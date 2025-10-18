“อนุทิน”ควงมาดามจ๋า บินลงพิษณุโลกกราบ “พระพุทธชินราช” ยันมาส่วนตัว-ไม่คุยการเมือง

พิษณุโลก - “อนุทิน”นายกรัฐมนตรีควง “มาดามจ๋า” นั่งเครื่องส่วนตัวบินลงพิษณุโลก มุ่งหน้ากราบ “พระพุทธชินราช” บอกนับถือองค์สมเด็จพระนเรศวร-พระพุทธชินราช จึงมาแบบส่วนตัวไม่คุยการเมือง ก่อนควักกระเป๋าเลี้ยงข้าวรองผู้ว่าฯ-ผบช.ภ.6-ผบ.มทบ.39
วันนี้ (18 ต.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกุล นายกรัฐมนตรี พร้อมภริยา เดินทางด้วยเครื่องบินส่วนตัว จากกรุงเทพฯถึงจังหวัดพิษณุโลก โดยไม่ได้แจ้งกำหนดการล่วงหน้าเนื่องจากมาภาระกิจส่วนตัว แจ้งเพียงผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลกช่วงเช้าก่อนเดินทางเท่านั้น จึงมีผู้มาต้อนรับเล็กน้อย อาทิ นายบุญเหลือ บารมี รองผู้ว่าฯพิษณุโลก , หัวหน้าสำนักงานจังหวัด, ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6, ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ฯลฯ
จากนั้นนายอนุทิน ซึ่งสวมเสื้อแขนสั้นเรียบง่ายสีฟ้า มาพร้อมภริยาที่ใส่เสื้อสีขาว มุ่งหน้าไปที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือวัดใหญ่ ด้วยรถยนต์อัลพาร์ทสีดำ เข้ากราบสักการะขอพร พระพุทธชินราช พระพุทธชินสีห์ และท้าวเวสสุวรรณ ภายในวิหารหลวงพ่อพุทธชินราช เปรยว่า เหตุที่มาเยือนพิษณุโลกกระทันหัน ไม่มีอะไร เนื่องจาก ตนนับถือองค์สมเด็จพระนเรศวรและพระพุทธชินราชจึงขอกราบไหว้เป็นการส่วนตัว
ขณะที่บรรยากาศภายในวิหารวัดใหญ่ก็เป็นไปตามปกติ มีนักท่องเที่ยวสักการะพระพุทธชินราชอยู่จำนวนหนึ่ง ระหว่างที่นักท่องเที่ยวบางคนสังเกตเห็นว่าเป็นนายกรัฐมนตรี จึงขอถ่ายรูปด้วย
นายกฯใช้เวลาอยู่ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือวัดใหญ่ ประมาณ 1 ชั่วโมง จากนั้นเดินทางไปรับประทานอาหารที่ “บ้านไม้” ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก โดยนั่งร่วมรับประทานอาหารกับภรรยา(คุณจ๋า)พร้อมกับนายบุญเหลือ บารมี รองผู้ว่าฯพิษณุโลก, หัวหน้าสำนักงานจังหวัด, ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6, ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39, กำนัน ต.หัวรอ, ผอ.ท่าอากาศยานพิษณุโลก ฯลฯ และยังมีผู้ติดตามอีกประมาณ 2-3 โต๊ะเท่านั้น
รายงานข่าวแจ้งว่า ในวงสนทนา ไม่ได้พูดคุยถึงการเมือง เนื่องจากภารกิจส่วนตัว นายกรัฐมนตรีเพียงสอบถามถึงปัญหาชายแดนไทย-พม่าเล็กน้อย หลังรับประทานอาหารเสร็จ นายกฯอนุทิน ได้ควักเงินจ่ายค่าอาหารทั้งหมดในราคาหลักหมื่น ไม่ยอมให้คณะของรองผู้ว่าฯเป็นผู้จ่ายจากนั้นจึงมุ่งหน้าไปสนามบินพิษณุโลกและเดินทางกลับ กทม.