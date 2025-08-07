(คลิป)ขีดเส้น 24 ชม.! สั่งเจ้าอาวาสวัดนางพญาหาบัญชีรับจ่าย-สมุดธนาคารวัด พ้นกำหนดถือเป็นบกพร่อง-ละเว้น

พิษณุโลก - กรรมการพิจารณาพระสงฆ์ทำผิดพระธรรมวินัย.. ขีดเส้นพระครูเจ้าอาวาสวัดนางพญา นำบัญชีรับจ่าย-สมุดบัญชีธนาคารของวัด มาแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ภายใน 24 ชั่วโมง หากพ้นจากนี้ถือว่าประมาท/บกพร่อง-ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ส่วนเรื่องสีกาเจ้าตัวให้การภาคเสธ แต่หากมีหลักฐานเพิ่มจะพิจารณาอีก
วันนี้ (7 ส.ค. 2568) พระรัตนโมลี (ไพรินทร์ ทนฺตจิตฺโต) รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร ประธานคณะกรรมการพิจารณาพระภิกษุกระทำความผิดและถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดพระธรรมวินัย ระดับจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมกับผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก, ผู้แทน ผบก.จว.พิษณุโลก, ผู้แทนรอง ผอ.กอ.รมน.ฝ่ายทหาร, ผู้แทนปลัดจังหวัดพิษณุโลก, เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก ที่วัดคูหาสวรรค์ อ.เมืองพิษณุโลก
หารือกันถึงกรณีพระครูเจ้าอาวาสวัดนางพญา อ.เมืองพิษณุโลก "ขับไล่" พระสมมาตร ระสารักษ์ ออกจากวันกลางพรรษา (ค่ำวันที่ 4 ส.ค. 68) ฐานทำให้วัดเสียหาย-เสื่อมเสียชื่อเสียง จนกระทั่งพระสมมาตรออกมาเดินหน้าเปิดโปง อ้างว่าเจ้าอาวาสมั่วสีกา ปล่อยให้มาควบคุมทั้งเงิน ทั้งพระวัดนางพญา แถมยังปล่อยหญิงชาวพม่ากร่างทั่ววัดซ้ำ
บ่ายวันนี้ (7 ส.ค. 2568) พระรัตนโมลี (ไพรินทร์ ทนฺตจิตฺโต) รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก / ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร ได้นั่งเป็นประธานที่ประชุมร่วมกับพระสงฆ์อีกหลายรูปกำลังทยอยเดินทางเข้าร่วมที่วัดคูหาสวรรค์ อ.เมืองพิษณุโลก ได้มีการประชุมคณะสงฆ์ โดยมี
รวมถึงพระครูสุจิตธรรมวิมล (พระครูชุบ) ที่ถอดแว่นตาดำ นั่งอ่านเอกสารสำคัญ ด้วยสีหน้าไม่ค่อยดีนัก แต่ในที่ประชุมไม่อนุญาติให้นักข่าวเข้าฟัง เนื่องจากเป็นกิจของสงฆ์และจะแถลงข่าวภายหลัง
ที่ประชุมได้เชิญ พระครูสุจิตธรรมวิมล (พระครูชุบ) ผู้ถูกกล่าวหา มาสอบสวน และเรียกเอกสารหลักฐาน อาทิ สมุดบัญชีธนาคาร มาแสดง แต่พระครูชุบไม่มีให้ตรวจสอบ แม้ที่ประชุมให้เวลาเดินทางออกจากห้องประชุมไปวัดนางพญาฯ กว่าครึ่งชั่วโมงก็ยังไม่สามารถนำเอกสารบัญชีการเงินมาแสดงต่อคณะกรรมการได้ อ้างว่า เซฟเปิดไม่ได้-จำรหัสไม่ได้
ต่อมาพระครูศรีรัตคนากร เลขานุการ รก.เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่า กรณีข้อร้องเรียนเรื่องสีกา พบว่ายังไม่มีหลักฐานในการร้องเรื่องชู้สาว หรือละเมิดพระวินัย ถึงขั้นปาราชิกที่ชัดเจน หากผู้ร้องมีหลักฐานขอให้นำมายื่นประกอบการพิจารณาได้
ส่วนเรื่องบัญชีรับ-จ่าย สมุดบัญชีธนาคาร ของวัดนางพญา วันนี้พระครูชุบ เจ้าอาวาสวัดนางพญา (ผู้ถูกร้อง) ยังไม่ได้นำมา แสดงต่อคณะกรรมการ จึงมีมติให้ผู้ถูกร้อง ในฐานะเจ้าพนักงาน ตาม พ.ร.บ.สงฆ์และประมวลกฎหมายอาญา ในฐานะวัดเป็นนิติบุคคล ให้นำมาแสดง ภายในวันพรุ่งนี้ (8 สิงหาคม 68) ภายในเวลาราชการ หากพ้นจากนี้ไม่สามารถนำมาสำแดงได้ ให้ถือว่าเจ้าอาวาสวัดนางพญา บกพร่อง-ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการจะได้พิจารณาประมวลสรุปต่อไป
พระครูศรีรัตคนากร เลขานุการ เปิดเผยอีกว่า ณ วันนี้ พระครูชุบยังเป็นเจ้าอาวาสวัดนางพญาอยู่ จะรู้ผลวันพรุ่งนี้และต้องชัดเจนว่านำเอกสารมาแสดงต่อคณะกรรมหรือไม่ มิฉะนั้น จะมีบทลงโทษ คือ พักงาน หรือถอดถอนจากการเป็นเจ้าอาวาส เพราะมีกฎบังคับไว้
ซึ่งกรณีประมาท เลินเล่อ บกพร่องต่อหน้าที่ โทษหนักสุดคือ ถอดถอน เบาสุดก็คือ พักงาน หากไม่มีพยานหลักฐานใหม่มาชี้แจง เจ้าอาวาสวัดนางพญา อาจจะเลือกเอง ระหว่าง ลาออกหรือถอดถอน (ออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาส) เพราะวัดเป็นนิติบุคคล ขาดผู้นำไม่ได้ จะต้องมีบุคคลเข้ามารักษาการเจ้าอาวาส ขึ้นอยู่กับเจ้าคณะตำบล
“เรื่องสีกานั้น เจ้าอาวาสให้การภาคเสธ ถ้าผู้ร้องเรียนนำหลักฐานมาแสดง จะพิจารณาประกอบอีกครั้ง”