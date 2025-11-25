ทน.พิษณุโลก เบรก ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม ใช้สวนกลางเมืองฯจัดงานถวายอาลัย “พระพันปีหลวง”

พิษณุโลก - ว่อนโซเชียล..เทศบาลนครพิด’โลก เบรก ม.ราชภัฏ จัดงานถวายความอาลัยพระพันปีหลวง สวนกลางเมืองสองแคว ต้องย้ายกะทันหันตั้งแต่วันนี้ อธิการบดีฯรับนายกเทศมนตรีนครฯโทร.บอกสวนกลางเมืองยังไม่ได้รับมอบพื้นที่จากผู้รับเหมา หวั่นคนเยอะ-รับเต็นท์ใหญ่ไม่ไหว
วันนี้ (25 พ.ย.68) ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก เปิดเผยถึงกรณีข่าวถูกแชร์ว่อนโซเชียล เทศบาลนครพิษณุโลก สั่งเปลี่ยนสถานที่จัดงานถวายความอาลัยพระพันปีหลวง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม บริเวณสวนกลางเมือง โดยต้องปรับย้ายเปลี่ยนจุดจัดงานไปเป็นลานสนามหญ้า ข้างโรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนวังจันทน์
อธิการ ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม ระบุว่า นายศิริชิน หาญพิทักษ์พงศ์ นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก โทรศัพท์มาแจ้งว่า สถานที่สวนกลางเมืองนั้นได้ก่อสร้างเกือบแล้วเสร็จ แต่ยังไม่มีการส่งมอบจากผู้รับเหมา ไม่สามารถรองรับการจัดงานถวายความอาลัยพระพันปีหลวง เนื่องจากต้องมีการวางเต็นท์ขนาดใหญ่ เพื่อรองรับคนจำนวนมาก จึงต้องย้ายสถานที่จัดงานไปลานสนามหญ้า ข้างโรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว ตั้งแต่วันนี้ 25 พฤศจิกายน 2568
หลังจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดงานน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดงาน ณ.สวนกลางเมือง มาตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายนที่ผ่านมา และได้ขอจัดถึง 5 ธันวาคม 2568
และจะมีการจัดกิจกรรมดนตรีในสวน : H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ วันที่ 5 ธันวาคม 2568 มีการวางเต็นท์ขนาดใหญ่ เพื่อรองรับคนจำนวนมาก แต่ต้องเปลี่ยนสถานที่กะทันหัน จึงต้องแจ้งให้ประชาชนทราบ เปลี่ยนสถานที่ในการจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
อย่างไรก็ตามค่ำคืนที่ผ่านมา (24 พ.ย.68) นายบุญเหลือ บารมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มจิตอาสา เครือข่ายเยาวชน และประชาชนร่วมพิธี ณ สวนกลางเมืองพิษณุโลก
โดยมีการบรรเลงดนตรีโดยนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และมีการอ่านบทกวีถวายความอาลัย มีการแสดงโขน ตอน “ยกรบ” โดยนักศึกษาสาขาดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ จากนั้น ประธานในพิธีได้จุดเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะต่อเบื้องพระบรมฉายาลักษณ์ เปิดการฉายสารคดีเฉลิมพระเกียรติและปิดท้ายด้วยการร่วมกันร้องเพลงเทิดพระเกียรติ
แต่นับจากวันนี้ จะได้เปลี่ยนสถานที่การจัดกิจกรรมไปยัง ข้างโรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนวังจันทน์