กระทรวงกลาโหม จัดกิจกรรม “กลาโหมร่วมใจ เดิน - วิ่ง ด้วยหัวใจที่เทิดทูน” Defence Run 2025 Let Your Heart Run

กระทรวงกลาโหมเดินหน้าสานต่อภารกิจสร้างสังคมเข้มแข็งผ่านการส่งเสริมสุขภาพและความสามัคคีของคนไทย กำหนดจัดงาน “กลาโหมร่วมใจ เดิน - วิ่ง ด้วยหัวใจที่เทิดทูน” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2568 หรือ Defence Run 2025 Let Your Heart Run ชวนคนไทยหัวใจแกร่งมารวมพลังรักชาติ รักสุขภาพอีกครั้ง บนเส้นทางประวัติศาสตร์ ในวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2568 ณ ศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม ถนนสนามไชย​เมื่อวันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2568 นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอก สนิธชนก สังขจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม และ พลเอก อดินันท์ ไชยฤกษ์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “กลาโหมร่วมใจ เดิน - วิ่ง ด้วยหัวใจที่เทิดทูน” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2568 (Defence Run 2025 Let Your Heart Run) ณ ห้องพินิตประชานาถ ในศาลาว่าการกลาโหมโดยมี ผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้แทนผู้บัญชาการเหล่าทัพ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงสื่อมวลชนร่วมการแถลงข่าว การจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ” ตามแนวทางพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยเปิดรับสมัครนักวิ่งทั้งมือใหม่และมือโปรจากทุกภูมิภาค รวมถึงข้าราชการและครอบครัวในสังกัดกระทรวงกลาโหม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิชิตเส้นทางเกียรติยศกลางกรุงอย่างภาคภูมิ โดยตั้งเป้ามีผู้ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 3,000 คน​สำหรับการจัดกิจกรรม “กลาโหมร่วมใจ เดิน - วิ่ง ด้วยหัวใจที่เทิดทูน” ประจำปี 2568 (Defence Run 2025 Let Your Heart Run) กำหนดจัดขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2568 ระหว่างเวลา 3.30 – 8.00 น. โดยเริ่มต้นจาก บริเวณด้านหน้าศาลาว่าการกลาโหม มุ่งหน้าเข้าถนนราชดำเนินใน ผ่านศาลฎีกา ข้ามสะพานผ่านพิภพลีลา ตรงไปถนนราชดำเนินกลาง ผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ตรงไปข้ามสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ตรงเข้าสู่ถนนราชดำเนินนอก จนถึงแยก จปร. เลี้ยวซ้าย ขึ้นสะพานพระราม 8 มุ่งหน้าถนนยกระดับบรมราชชนนี วิ่งกลับเส้นทางเดิม เข้าเส้นชัย และคืนพื้นผิวการจราจร (เส้นทางวิ่ง) ภายในเวลาประมาณ 7.00 น. โดยมีข้าราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมและครอบครัว หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป มาร่วมแสดงออกถึงพลังความสามัคคีด้วยหัวใจที่เทิดทูน ที่สำคัญยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอีกด้วย​​การแข่งขันครั้งนี้เปิดรับนักวิ่ง 4 ประเภท ได้แก่ ไมโครมาราธอน (3 กม.), มินิมาราธอน (10 กม.), ฮาล์ฟมาราธอน (21 กม.) และประเภท VIP สำหรับผู้ที่ต้องการความพิเศษ โดยค่าสมัครเริ่มต้นเพียง 600 บาท รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะถูกนำไปสมทบทุนมูลนิธิในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมเพื่อชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงกระทรวงกลาโหม​​ทั้งนี้ ความพิเศษของกิจกรรมปีนี้ เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2568 กับการรับเสื้อ และหมายเลขวิ่ง ณ ศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม ก่อนจะปลดปล่อยพลังกันเต็มที่ในเช้าวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2568 โดยจะปล่อยตัวนักวิ่งฮาล์ฟมาราธอน (21 กม.) ในเวลา 3.30 น. ต่อด้วยกิจกรรมวอร์มร่างกายสุดคึกคักบนเวทีกลาง เวลา 4.00 น. และพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในเวลา 4.15 น. จากนั้นระยะมินิมาราธอน (10 กม.) จะปล่อยตัวในเวลา 4.30 น. ตามด้วยไมโครมาราธอน (3 กม.) เวลา 4.59 น. โดยมีกำหนด Cut-off เวลา 4.45 น. สำหรับระยะ 21 กม. ที่กิโลเมตรที่ 10.5 กม. และ Cut-off ทุกระยะที่หน้า เส้นชัยไม่เกินเวลา 7.00 น. ไฮไลต์ยังไม่หมด เพราะจะมีพิธีมอบรางวัลในเวลา 6.30 น. ก่อนปิดท้ายอย่างภาคภูมิด้วยการร่วมร้องเพลงชาติและเชิดชูธงไตรรงค์ในเวลา 8.00 น.​ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ ทางเว็บไซต์ www.gotorace.com ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 หรือจนกว่าจะครบจำนวนผู้สมัครที่กำหนดไว้ และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Defence Run 2025 : Let Your Heart Run