สั่งพักงาน “พระครูชุบ-เจ้าอาวาสวัดนางพญา” ฐานละเมิดพระจริยาพระสังฆาธิการ

พิษณุโลก - กรรมการพิจารณาความผิดพระสงฆ์ระดับจังหวัดฯ..ลงมติสั่งพักงาน “เจ้าอาวาสวัดนางพญา” หลังเรียกสอบ 3 ชั่วโมง พบสมุดบัญชีธนาคารของวัดนางฯ 16 เล่ม เกือบทั้งหมดไร้การเคลื่อนไหว-ไม่ลงบัญชีรับ/จ่าย-เน้นแต่เงินสด ถือเป็นละเมิดพระจริยาพระสังฆาธิการร้ายแรง ก่อนตั้งเจ้าคณะอำเภอเมืองฯรักษาการแทน
เมื่อเวลาประมาณ 13.00 น.วันนี้ (21 ส.ค. 68) พระรัตนโมลี (ไพรินทร์ ทนฺตจิตฺโต) รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก / ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาพระภิกษุกระทำความผิดและถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดพระธรรมวินัย ระดับจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก, ผู้แทน รอง ผอ.กอ.รมน.ฝ่ายทหาร, เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก
ซึ่งมีการเชิญ พระครูสุจิตธรรมวิมล (พระครูชุบ) เจ้าอาวาสวัดนางพญา ผู้ถูกกล่าวหา มาสอบสวน ที่วัดคูหาสวรรค์ อ.เมืองพิษณุโลก พร้อมนำสมุดบัญชีธนาคารของวัดทั้งหมด 16 เล่มมาแสดง และใช้เวลาซักฟอกนาน 3 ชั่วโมง กระทั่งพระครูชุบ ได้ลุกออกจากที่ประชุม
พระครูศรีรัตคนาธร เลขานุการ รก.เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่า ที่ประชุมคณะกรรมการฯเห็นว่าสมุดบัญชีธนาคารของวัดนางพญาที่นำมาแสดงทั้งหมด 16 เล่ม ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดไม่พบการเคลื่อนไหว มีเคลื่อนไหวล่าสุด เดือนมีนาคม 68 และไม่ได้ลงบัญชีรับจ่ายเงิน เน้นการรับเงินสดและจ่ายเงินสด ถือว่า ละเมิดพระจริยา พระสังฆาธิการอย่างร้ายแรง บกพร่อง ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ วัดนางพญาไม่มีการแต่งตั้งไวยาวัจกร และกรรมกรรมการวัดฯ
ซึ่งที่ประชุมได้หารือมาแล้ว 3 ครั้ง ปล่อยเวลานานเกือบ 15 วัน จึงได้พิจารณาบทลงโทษ พักงาน เจ้าอาวาสวัดนางพญา และรอสเตทเมนต์บัญชีวัดนางพญาอีกครั้ง หากพบว่า มีสิ่งผิดปกติ จะต้องพิจารณาโทษพระครูชุบ เพิ่มขึ้นด้วย
พระครูศรีรัตคนากร เลขานุการ เปิดเผยอีกว่า มติให้พักงานพระครูชุบ ขาดจากการเป็นเจ้าอาวาสวัดนางพญาชั่วคราว แต่ยังคงความเป็นพระอยู่วัดนางพญาได้ ถือเป็นบทลงโทษเบาสุดกรณีประมาทเลินเล่อ บกพร่องต่อหน้าที่
และด้วยตำแหน่งเจ้าอาวาส ถือเป็นนิติบุคคล ขาดผู้นำไม่ได้ จะต้องมีบุคคลเข้ามารักษาการเจ้าอาวาส โดยแต่งตั้งให้ รักษาการเจ้าคณะอำเภอเมืองคือ พระครูเกษมวาปีพิสัย รักษาการเจ้าอาวาสวัดนางพญา ไปก่อน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ผ่านมา พระครูสุจิตธรรมวิมล (พระครูชุบ) "ขับไล่" พระสมมาตร ระสารักษ์ อดีตพระลูกวัด ออกจากการจำพรรษาที่วัดนางพญา หลังออกมาร้องเรียนว่า ปล่อยให้สีกาควบคุมเงินวัดนางพญาและพระทั้งวัด รวมทั้งวัดนางพญาไม่มีการแต่งตั้งไวยาวัจกร และกรรมกรรมการ ส่งผลให้มีการตรวจสอบและแฉถึงเรื่องเงินภายในวัดด้วย