วิ่งเพื่อแม่ “12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน กรุงเทพฯ 2025” ฉลอง 3 ทศวรรษ กับ 3 ความพิเศษใหม่

ฉลอง 3 ทศวรรษ “12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน กรุงเทพฯ 2025” (RUN FOR MOM) งานวิ่งเพื่อแม่ ที่จัดต่อเนื่อง และยาวนานที่สุดในประเทศไทย กับ สะพานใจกลางกรุงในตํานาน พร้อม 3 ความพิเศษใหม่ ในวันที่ 12 สิงหาคมนี้ นำรายได้มอบให้ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ เพื่อโรคมะเร็งเต้านม สภากาชาดไทยนาย สุรพล อุทินทุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด พร้อมด้วย นาย ขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เป็นประธานร่วมแถลงข่าวฉลอง 3 ทศวรรษ “12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน กรุงเทพฯ 2025” (RUN FOR MOM รัน ฟอร์ มัม)เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2568 ที่ ชั้นเอลจี ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กิจกรรมครั้งนี้ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และไทยดอทรัน ฉลอง 3 ทศวรรษ “12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน กรุงเทพฯ 2025” (Run For Mom รัน ฟอร์ มัม) งานวิ่งระยะฮาล์ฟ มาราธอน และงานวิ่งเพื่อแม่ ที่จัดต่อเนื่อง และยาวนานที่สุดในประเทศไทย พร้อมมอบ 3 ความพิเศษใหม่ในปีนี้ เพื่อเติมเต็มประสบการณ์ Run For Mom รัน ฟอร์ มัม ให้ทั้งนักวิ่ง และครอบครัวในวันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2568 นี้งานวิ่งเพื่อแม่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เนื่องในวโรกาส ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 93 พรรษา โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ เพื่อโรคมะเร็งเต้านม สภากาชาดไทย และเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีนอกเหนือจากต้นมะลิสัญลักษณ์แทนความรักที่ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านจะได้รับแล้ว ทางผู้จัดงานยังได้มอบ 3 ความพิเศษใหม่ ในโอกาสพิเศษนี้ด้วย1. พิเศษ! MOM RUN CLUB (มัม รัน คลับ) คลับวิ่งที่คุณแม่ก็สนุกได้: ชวนคุณแม่ และสมาชิกในครอบครัว มาออกกำลังกาย เตรียมความพร้อมก่อนลงสนามจริง พร้อมสร้างโมเมนต์สุขภาพดีทั้งครอบครัว2. พิเศษ! Virtual Run (เวอร์ชวล รัน) วิ่งได้ทุกที่ ทุกเวลา: ไม่ว่าจะอยู่ต่างจังหวัด หรือไม่สะดวกมาร่วมงานในวันจริง คุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของงานวิ่งครั้งประวัติศาสตร์นี้ได้ด้วยการวิ่งสะสมระยะทางผ่านกิจกรรม Virtual Run เวอร์ชวล รัน3. พิเศษ! Fotobots X Fast Upload (โฟโต้ บอท แอนด์ ฟาส อัพโหลด) หมดปัญหาการรอรูปนาน!: ด้วยระบบ AI (เอไอ) อัจฉริยะที่จะช่วยถ่ายภาพ และค้นหาภาพสวย ๆ ของคุณ พร้อมอัปโหลดขึ้นระบบให้นักวิ่งได้ทันที ให้คุณได้อวดภาพประทับใจบนโซเชียลมีเดียไม่ต้องรอนานสุรพล อุทินทุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เปิดเผยว่า “งานวิ่ง '12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน กรุงเทพฯ 2025' ครั้งที่ 30 นี้ ถือเป็นไอคอนงานวิ่งของกรุงเทพฯ และประเทศไทย ด้วยเส้นทางการวิ่งข้าม 6 สะพานในตำนาน และ 3 ความพิเศษที่เราจัดเตรียมไว้ให้เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้เข้าร่วมงาน และตอบโจทย์ผู้ชื่นชอบไลฟ์สไตล์ที่แอคทีฟ”“ผมขอขอบคุณหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่ให้การสนับสนุนและเห็นถึงความสำคัญของ การออกกำลังกาย และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว ในฐานะผู้จัดงาน เรามีความพร้อม เป็นอย่างมาก ทั้งเส้นทาง สถานที่จัดงานและสิ่งอำนวยความสะดวก ไม่ว่าจะเป็นที่จอดรถ บริการจากร้านค้า ร้านกาแฟ และบริการห้องอาบน้ำ (Shower Station ชาวเวอร์ สเตชั่น) ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิต แบบแอคทีฟไลฟ์สไตล์ของเหล่านักวิ่งอย่างแท้จริง”สำหรับไฮไลต์สำคัญของกิจกรรม “12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน กรุงเทพฯ 2025” (RUN FOR MOM รัน ฟอร์ มัม) จะมีทั้งหมด 4 ประเภทการแข่งขัน เริ่มจาก 1.ประเภทฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตร สำหรับนักวิ่งมืออาชีพ ที่ชอบความท้าทาย นอกจากจะได้วิ่งบนระยะทางสุดหินกับ 6 สะพานในตำนานแล้ว ยังได้สัมผัสสนามวิ่งใจกลางเมืองที่สามารถรับลมแม่น้ำเจ้าพระยา ชมบรรยากาศมหานครยามรุ่งอรุณ บนเส้นทางวิ่งสวยที่สุดในกรุงเทพฯ 2.ประเภทมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร 3.ประเภทฟันรัน 6 กิโลเมตร ทั้ง 2 สนามนี้นักวิ่งจะได้ชิมลางการวิ่งข้ามแยกส่วนหนึ่งของสะพานเส้นทางวิ่งฮาล์ฟมาราธอน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ในการกลับมาพิชิตการวิ่งของตัวเองในปีต่อไป และ 4.ประเภทเดิน-วิ่ง ในระยะ 1.8 กิโลเมตร ที่ใช้เส้นทางวิ่งภายในสวนเบญจกิตินอกจากนั้นยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ คือ รางวัลนักวิ่งแฟนซี ในคอนเซ็ปต์ “แม่ลูกผูกพัน” และยังมีศิลปินจากค่าย GMMTV (จีเอ็มเอ็ม ทีวี) และอินฟลูเอนเซอร์นักวิ่งระดับแนวหน้าที่จะมาร่วมเดิน-วิ่งไปด้วยกันผู้ที่สนใจร่วมกิจกรรมสามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ที่https://race.thai.run/12aughalfmarathon เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 กรกฎาคม 2568 โดยในวันที่ 9-11 สิงหาคม 2568 มีกำหนดจัดกิจกรรม “12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน เอ็กซ์โป” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมดมารับเสื้อ และ BIB ได้ที่ศูนย์ฯ สิริกิติ์ หรือสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/12aughalfmarathon