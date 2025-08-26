รก.เจ้าอาวาสรูปใหม่รื้อเรียบ!สังคายนา “วัดนางพญา”ยกกระบิ สั่งยุติแผงพระ-นับเงินเข้าแบงก์ แต่ตู้เซฟยังเปิดไม่ได้

พิษณุโลก – รักษาการเจ้าอาวาสวัดนางพญา เข้าวัดลุยงานวันแรก ประเดิมสั่งรื้อแนวทางปฏิบัตินับหนึ่งใหม่ยกกระบิ..ยุติแผงพระชั่วคราว-ตั้งไวยาวัจกร พร้อมไขกุญแจเปิดตู้บริจาคนับเงินให้เห็นๆ แต่เปิดตู้เซฟไม่ได้ พระครูที่ถูกสั่งพักงานบอกลืมรหัส
พระครูเกษมวาปีพิสัย รก.เจ้าคณะอำเภอเมืองพิษณุโลก ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้ารักษาการเจ้าอาวาสวัดนางพญา ถือฤกษ์ช่วงบ่ายโมง 25 ส.ค. 2568 เดินทางเข้าไปวัดนางพญา อ.เมือง พิษณุโลก เป็นวันแรก ทำหน้าที่แทนพระครูสุจิตธรรมวิมล (พระครูชุบ) ซึ่งถูกสั่งพักงาน ฐานกระทำผิดพระธรรมวินัย ละเมิดพระจริยา พระสังฆาธิการอย่างร้ายแรง บกพร่อง ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และอยู่ระหว่างสอบสวน หากมีสิ่งผิดปกติ อาจเพิ่มโทษก็ได้
พระครูเกษมวาปีพิสัย รักษาการเจ้าอาวาสวัดนางพญา เปิดเผยว่า อาตมาได้รับการแต่งแต่งตั้งจากเจ้าคณะตำบล ให้มารักษาการวัดนางพญา จึงได้แต่งตั้งไวยาวัจกร และมอบหมายงานต่างๆเพื่อบริหารวัดนางพญา พร้อมรับมอบสมุดบัญชีธนาคารทั้ง 16 เล่มจากพระครูชุบ เจ้าอาวาสที่ถูกพักงาน ต่อไปจะได้ทำการตรวจสอบสเตทเมนท์ การเคลื่อนไหว แต่วันนี้ทำได้ คือ การเปิดตู้รับบริจาคทั้งหมดในวัดนางพญา เพื่อเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่พระครูเกษมวาปีพิสัย เดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่ รก.เจ้าอาวาสวัดนางพญา วันแรกได้ได้เชิญพระครูศรีรัตคนาธร เลขานุการ รก.เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก, ว่าที่ไวยวัจกร, พระสงฆ์ภายในวัดพญา, ผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ และบุคคลภายนอกที่ถูกระบุว่า ควบคุมภายในวัดนางฯ คือ นางบุ๋ม และนายเปียก ผู้ซึ่งดูแลวัดนางพญาแทนพระสงฆ์ เข้ารับฟังแนวทางปฏิบัติต่างๆ
โดยคำสั่งเด็ดขาดคือ ให้หยุดการจำหน่ายวัตถุมงคลและแผงพระต่างๆภายในวัดนางพญา เนื่องจากมีบุคคลอื่นจำหน่าย ไม่นำรายได้เข้าวัดฯ จำเป็นต้องจัดระเบียบใหม่ จากนั้นคณะสงฆ์วัดนางพญาและญาติโยมหรือผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ ร่วมนับเงินจากตู้บริจาคประมาณ 10 ตู้ ซึ่งมีทั้งแบงก์ร้อย แบงก์ยี่สิบ และเหรียญ
แต่ไม่สามารถเปิดตู้เซฟ ซึ่งเป็นตู้บริจาคเงินภายในโบสถ์ เมื่อสอบถาม พระครูชุบ เจ้าอาวาสวัดนางพญา ที่ถูกพักงาน อ้างว่า ลืมรหัส จึงไม่สามารถเปิดตู้ได้ อย่างไรก็ตาม คาดว่า วันนี้( 26 ส.ค. 68) น่าจะสามารถเปิดตู้ออกเพื่อนับเงินนำไปเข้าบัญชีธนาคารต่อไป
ส่วนพระสมมาตร ระสารักษ์ อดีตพระลูกวัดนางพญา ที่ถูกขับไล่ออกจากการจำพรรษาที่วัดนางพญา หลังแฉพฤติกรรมพระครูเจ้าอาวาส ปล่อยให้สีกาควบคุมเงินวัดนางพญาและพระทั้งวัดนั้น ไม่พบว่าอยู่ในวัดนางพญา คาดว่าน่าจะไปจำพรรษาที่วัดจังหวัดอื่นแล้ว