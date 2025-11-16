ฉลองวันพ่ออย่างอบอุ่น ด้วย "บุฟเฟต์มื้อค่ำ" ณ ห้องอาหารจินเจอร์

ห้องอาหาร จินเจอร์ (Ginger) โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ (Holiday Inn Bangkok) ห้องอาหารใจกลางกรุงเทพฯ ที่หลายคนรู้จักกันดีและชื่นชอบบรรยากาศสบาย เดินทางสะดวก ขอเชิญทุกท่านชวนคุณพ่อมารับประทานบุฟเฟต์อาหารค่ำมื้อพิเศษเพื่อแสดงความรักและความขอบคุณต่อคุณพ่อผู้เป็นที่รักอย่างอบอุ่น
บุฟเฟต์มื้อค่ำวันพ่อมีให้บริการเฉพาะวันที่ 5 ธันวาคม 2568 ณ ห้องอาหาร จินเจอร์ โดยเชฟได้เตรียมอาหารมากมายไว้คอยให้บริการเพื่อมอบประสบการณ์มื้ออาหารแสนอร่อยให้คุณพ่อคนสำคัญ อาทิ ปลากะพงอบสอดไส้สมุนไพรไทย ปลาแซลมอนในซอสไวน์ขาว หรือจะเป็นอาหารไทยยอดนิยม อาทิ ผัดผงกะหรี่ทะเล และปลากะพงนึ่งฉู่ฉี่ราดซอสซูเฟล่มะพร้าว ที่รังสรรค์ขึ้นอย่างพิถีพิถัน
นอกจากนั้น ยังมีอีกอาหารอีกหลากหลายรายการสุดประทับใจไว้เอาใจคุณพ่อและทุกคนในครอบครัวจนอยากให้ทุกๆ วันเป็นวันพ่อ อาทิ อาหารทะเลสดใหม่ให้บริการเย็นฉ่ำบนน้ำแข็ง ซูชิ ซุป โคลด์คัทและชีสคุณภาพ สลัด ก๋วยเตี๋ยว พาสต้าปรุงสด อาหารจีน บาร์บีคิว อาหารนานาชนิด และปิดท้ายมื้ออาหารด้วยขนมหวานหลากหลายชนิด
บุฟเฟต์มื้อค่ำวันพ่อ ให้บริการวันที่ 5 ธันวาคม 2568 เวลา 18.00-22.30 น. ณ ห้องอาหาร จินเจอร์ ราคาท่านละ 799 บาท++ เด็กอายุ 6 ถึง 12 ปี ราคาท่านละ 400 บาท++ เด็กอายุไม่เกิน 5 ปี รับประทานฟรี เมื่อมาพร้อมผู้ใหญ่ที่ชำระเงินเต็มจำนวน
ห้องอาหาร จินเจอร์ ตั้งอยู่บริเวณล็อบบี้ของโรงแรม ฮอลิเดย์อินน์ กรุงเทพฯ
สำรองที่นั่งและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อโรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ ที่อีเมล dining.bkkhb@ihg.com หรือโทร. 0-2656-1555
