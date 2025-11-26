“พระราชวังเดิม” เปิดให้เข้าชมฟรี ย้อนรอยกรุงธนบุรี 258 ปี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

พระราชวังเดิม กรุงธนบุรี เปิดให้เข้าชมฟรี สักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 13-28 ธันวาคม 2568 ย้อนรอยกรุงธนบุรี 258 ปี
มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานภายในพระราชวังเดิม ร่วมกับ กองบัญชาการกองทัพเรือ เปิด “พระราชวังเดิม” พระราชวังกรุงธนบุรี ให้บุคคลทั่วไปเข้าชมฟรี ตั้งแต่วันที่ 13-28 ธันวาคม 2568 รวม 16 วัน ณ โอกาสพิเศษเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช “วันปราบดาภิเษกเสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ แห่งกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร”
ในวัน 28 ธันวาคม ของทุกปี ปีนี้ ครบ 258 ปี “ไม่มีท่าน ไม่มีเรา ไม่มีเงา ไม่มีแผ่นดิน อยู่ทุกวันนี้”
โดยปกติการเยี่ยมชม“พระราชวังเดิม” ต้องมาเป็นหมู่คณะ และต้องทำหนังสือขออนุญาตเยี่ยมชมล่วงหน้า 1 -2 สัปดาห์ และมีค่าบำรุงสถานที่ ผู้ใหญ่คนละ 100 บาท และเด็ก 50 บาท สำหรับการเปิด “พระราชวังเดิม” ให้เข้าชมฟรี
วันที่ 13-28 ธันวาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น. สามารถเข้าออกได้ 2 ทาง โดยไม่ต้องแลกบัตรผ่านเข้าออก คือ ทางเข้าด้านหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ และประตูด้านข้างติดกับกำแพงวัดอรุณฯ
ที่มา: แฟนเพจเสียงจากทหารเรือ
