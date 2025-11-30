xs
xsm
sm
md
lg

พระราชินี ทรงวิ่ง ฮาล์ฟมาราธอน ร่วมกับ เอเลียด คิปโชเก้ ทรงใช้เวลา 2.13 ชม. เข้าเส้นชัย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จฯร่วมวิ่งฮาล์ฟมาราธอน ซีซั่น 8 “อะเมซิ่งไทยแลนด์ มาราธอน แบงค็อก” ครั้งที่ 8 ประจำปี 2568 ร่วมกับ นายเอเลียด คิปโชเก้ ตำนานนักวิ่งมาราธอนหนึ่งเดียวของโลก ระยะทาง 21.1 กม. โดยมีนักวิ่งจากทั่วโลกสมัครเข้าร่วมวิ่งอีกจำนวน 20,000 คน ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงวิ่งถึงเส้นชัยบริเวณท้องสนามหลวง ซึ่งทรงใช้เวลารวม 2 ชั่วโมง 13 นาที 40 วินาที

วันที่ 30 พ.ย.68 เวลา 02.15 น. สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมวิ่งในการแข่งขันวิ่งมาราธอนส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับโลก ในรายการ วิ่งผ่าเมือง ซีซั่น 8 “อะเมซิ่งไทยแลนด์ มาราธอน แบงค็อก” ครั้งที่ 8 ประจำปี 2568 Amazing Thailand Marathon Bangkok 2025 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เขตปทุมวัน และท้องสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

การนี้ทรงพระดำเนินไปยังจุดปล่อยตัว ทรงกดแตรลมปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. และ ทรงวิ่งประเภทระยะฮาล์ฟมาราธอน ร่วมกับ นายเอเลียด คิปโชเก้ ตำนานนักวิ่งมาราธอนหนึ่งเดียวของโลก โดยมีนักวิ่งจากทั่วโลกสมัครเข้าร่วมวิ่งอีกจำนวน 20,000คน จัดโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย และไทยแลนด์ไตรลีก

โดยทรงใช้เส้นทางวิ่งจาก ณ ถนนพญาไท ฝั่งตะวันตก ด้านหน้า MBK CENTER ถึงแยกสามย่าน เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระรามที่ 4 ถึงแยกอังรีดูนังค์ แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอังรีดูนังต์ ถึงแยกเฉลิมเผ่า เลี้ยวขวาเข้าถนนพระรามที่ 1 ทรงวิ่งฝั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถึงแยกราชประสงค์ เลี้ยวขวาเข้าถนนราชดำริ ฝั่งราชกรีฑาสโมสร ถึงสามแยกราชดำริ ตัดถนนสารสิน ตัดช้ายวิ่งเลียบสวนลุมพินี เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระรามที่ 4 ทรงวิ่งตรงเลียบฝั่งสวนลุมพินี เลี้ยวซ้ายที่แยกวิทยุ (สะพานไทย-เบลเยี่ยม) ทรงวิ่งตรงเลี้ยวซ้ายที่แยกสารสิน วิ่งเลียบฝั่งสวนลุมพินี ถึงสามแยกราชดำริ เลี้ยวขวาเข้าถนนราชดำริ (ฝั่งโรงแรมเอราวัณ) ถึงแยกราชประสงค์ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระรามที่ 1 วิ่งเลียบฝั่งเซ็นทรัลเวิลด์

ถึงแยกปทุมวัน เลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไท ทรงวิ่งเลียบฝั่งโรงแรมเอเชีย ถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชวิถี ขึ้นสะพานต่างระดับ ข้ามแยกตึกชัย ลงสะพานถึงแยกอุภัยเจษฎทิศ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสวรรคโลก ถึงแยกยมราช เลี้ยวขวาเข้าถนพิษณุโลก วิ่งผ่านแยกสะพานขมัยมรุเชฐ ถึงแยกสวนมิสกวัน เลี้ยวขวาเข้าถนนราชดำเนินนอก ทรงกลับตัวหน้ากองทัพภาคที่ 1 ทรงวิ่งย้อนกลับบนถนนราชดำเนินนอก วิ่งผ่านสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เลี้ยวข้ายเข้าถนนดินสอ ผ่านลานคนเมือง เสาชิงช้า เลี้ยวขวา ถนนบำรุงเมือง เข้าถนนกัลยาณไมตรี เลี้ยวขวาเข้าถนนสนามไชย ถึงป้อมเผด็จดัสกร แล้วทรงเลี้ยวซ้ายเข้าถนนหน้าพระลาน กลับตัวหน้าป้อมขันธ์ฝั่งสนามหลวงเข้าถนนราชดำเนินใน ก่อนทรงเลี้ยวซ้ายเข้าเส้นชัย ณ บริเวณท้องสนามหลวง รวมระยะทาง 21.1 กิโลเมตร

จากนั้นเวลา 04.29 น. สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงวิ่งถึงเส้นชัยบริเวณท้องสนามหลวง ซึ่งทรงใช้เวลารวม 2 ชั่วโมง 13 นาที 40 วินาที และพระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมตรี เข้าเฝ้า ฯ ทูลกล้า ฯ ถวายเหรียญรางวัลที่ระลึก ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวาย เสื้อสามารถที่ระลึก

ต่อมาทรงพระดำเนินไปยังจุดปล่อยตัวการแข่งขันวิ่ง ระยะทาง 10 กิโลเมตร บริเวณด้านหน้าพระแม่ธรณีบีบมวยผม ทรงกดแตรลมปล่อยตัวนักวิ่งมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร และทอดพระเนตรนักวิ่งมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร วิ่งเข้าเส้นชัย

จากนั้นทรงพระดำเนินไปยัง พลับพลาพิธี ท้องสนามหลวง เพื่อพระราชทานถ้วยรางวัล แก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตร จำนวน 4 ราย ประกอบด้วยประเภทมืออาชีพ (อีลิทชาย) 1 รางวัล ประเภทมืออาชีพ (อีลิทหญิง) 1 รางวัล ประเภทบุคคลทั่วไป (ชายไทย) 1 รางวัล ประเภทบุคคลทั่วไป (หญิงไทย) 1 รางวัล และทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับนักวิ่งที่ชนะเลิศ คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ และผู้ให้การสนับสนุน ฯ ตามลำดับ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเป็นต้นแบบของคนรุ่นใหม่ให้หันมาใส่ใจสุขภาพ ด้วยความสนพระทัยในกีฬาหลากหลาย ทั้งทรงเป็นนักกีฬาเรือใบ ทรงวิ่ง และยังสนพระทัยในกีฬาไอซ์ฮอกกี้ หรือฮอกกี้น้ำแข็ง และทรงฝึกฝนพระองค์อย่างสม่ำเสมอด้วยความวิริยะอุตสาหะ อีกทั้งยังทรงเป็นผู้นำที่ดีในการแข่งขันและทรงเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาทีมชาติไทย

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. ปีที่ผ่านมา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เคยทรงร่วมวิ่งในระยะ10 กม.ในรายการ “อะเมซิ่งไทยแลนด์ มาราธอน แบงค็อก พรีเซนต์บาย โตโยต้า ครั้งที่ 7 ” ร่วมกับ ร่วมกับ นายเอเลียด คิปโชเก้ และ นักวิ่งจากทั่วโลกมาแล้วครั้งหนึ่ง

สำหรับการแข่งขันวิ่งมาราธอนส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับโลกในเมืองหลวง “อะเมซิ่งไทยแลนด์ มาราธอน แบงค็อก” ครั้งที่ 8 ประจำปี ๒๕๖๘ Amazing Thailand Marathon Bangkok 2025 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เขตปทุมวัน และท้องสนามหลวง เขตพระนคร จัดโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย และไทยแลนด์ไตรลีก โดยมีนักวิ่งจากทั่วโลกสมัครเข้าร่วมกว่า 50,000 คน















พระราชินี ทรงวิ่ง ฮาล์ฟมาราธอน ร่วมกับ เอเลียด คิปโชเก้ ทรงใช้เวลา 2.13 ชม. เข้าเส้นชัย
พระราชินี ทรงวิ่ง ฮาล์ฟมาราธอน ร่วมกับ เอเลียด คิปโชเก้ ทรงใช้เวลา 2.13 ชม. เข้าเส้นชัย
พระราชินี ทรงวิ่ง ฮาล์ฟมาราธอน ร่วมกับ เอเลียด คิปโชเก้ ทรงใช้เวลา 2.13 ชม. เข้าเส้นชัย
พระราชินี ทรงวิ่ง ฮาล์ฟมาราธอน ร่วมกับ เอเลียด คิปโชเก้ ทรงใช้เวลา 2.13 ชม. เข้าเส้นชัย
พระราชินี ทรงวิ่ง ฮาล์ฟมาราธอน ร่วมกับ เอเลียด คิปโชเก้ ทรงใช้เวลา 2.13 ชม. เข้าเส้นชัย
+3
กำลังโหลดความคิดเห็น