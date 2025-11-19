แฟนคลับตื่นเต้น!โดดหอมแก้ม “แม่ทัพกุ้ง”หน้าศาลสมเด็จพระเนศวร-กราบพระพุทธชินราช

พิษณุโลก – แฟนคลับตรึม..หอมแก้ม “แม่ทัพกุ้ง” ระหว่างสักการะองค์ดำ-กราบพระพุทธชินราช ลงพื้นที่ทักทายกำลังพล มทบ.39-ทภ.3 ก่อนขึ้นเวที ม.นเรศวร บรรยายเรื่อง"เยาวชนไทย รวมใจรักชาติ รักแผ่นดิน”
เช้าวันนี้ (19 พ.ย. 68) พล.ท.บุญสิน พาดกลาง ที่ปรึกษา ผบ.ทบ ซึ่งเดินทางจากกทม.และพักค้างแรม ณ เรือนรับรองฯในค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมืองพิษณุโลก ตั้งแต่ช่วงเย็นวานนี้ (18 พ.ย.) ได้ เดินทางไปกองบัญชาการมณทลทหารบกที่ 39 โดยมี พล.ต.นพดล วัชรจิตบวร ผู้บัญชาการมณทลหทารบกที่ 39 ให้การต้อนรับ พาตรวจแถวทหาร ก่อนนำชักธงชาติไทยขึ้นสูงยอดเสา คู่กับ ผบ.มทบ.39
แม่ทัพกุ้ง กล่าวว่าชายแดนไทยเขมร มีความขัดแย้ง สุดท้ายมีกำลังทหารพวกเราที่ต้องปกป้องอธิปไตยของชาติ ตามที่พวกเราได้เลือกเส้นทางแล้ว กำลังพลกองทัพภาคที่ 3 บางส่วนได้เข้าไปช่วยรบ ซึ่งเมื่อถึงเวลา ทหารก็ต้องไปช่วยเหลือกัน เลือดสีเดียวกัน ต้องรักษาเกียรติภูมิของทหารไว้
“อยากเตือนใจให้พวกเราทำหน้าที่ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เชื่อฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ต้องมีวินัย เพราะทุกคนต้องการกองทัพเข้มแข็งเพื่อประเทศชาติ”
โอกาสนี้ ผบ.มทบ.39 ได้มอบของที่ระลึก เป็น ตุ๊กตา และยาดม ที่กลุ่มแม่บ้าน มทบ.39 เป็นผู้ผลิต ซึ่ง”แม่ทัพกุ้ง”เปรยว่า จะช่วยโปรโมท เพราะมีแฟนคลับจำนวนมาก จากนั้น พล.ท.บุญสิน ได้เดินทางไปหน้ากองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 โดยมี พล.ท.วรเทพ บุญญะ แม่ทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับ นำทักทายกำลังพลกองทัพภาคที่ 3 ก่อนเดินทางต่อไปสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่พระราชวังจันทน์ ซึ่งมีแฟนคลับที่เพิ่งทราบข่าวแห่ขอถ่ายภาพกันด้วยความตื่นเต้น บางคนถึงกับโดดหอมแก้ม “แม่ทัพกุ้ง” หน้าศาลสมเด็จฯ
จากนั้นแม่ทัพกุ้ง ได้เดินทางไปกราบพระพุทธชินราช ที่วิหารพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือวัดใหญ่ ท่ามกลางประชาชนจำนวนมากรุมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ก่อนเดินทางไป ม.นเรศวร เพื่อขึ้นบรรยายพิเศษในหัวข้อ "เยาวชนไทย รวมใจรักชาติ รักแผ่นดิน" ณ ห้องประชุมโรงละครอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถมหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก
ทั้งนี้ พล.ท.บุญสิน พาดกลาง “แม่ทัพกุ้ง”เป็นชาวอีสานโดยกำเนิด ศึกษาระดับประถมที่โรงเรียนชุมชนบ้านดุง และมัธยมศึกษาที่โรงเรียนบ้านดุงวิทยา จากนั้นเข้าสู่โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 26 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) รุ่นที่ 37 ชีวิตราชการเติบโตสายนักรบ เป็นผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 22 (ปฎิบัติหน้าที่ 3จังหวัดชายแดนภาคใต้) เสธฯกองพลทหารราบที่ 3, ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3, ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3, รองแม่ทัพภาคที่ 2, แม่ทัพน้อยที่ 2 และแม่ทัพภาคที่ 2
ช่วงที่ พล.ท.บุญสิน พาดกลาง เป็น ผบ.หน่วย ฉก.ทหารพรานที่ 22 มีฐานปฏิบัติการอยู่ที่ปัตตานี เพื่อนร่วมรุ่น 26 ก็คือ (ยศขณะนั้น พ.อ.นพดล วัชรจิตบวร (ปัจจุบันเป็นผู้บัญชาการมณทลหทารบกที่ 39) เป็น ผบ.หน่วย ฉก.ทหารพรานที่ 33 มีฐานปฏิบัติการที่ยะลา จึงสนิทและติดต่อประสานงานอยู่เรื่อยมา รวมทั้ง พล.ท.วรเทพ บุญญะ แม่ทัพภาคที่ 3 ก็เป็นเพื่อนเตรียมทหารรุ่น 26 เดียวกัน จึงเป็นที่มา”แม่ทัพกุ้ง”ต้องมานอนพักและค้างแรมที่ค่ายสมเด็จนเรศวรมหาราช กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3