แม่ทัพภาคที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลทหารชายแดนน้ำยืน

อุบลราชธานี-กองทัพภาคที่ 3 ปฏิบัติภารกิจสนับสนุน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 ชายแดนพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเสริมขวัญและให้กำลังใจ กำลังพลแนวหน้าที่ปฏิบัติภารกิจปกป้องชายแดนอย่างมั่นคง
เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน ตามหน้าที่ ทหารกองทัพภาคที่ 3
ที่สนามเฮลิคอปเตอร์ชายแดนไทย อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี พลโทวรเทพ บุญญะ แม่ทัพภาคที่ 3 เดินทางมาตรวจเยี่ยมและพบปะกำลังพลทหารของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 ที่เข้าปฏิบัติภารกิจสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 เพื่อดูแลความเป็นอยู่ของกำลังพล เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ รวมทั้งรับทราบปัญหา ข้อขัดข้อง และอุปสรรคในการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ชายแดนไทย อำเภอน้ำยืน และอำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
โดยมีพันเอกสุรกิจ กาฬเนตร ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 1 กองกำลังสุรนารี (ผบ.ฉก.1) ให้การต้อนรับ จากนั้นคณะเดินทางด้วยรถฮัมวี่ไปจุดที่ 1 เข้าเยี่ยมการปฎิบัติงานกำลังพลทหาร กองพันทหารราบที่ 172 รับฟังการบรรยายสรุป ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมอบสิ่งของบำรุงขวัญ ให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานชายแดน
จากนั้นคณะเดินไปจุดที่ 2 เข้าเยี่ยม กองพันทหารม้าที่ 10 กรมทหารม้าที่ 2 ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติ พร้อมตรวจกำลังพล เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ต่างพื้นที่ พร้อมทั้งมอบสิ่งของบำรุงขวัญ ให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานชายแดน และเดินทางไป จุดที่ 3 อำเภอน้ำขุ่น ชายแดนไทย เข้าเยี่ยม หน่วยเฉพาะกิจกองพันทหารม้าที่ 18 กรมทหารม้าที่ 3 รับฟังการบรรยายสรุป ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมอบสิ่งของบำรุงขวัญ ให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานชายแดน
ทั้งนี้กำลังพลทุกนาย ที่มาปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความกล้าหาญ เสียสละ และยึดมั่นในเกียรติ และศักดิ์ศรี ในความเป็นทหารมืออาชีพ ขอให้เชื่อมั่นในภารกิจที่รับผิดชอบ ว่าทุกสิ่งที่ทำ เพื่อความสงบสุขของประเทศ ชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และพี่น้องประชาชน ต่อจากนั้น แม่ทัพภาคที่ 3 ไปจุดที่ 4 กองพันปืนใหญ่ 4104 รับฟังการบรรยายสรุป ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานชายแดน
การตรวจเยี่ยมชายแดนครั้งนี้ ทำให้เห็นถึงความห่วงใยของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน และการดำรงชีวิตในพื้นที่ปฏิบัติภารกิจชายแดน ซึ่งเป็นแรงผลักดันสำคัญในการเสริมสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับกำลังพลของกองทัพภาคที่ 3 ในการปฏิบัติภารกิจ เพื่อความมั่นคงของประเทศ
ทั้งนี้แม่ทัพภาคที่ 3 ได้กล่าวขอบคุณกำลังพลทุกนายที่เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 2 พร้อมเน้นย้ำให้ทหารทุกนาย ยึดมั่นในอุดมการณ์ ปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็ง สุจริต และมีวินัย เพื่อให้การสนับสนุนภารกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน ตามหน้าที่ทหารกองทัพภาคที่ 3