"เอเลียด คิปโชเก้" ร่วมผลักดัน "อะเมซิ่ง ไทยแลนด์ มาราธอน แบงค็อก" ขึ้นชั้น 1 ใน 10 รายการระดับโลก

การเดินทางมาถึงประเทศไทยของ เอเลียด คิปโชเก้ ตำนานนักวิ่งมาราธอนชาวเคนยา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งมาราธอนในเมืองหลวง (World Capital Marathon Series) รายการอะเมซิ่งไทยแลนด์มาราธอนแบงค็อก 2025 พรีเซ็นต์บาย โตโยต้า ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๘ พร้อมชื่นชมการต้อนรับของคนไทยที่แสนอบอุ่นประทับใจเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ดีใจที่ได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ในฐานะทูตทางด้านการท่องเที่ยว กีฬา และ วัฒนธรรมของรัฐบาลไทยอีกครั้งในปีนี้
ความเคลื่อนไหวก่อนการแข่งขันวิ่งมาราธอนส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับโลกในเมืองหลวง (World Capital Marathon Series) ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๘ รายการ AMAZING THAILAND MARATHON BANGKOK 2025 หรือ ชิงถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๒.๐๐ ถึง ๑๐.๓๐ น. ณ จุดปล่อยตัว เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท เขตปทุมวัน และจุดเส้นชัย ณ ท้องสนามหลวง ถนนราชดำเนิน เขตพระนคร ชิงเงินรางวัลรวม ๒,๔๔๐, ๕๐๐ บาท
ล่าสุด เมื่อคืนวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เวลา เอเลียด คิปโชเก้ ตำนานนักวิ่งมาราธอนชาวเคนยา เจ้าของแชมป์เมเจอร์ ๑๑ สมัย ในฐานะฑูตทางด้านการท่องเที่ยว กีฬา และ วัฒนธรรมของไทย ที่จะลงแข่งขันในระยะ ฮาล์ฟมาราธอน ๒๑.๑ กม. ได้เดินทางมาถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 665 เวลา ๒๑.๑๕ น. โดยมีนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นำทีมผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยฯ พร้อมด้วย นายกอบเกียรติ แสงวนิชย์ ผู้อํานวยการจัดการแข่งขันฯ ให้การต้อนรับ และยังมีแฟนคลับชาวไทยมาต้อนรับอย่างอบอุ่น สร้างความประทับใจให้ตำนานนักวิ่งมาราธอนชาวเคนยาผู้นี้เป็นอย่างมาก
ทั้งนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จฯ ร่วมวิ่งการแข่งขันมาราธอนส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับโลกในเมืองหลวง Amazing Thailand Marathon Bangkok 2025 ครั้งที่ ๘ ประเภทระยะฮาล์ฟมาราธอน ๒๑.๑ กม. กับเอเลียด คิปโชเก้ ตำนานนักวิ่งมาราธอนหนึ่งเดียวของโลก ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ โดยมีนักวิ่งจากทั่วโลกสมัครเข้าร่วมกว่า ๔๘,๐๐๐ คน
สำหรับ เอเลียด คิปโชเก้ หลังจากเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้ว จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อร่วมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของไทยและการแข่งขัน อะเมซิ่งไทยแลนด์มาราธอนแบงค็อก 2025 พรีเซ็นต์บาย โตโยต้า ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๘ ดังนี้ ในวันที่วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เข้าร่วมงาน Running Zone 10K (RZ10) และ Fan Meet with Eliud Kipchoge ที่สนามศุภชลาศัย เวลา ๑๗.๐๐ น., วันเสาร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เอเลียด คิปโชเก้ เข้าร่วมกิจกรรม The Footprint Ceremony ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ณ สวนเบญจกิติ เวลา ๐๗.๐๐ น.
ในช่วงบ่ายของวันเดียวกันจะร่วมงานแถลงข่าว ELIUD KIPCHOGE & FAN MEET พร้อมเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์ ณ พารากอนฮอลล์ ชั้น ๕ สยามพารากอน เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. ส่วนวันอาทิตย์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน “อะเมซิ่งไทยแลนด์มาราธอนแบงค็อก 2025” พรีเซ็นต์บาย โตโยต้า ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๘” ณ จุดปล่อยตัว MBK เวลา ๐๑.๓๐ น. และร่วมลงวิ่งระยะฮาล์ฟมาราธอน ๒๑.๑ กม. เส้นทาง MBK Center – สนามหลวง จนถึงพิธีมอบรางวัลการแข่งขัน ณ สนามหลวง เวลา ๐๖.๓๐ น. เป็นต้นไป
เอเลียด คิปโชเก้ กล่าวหลังจากเดินทางถึงประเทศไทยว่า “ผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความสุขมากที่ได้กลับมาประเทศไทยอีกครั้ง ปีที่แล้วผมสัมผัสได้ถึงรอยยิ้มและการต้อนรับที่อบอุ่นเป็นกันเองจากคนไทยเสมอ ปีที่แล้วตลอดหลายวันที่อยู่ในกรุงเทพฯ ผมประทับใจกับอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว และวัฒนธรรมที่งดงาม สำหรับการแข่งขันปีนี้ ผมรู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมวิ่งไปพร้อมกับนักวิ่งชาวไทยและแฟนกีฬามากมาย และหวังว่าพลังของการวิ่งจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนก้าวสู่เป้าหมายของตัวเองไปด้วยกัน”
นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวย้ำว่า “การได้ต้อนรับ เอเลียด คิปโชเก้ ในฐานะทูตด้านการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรมของประเทศไทย ถือเป็นโอกาสอันสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) ของประเทศให้โดดเด่นยิ่งขึ้น การที่บุคคลระดับตำนานในวงการมาราธอนโลกมาร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร จะช่วยสร้างแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยว นักวิ่ง และผู้สนใจกีฬาจากทั่วโลกหันมาสนใจประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ททท. มั่นใจว่าการจัดการแข่งขันปีนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวและสร้างประสบการณ์ที่ประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกคน”
นายกอบเกียรติ แสงวนิชย์ จากบริษัท ไตรลีก (ประเทศไทย) จำกัด ผู้อํานวยการจัดการแข่งขัน กล่าวเสริมว่า “ปีนี้เป็นปีที่พิเศษมากสำหรับรายการ อะเมซิ่งไทยแลนด์มาราธอนแบงค็อก 2025 พรีเซ็นต์บาย โตโยต้า ครั้งที่ ๘ เพราะเราได้รับเกียรติจากเอเลียด คิปโชเก้ มาร่วมวิ่งในระยะฮาล์ฟมาราธอน ๒๑ กิโลเมตร พร้อมกับนักวิ่งทั้งหมดในระยะต่างๆ กว่า ๔๘,๐๐๐ คน ซึ่งถือเป็นแรงกระตุ้นสำคัญที่ทำให้การแข่งขันปีนี้ได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม เรามุ่งมั่นพัฒนาการจัดการแข่งขันให้เป็นมาตรฐานสากล ตามข้อกำหนดของสหพันธ์กรีฑาโลก (World Athletics) และผลักดันให้กรุงเทพมหานครก้าวสู่การเป็น ๑ ใน ๑๐ มาราธอนระดับโลกในรายการ World Capital Marathon Series อย่างแท้จริง ผมเชื่อว่าผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้รับประสบการณ์ที่ประทับใจและอยากกลับมาร่วมงานนี้อีกในปีต่อ ๆ ไป”
การแข่งขัน อะเมซิ่งไทยแลนด์มาราธอนแบงค็อก 2025 พรีเซ็นต์บาย โตโยต้า ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๘ จัดโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบหมายให้การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นเจ้าภาพร่วมกับกรุงเทพมหานคร, สมาคมกรีฑาโลก และไทยแลนด์ไตรลีก (ในฐานะคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันฯ) กำหนดการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนในเมืองหลวง (World Capital Marathon Series) ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๘ รายการ AMAZING THAILAND MARATHON BANGKOK 2025 ชิงถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๒.๐๐ ถึง ๑๐.๓๐ น. จุดปล่อยตัว ณ เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท เขตปทุมวัน และจุดเส้นชัย ณ ท้องสนามหลวง ถนนราชดำเนิน เขตพระนคร
วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อผลักดันและยกระดับให้เป็น ๑ ใน ๑๐ รายการวิ่งมาราธอนระดับโลกซึ่งจัดขึ้นในเมืองหลวงอย่างเป็นทางการของสมาคมกรีฑาโลก (THE OFFICIAL WORLD CAPITAL MARATHON SERIES) เทียบเท่ามาราธอนระดับเมเจอร์โลก เพื่อส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงด้านการท่องเที่ยวและกีฬา (SPORTS TOURISM CAPITAL CITY) และมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทย คาดว่าปีนี้จะมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติ ผู้ร่วมเดินทาง เจ้าหน้าที่ และประชาชน จำนวนไม่น้อยกว่า ๘๐,๐๐๐ คน ก่อให้เกิดรายได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจท่องเที่ยวของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ล้านบาท
