิ่งผ่านสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เลี้ยวข้ายเข้าถนนดินสอ ผ่านลานคนเมือง เสาชิงช้า เลี้ยวขวา ถนนบำรุงเมือง เข้าถนนกัลยาณไมตรี เลี้ยวขวาเข้าถนนสนามไชย ถึงป้อมเผด็จดัสกร แล้วทรงเลี้ยวซ้ายเข้าถนนหน้าพระลาน กลับตัวหน้าป้อมขันธ์ฝั่งสนามหลวงเข้าถนนราชดำเนินใน ก่อนทรงเลี้ยวซ้ายเข้าเส้นชัย ณ บริเวณท้องสนามหลวง รวมระยะทาง 21.1 กิโลเมตร
จากนั้นเวลา 04.29 น. สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงวิ่งถึงเส้นชัยบริเวณท้องสนามหลวง ซึ่งทรงใช้เวลารวม 2 ชั่วโมง 13 นาที 40 วินาที และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมตรี เข้าเฝ้า ฯ ทูลกล้า ฯ ถวายเหรียญรางวัลที่ระลึก ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวาย เสื้อสามารถที่ระลึก
ต่อมาทรงพระดำเนินไปยังจุดปล่อยตัวการแข่งขันวิ่ง ระยะทาง 10 กิโลเมตร บริเวณด้านหน้าพระแม่ธรณีบีบมวยผม ทรงกดแตรลมปล่อยตัวนักวิ่งมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร และทอดพระเนตรนักวิ่งมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร วิ่งเข้าเส้นชัย
จากนั้นทรงพระดำเนินไปยัง พลับพลาพิธี ท้องสนามหลวง เพื่อพระราชทานถ้วยรางวัล แก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตร จำนวน 4 ราย ประกอบด้วยประเภทมืออาชีพ (อีลิทชาย) 1 รางวัล ประเภทมืออาชีพ (อีลิทหญิง) 1 รางวัล ประเภทบุคคลทั่วไป (ชายไทย) 1 รางวัล ประเภทบุคคลทั่วไป (หญิงไทย) 1 รางวัล และทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับนักวิ่งที่ชนะเลิศ คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ และผู้ให้การสนับสนุน ฯ ตามลำดับ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเป็นต้นแบบของคนรุ่นใหม่ให้หันมาใส่ใจสุขภาพ ด้วยความสนพระทัยในกีฬาหลากหลาย ทั้งทรงเป็นนักกีฬาเรือใบ ทรงวิ่ง และยังสนพระทัยในกีฬาไอซ์ฮอกกี้ หรือฮอกกี้น้ำแข็ง และทรงฝึกฝนพระองค์อย่างสม่ำเสมอด้วยความวิริยะอุตสาหะ อีกทั้งยังทรงเป็นผู้นำที่ดีในการแข่งขันและทรงเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาทีมชาติไทย
ทั้งนี้เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. ปีที่ผ่านมา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เคยทรงร่วมวิ่งในระยะ10 กม.ในรายการ “อะเมซิ่งไทยแลนด์ มาราธอน แบงค็อก พรีเซนต์บาย โตโยต้า ครั้งที่ 7 ” ร่วมกับ ร่วมกับ นายเอเลียด คิปโชเก้ และ นักวิ่งจากทั่วโลกมาแล้วครั้งหนึ่ง
สำหรับการแข่งขันวิ่งมาราธอนส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับโลกในเมืองหลวง “อะเมซิ่งไทยแลนด์ มาราธอน แบงค็อก” ครั้งที่ 8 ประจำปี ๒๕๖๘ Amazing Thailand Marathon Bangkok 2025 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เขตปทุมวัน และท้องสนามหลวง เขตพระนคร จัดโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย และไทยแลนด์ไตรลีก โดยมีนักวิ่งจากทั่วโลกสมัครเข้าร่วมกว่า 50,000 คน