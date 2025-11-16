รมว.กีฬาชูงานวิ่ง “อะเมซิ่งไทยแลนด์” สร้างเศรษฐกิจ เวิลด์คลาสอีเวนต์ นับหนึ่งสู่ “เมเจอร์” มาราธอนโลก

นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ชี้งานวิ่ง “อะเมซิ่งไทยแลนด์มาราธอนแบงค็อก 2025” คือ เวิลด์คลาส อีเวนต์ ที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและแสดงศักยภาพของประเทศไทยในเวทีโลก ขณะที่ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. ตอกย้ำความสำคัญ เป็นการนับหนึ่งสู่การยกระดับให้เป็นศึกมาราธอนเมเจอร์ของโลก
นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยถึงการแข่งขันวิ่งมาราธอนระดับโลก (World Capital Marathon) รายการ “อะเมซิ่งไทยแลนด์มาราธอนแบงค็อก 2025” พรีเซ็นต์บาย โตโยต้า ครั้งที่ 8” ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 โดยมีนักวิ่งจากทั่วโลกสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 50,000 คนว่า การแข่งขันรายการนี้ได้รับการรับรองจากสหพันธ์กรีฑาโลก (World Athletics) ให้เป็นหนึ่งในรายการวิ่งมาราธอนในเมืองหลวงที่ได้มาตรฐานของโลก ถือเป็นเวิลด์คลาส อีเวนต์ที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม และประการสำคัญคือ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยในการจัดงานกีฬาระดับโลก
ขณะที่ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) กล่าวเสริมว่า อะเมซิ่งไทยแลนด์มาราธอนแบงค็อก หรือ เอทีเอ็ม จัดการแข่งขันได้มาตรฐานเทียบเท่ารายการวิ่งมาราธอนระดับเมเจอร์ของโลก ที่มีจัดการแข่งขันใน 6 เมืองใหญ่ของโลก ได้แก่ เบอร์ลิน, ลอนดอน, โตเกียว, บอสตัน, ชิคาโก และ นิวยอร์ค ล่าสุดในปีนี้ ซิดนีย์ เพิ่งได้รับการประกาศให้เป็นสนามแข่งขันวิ่งมาราธอนระดับเมเจอร์ เป็นรายการที่ 7 จะเห็นได้ว่าการจัดการแข่งขันที่ได้มาตรฐานสากล จะได้รับการยอมรับและมีโอกาสได้รับการบรรจุเป็นรายการเมเจอร์ได้ในอนาคต ซึ่งการจัดการแข่งขัน “อะเมซิ่งไทยแลนด์มาราธอนแบงค็อก” ถือเป็นการเริ่มต้นนับหนึ่งไปสู่การแข่งขันระดับเมเจอร์ได้เช่นกัน
“การจัดการแข่งขัน อะเมซิ่งไทยแลนด์ มาราธอนแบงค็อกที่ผ่านมา สามารถสร้างกระแสการแข่งขันกีฬาและได้มิติในเชิงการท่องเที่ยว ในปีนี้ได้สหพันธ์กรีฑาโลก (World Athletics) เข้ามาดูแลเรื่องของมาตรฐานการจัดงานทั้งหมดทำให้เป็นหนึ่งในรายการวิ่งมาราธอนในเมืองหลวงที่ได้มาตรฐานของโลก ถือเป็นเวิลด์คลาส อีเวนต์ ที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและทำให้เราได้มีการเตรียมพร้อมที่จะยกระดับการแข่งขันให้เทียบเท่ารายการเมเจอร์ของโลกได้ สิ่งสำคัญคือ เราจะได้เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ แต่ยังต้องใช้เวลาอีกพอสมควรในการก้าวไปสู่การเป็นสนามแข่งขันมาราธอนระดับเมเจอร์รายการแรกของอาเซียน หรือเป็นเมเจอร์รายการที่ 8 ของโลก” ดร.ก้องศักด กล่าว
ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2568 ประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจที่คาดว่าประเทศไทย จะได้รับจากการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันตลอดโครงการ 3 ปี ไม่น้อยกว่า 4,377 ล้านบาท โดยจะมาจากการใช้จ่ายเงินของผู้เข้าแข่งขัน ผู้ติดตาม และผู้ชมทั้งชาวไทยและต่างชาติ รวมถึงเกิดการจ้างงานมากกว่า 21,000 อัตรา และมูลค่าด้านการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 870 ล้านบาท ครอบคลุมปีละไม่น้อยกว่า 180 ล้านครัวเรือนทั่วโลก (หรือประมาณ 450 ล้านคนต่อปี)