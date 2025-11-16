xs
xsm
sm
md
lg

รมว.กีฬาชูงานวิ่ง “อะเมซิ่งไทยแลนด์” สร้างเศรษฐกิจ เวิลด์คลาสอีเวนต์ นับหนึ่งสู่ “เมเจอร์” มาราธอนโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


มาราธอนระดับโลก (World Capital Marathon) รายการ “อะเมซิ่งไทยแลนด์มาราธอนแบงค็อก 2025” พรีเซ็นต์บาย โตโยต้า ครั้งที่ 8” ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ชี้งานวิ่ง “อะเมซิ่งไทยแลนด์มาราธอนแบงค็อก 2025” คือ เวิลด์คลาส อีเวนต์ ที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและแสดงศักยภาพของประเทศไทยในเวทีโลก ขณะที่ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. ตอกย้ำความสำคัญ เป็นการนับหนึ่งสู่การยกระดับให้เป็นศึกมาราธอนเมเจอร์ของโลก

นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยถึงการแข่งขันวิ่งมาราธอนระดับโลก (World Capital Marathon) รายการ “อะเมซิ่งไทยแลนด์มาราธอนแบงค็อก 2025” พรีเซ็นต์บาย โตโยต้า ครั้งที่ 8” ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 โดยมีนักวิ่งจากทั่วโลกสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 50,000 คนว่า การแข่งขันรายการนี้ได้รับการรับรองจากสหพันธ์กรีฑาโลก (World Athletics) ให้เป็นหนึ่งในรายการวิ่งมาราธอนในเมืองหลวงที่ได้มาตรฐานของโลก ถือเป็นเวิลด์คลาส อีเวนต์ที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม และประการสำคัญคือ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยในการจัดงานกีฬาระดับโลก

ขณะที่ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) กล่าวเสริมว่า อะเมซิ่งไทยแลนด์มาราธอนแบงค็อก หรือ เอทีเอ็ม จัดการแข่งขันได้มาตรฐานเทียบเท่ารายการวิ่งมาราธอนระดับเมเจอร์ของโลก ที่มีจัดการแข่งขันใน 6 เมืองใหญ่ของโลก ได้แก่ เบอร์ลิน, ลอนดอน, โตเกียว, บอสตัน, ชิคาโก และ นิวยอร์ค ล่าสุดในปีนี้ ซิดนีย์ เพิ่งได้รับการประกาศให้เป็นสนามแข่งขันวิ่งมาราธอนระดับเมเจอร์ เป็นรายการที่ 7 จะเห็นได้ว่าการจัดการแข่งขันที่ได้มาตรฐานสากล จะได้รับการยอมรับและมีโอกาสได้รับการบรรจุเป็นรายการเมเจอร์ได้ในอนาคต ซึ่งการจัดการแข่งขัน “อะเมซิ่งไทยแลนด์มาราธอนแบงค็อก” ถือเป็นการเริ่มต้นนับหนึ่งไปสู่การแข่งขันระดับเมเจอร์ได้เช่นกัน

“การจัดการแข่งขัน อะเมซิ่งไทยแลนด์ มาราธอนแบงค็อกที่ผ่านมา สามารถสร้างกระแสการแข่งขันกีฬาและได้มิติในเชิงการท่องเที่ยว ในปีนี้ได้สหพันธ์กรีฑาโลก (World Athletics) เข้ามาดูแลเรื่องของมาตรฐานการจัดงานทั้งหมดทำให้เป็นหนึ่งในรายการวิ่งมาราธอนในเมืองหลวงที่ได้มาตรฐานของโลก ถือเป็นเวิลด์คลาส อีเวนต์ ที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและทำให้เราได้มีการเตรียมพร้อมที่จะยกระดับการแข่งขันให้เทียบเท่ารายการเมเจอร์ของโลกได้ สิ่งสำคัญคือ เราจะได้เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ แต่ยังต้องใช้เวลาอีกพอสมควรในการก้าวไปสู่การเป็นสนามแข่งขันมาราธอนระดับเมเจอร์รายการแรกของอาเซียน หรือเป็นเมเจอร์รายการที่ 8 ของโลก” ดร.ก้องศักด กล่าว

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2568 ประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจที่คาดว่าประเทศไทย จะได้รับจากการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันตลอดโครงการ 3 ปี ไม่น้อยกว่า 4,377 ล้านบาท โดยจะมาจากการใช้จ่ายเงินของผู้เข้าแข่งขัน ผู้ติดตาม และผู้ชมทั้งชาวไทยและต่างชาติ รวมถึงเกิดการจ้างงานมากกว่า 21,000 อัตรา และมูลค่าด้านการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 870 ล้านบาท ครอบคลุมปีละไม่น้อยกว่า 180 ล้านครัวเรือนทั่วโลก (หรือประมาณ 450 ล้านคนต่อปี)

นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
มาราธอนระดับโลก (World Capital Marathon) รายการ “อะเมซิ่งไทยแลนด์มาราธอนแบงค็อก 2025” พรีเซ็นต์บาย โตโยต้า ครั้งที่ 8” ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568
นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กำลังโหลดความคิดเห็น