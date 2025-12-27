“สมศักดิ์” นำผู้สมัคร สส.เพื่อไทย ตาก–สุโขทัย–พิษณุโลก สักการะมหาราช 3 พระองค์ เอาฤกษ์เอาชัย ก่อนลุยเลือกตั้ง

“สมศักดิ์” นำผู้สมัคร สส.เพื่อไทย ตาก–สุโขทัย–พิษณุโลก สักการะมหาราชทั้ง 3 พระองค์ เอาฤกษ์เอาชัย ก่อนลุยศึกเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ มั่นใจผู้สมัครทุกคนมุ่งมั่นทำงานเพื่อประชาชน เดินหน้าสื่อสารนโยบายแก้ปากท้อง–ยกระดับคุณภาพชีวิต
วันนี้( 27 ธ.ค.68 )นายสมศักดิ์ เทพสุทิน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำผู้สมัครรับเลือกตั้งสส. พรรคเพื่อไทย ในจว.ตาก สุโขทัย และพิษณุโลก เดินสายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และมหาราชทั้ง 3 พระองค์ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเสริมขวัญกำลังใจ ก่อนเข้ากระบวนการสมัครรับเลือกตั้งและจับหมายเลขผู้สมัคร สู้ศึกเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง
โดยในช่วงเช้าตั้งแต่ เวลา 07.29 น. คณะได้เข้าสักการะ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก ก่อนเดินทางไปสมัครรับเลือกตั้ง สส.และจับหมายเลข โดยผู้สมัคร สส.ตาก พรรคเพื่อไทย ได้หมายเลข ได้แก่ พันตำรวจโทพิษณุ พลบุตร เขต 1 เบอร์ 3 นายวราทิต ไชยนันทน์ เขต 2 เบอร์ 3 และนายชัยณรงค์ มะเดชะ เขต 3 เบอร์ 2
จากนั้นนายสมศักดิ์ นำคณะเดินทางต่อไปยัง พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช จังหวัดสุโขทัย เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หลังผู้สมัครได้สมัครรับเลือกตั้งและจับหมายเลขเรียบร้อยแล้ว โดย น.ส.ณัคนางค์ กุลนาถศิริ เขต 1 ได้เบอร์ 5 นายชูศักดิ์ คีรีมาศทอง เขต 2 ได้เบอร์ 2 น.ส.ประภาพร ทองปากน้ำ เขต 3 ได้เบอร์ 1 และนายจักรวาล ชัยวิรัตน์นุกูล เขต 4 ได้เบอร์ 2
ต่อมาคณะเดินทางไปยัง ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระราชวังจันทน์ จังหวัดพิษณุโลก นำผู้สมัคร สส.พิษณุโลก พรรคเพื่อไทย สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หลังสมัครรับเลือกตั้งและจับหมายเลขแล้ว โดย นายจเด็ศ จันทรา เขต 1 ได้เบอร์ 4 นายพพล เหลืองทองนารา เขต 2 ได้เบอร์ 1 นายเจนวิทย์ จันทรา เขต 3 ได้เบอร์ 4 น.ส.พิมพ์พิชชา ชัยศุภกิจเจริญ เขต 4 ได้เบอร์ 1 และนายเอกพงษ์ กุลเจริญ เขต 5 ได้เบอร์ 3
นายสมศักดิ์ กล่าวว่า การเดินทางในวันนี้ครอบคลุมทั้ง 3 จังหวัด เพื่อนำผู้สมัคร สส.พรรคเพื่อไทย กราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์และมหาราชทั้ง 3 พระองค์ เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจ โดยตนทำหน้าที่เสมือนพี่เลี้ยงผู้สมัคร มั่นใจว่าทุกคนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ มีการลงพื้นที่รับฟังปัญหาอย่างต่อเนื่อง และนำข้อเสนอไปสะท้อนในพรรค รวมถึงมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายช่วยเหลือประชาชน
“ผมเชื่อมั่นในผู้สมัครทั้ง 12 คน ว่าจะทำงานช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเต็มกำลัง ขอให้หลังจากนี้ลงพื้นที่ให้เข้มข้นยิ่งขึ้น สื่อสารนโยบายของพรรค ทั้งนโยบายเดิมและนโยบายใหม่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาความยากจน โครงสร้างรายได้ ราคาสินค้าเกษตรให้เกษตรกรมีกำไรจากการเพาะปลูกไม่น้อยกว่า 30% ยกระดับระบบสุขภาพ 30 บาทรักษาทุกที่ ป้องกันโรค NCDs แก้ปัญหาสแกมเมอร์ ยาเสพติด รวมถึงปัญหาน้ำท่วม–น้ำแล้ง พรรคเพื่อไทยมีความพร้อมอย่างมาก ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นและเลือกผู้สมัครพรรคเพื่อไทยเข้าไปทำงานในสภาฯ ให้ได้มากที่สุด” นายสมศักดิ์กล่าว