อินเนอร์ครบ!มทภ.3 นำขบวน-ผบ.มทบ.39 ถือดาบแต่งชุดนักรบ เปิดทางเข้า “ศาลสมเด็จพระองค์ดำ” หลังโดนปิดมาหลายปี

พิษณุโลก - อลังการงานสร้างของแท้..มทภ.3-รองผู้ว่าฯ นำขบวน ผบ.มทบ.39 ลุยเอง แต่งชุดนักรบโบราณ-ถือดาบ ถวายบังคม-เปิดประตูศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ถูกสั่งปิดแบบไม่รู้ที่มานานหลายปี ก่อนนำภาคประชาชนกราบสักการะอย่างสมพระเกียรติ
วันนี้ (6 ธ.ค.) พล.ท.วรเทพ บุญญะ แม่ทัพภาคที่ 3 นายนิสิต สวัสดิเทพ รองผู้ว่าราชการ จ.พิษณุโลก นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช อดีต รมว.ท่องเที่ยวและกีฬารวมทั้งเป็นอดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนร่วมกันแต่งกายชุดเสื้อดำไปรวมตัวกันบริเวณศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ เพื่อร่วมพิธีสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทน์ และร่วมกันเปิดประตูเข้าสู่ศาลอันเป็นสถานที่ประสูติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือองค์ดำ
โดยมีการจัดเป็นชบวนเดินเท้าประกอบวงดุริยางค์จากมณฑลทหารบกที่ 39 ไปยังบริเวณศาล มี พล.ต.นพดล วัชรจิตบวร ผู้บัญชาการมณฑลหทารบกที่ 39 สวมชุดนักรบไทยโบราณและถือดาบพร้อมมีเหล่าทหารอยู่ข้างกายที่ต่างแต่งกายด้วยชุดนักรบโบราณนำหน้าประชาชน ท่ามกลางเสียงปี่ กลองดังกระหึ่ม มีการรำดาบ และมีการยิงปืนขึ้นฟ้า ก่อนที่ พล.ต.นพดล จะตะโกนด้วยเสียงอันดังว่า "เปิดประตู!!" จากนั้นเหล่าทหารนักรบโบราณต่างถือดาบและปืนในอาการฟาดฟันศัตรูในชื่อชุด "มหาราชกู้แผ่นดิน คืนถิ่นวังจันทน์" ซึ่งได้ร่วมกับนักแสดงสำนักดาบเรือนนเรศ อันเป็นพิธีเปิดประตูศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้เป็นผลสำเร็จ
หลังการเปิดประตูแม่ทัพภาคที่ 3 นำคณะเดินผ่านประตูหน้าเพื่อเข้าสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พล.ต.นพดล ถวายบังคมต่อหน้าศาลและ ประทับยิงปืนยาวเพื่อเอาฤกษ์เอาชัยพร้อมบอกต่อประชาชนที่มาร่วมพิธีว่า "การเปิดประตูหน้าเรียบร้อยแล้ว" ก่อนมีการจุดประทัด 20,000 นัดและประกอบพิธีบวงสรวงและสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นอันเสร็จพิธี
ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรณีประตูหน้าศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทร์ ถูกวิพากษ์วิจารย์มในสื่อสังคมออนไลน์มาหลยปี เนื่องจากเป็นโบราณสถานภายใต้ พ.ร.บ.โบราณสถานฯ รวมทั้งเป็นที่เคารพสักการะของคนไทย แต่หลังจากถ่ายโอนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) พิษณุโลก เข้าไปดูแลเจ้าหน้าที่ก็ได้ปิดประตูด้านหน้าและให้ประชาชนเข้าออกทางประตูข้างแทน โดยให้เหตุผลต่างๆ เช่น แก้ปัญหาการเก็บขยะ ขาดบุคลากรดูแล ห้องน้ำไม่ได้รับการโอนจากกรมศิลปากร เกรงว่าจะมีแผงลอยเข้าไปขายของ ฯลฯ ดังนั้นหลังมีการทำพิธีอย่างยิ่งใหญ่ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเดินเข้าไปในศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทางประตูด้านหน้าได้โดยสะดวก.