ศรัทธาวัดนางพญา ยังแรงกล้า!เปลี่ยนเจ้าอาวาสไม่ถึงเดือนเงินบริจาคทะลุ 1.4 ล้าน

พิษณุโลก – ศรัทธา ”วัดนางพญา” ยังแรงกล้า..เปลี่ยนเจ้าอาวาส ไม่ถึงเดือนเงินบริจาค 11 ตู้ ทะลุ 1.4 ล้าน ขณะที่เจ้าอาวาสใหม่ที่เข้ารักษาการฯ เดินหน้าเคลียร์ปัญหาภายใน-เปิดพื้นที่จอดรถฟรี รับงานประเพณีแข่งเรือ 17-21 ก.ย.นี้
วันนี้ (13 ก.ย.68 ) พระครูเกษมวาปีพิสัย รักษาการเจ้าคณะอำเภอเมืองพิษณุโลกและรักษาการเจ้าอาวาสวัดนางพญา พร้อมเจ้าหน้าที่ไวยาวัจกรวัดนางพญา ร่วมตรวจดูแลกิจการภายในวัด ซึ่งมีการติดตั้งป้าย”จอดรถฟรี” รับงานประเพณีการแข่งเรือประจำปี หน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร(วัดใหญ่)
พระครูเกษมวาปีพิสัย เปิดเผยว่า อาตมาทำหน้าที่รักษาการเจ้าอาวาสวัดนางพญาตั้งแต่ 21 สิงหาคม 2568 จึงได้ดำเนินปรับปรุงพื้นที่สำคัญภายในวัด อาทิ ยกเต็นท์บริเวณพระอุโบสถ ออก เพื่อเปิดโล่งให้เห็นตราสัญญาลักษณ์”ภปร.”บนโบสถ์ ซึ่งขออนุญาติและก่อสร้างเป็นแห่งแรกของพิษณุโลก เมื่อปี พ.ศ. 2512 ปรับปรุงพลับพลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ติดป้ายระบุเวลา เปิดปิดประตูเข้าออกใหม่ 05.00 – 19.00 น. พร้อมเปลี่ยนกุญแจภายในโบสถ์ ติดป้ายบริจาคทั้ง 11 ตู้ให้โปร่งใส กำหนดเวลาเปิดให้ชัดเจน จัดสถานที่จำหน่ายดอกไม้ ธูปเทียน ให้ดูสะอาดสวยงาม เอื้อแก่ชาวพุทธที่มาสักการบูชามากราบพระพุทธชินราช
สำหรับงานประเพณีแข่งเรือที่จะมีขึ้น 17-21 กย.นี้ วัดนางพญาได้จัดเตรียมสถานที่จอดรถให้ประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาร่วมงาน และส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น คาดว่า จะมีประชาชนเข้ามากราบสักการะพระพุทธชินราช ซึ่งเรียกว่า สมเด็จนางพญาซุ้มเรือนแก้ว และกราบบูรพกษัตริย์ 5 พระองค์ บริเวณพลับ “พลับพลาพระนเรศวร” หรือ “พลับพลาหทัยนเรศวร 5 พระองค์” ข้างโบสถ์วัดนางพญา
อย่างไรก็ตาม วัดนางพญา ยังไม่มีการจัดทำวัตถุมงคลแต่อย่างใด กำลังดูฤกษ์ปลุกเสก แต่ขอให้ชาวพุทธมั่นใจในการทำบุญเพื่อบำรุงพุทธศาสนา อาตมา ยึดหลักโปร่งใส ตรวจสอบเรื่องการเงินได้ เพราะทุกบาททุกสตางค์ต้องเข้าสู่วัดพญาทั้งหมด
“เรื่องที่ผ่านมาก็ขอให้ถือว่าผ่านไป เรามาเริ่มต้นกันใหม่ ปัจจุบันยอดเงินบริจาคที่เข้ามาแล้วจำนวน 1,400,000 บาท นำไปใช้จ่ายชำระค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟ ซึ่งวัดนางพญาฯ มี 4 หม้อไฟ จ่ายค่าไฟไป 50,000 บาท พร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด และจ่ายจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยยามค่ำคืน” พระครูเกษมกล่าว