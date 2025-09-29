พลุเที่ยงคืนสะเทือนออนไลน์! ศิลปินตั้งใจฟื้นฟูน่านกลับถูกวิจารณ์แรง ด้านแอดมินเพจดังขอโทษแล้ว (ชมคลิป)

จากคอนเสิร์ตที่ชาวน่านรอคอยสู่ดราม่าร้อนแรงในโลกโซเชียล ศิลปินยืนยันทำตามขั้นตอน แต่ถูกเพจดังตั้งคำถาม สุดท้ายแอดมินออกมาขอโทษต่อสาธารณะ พร้อมประกาศจะนำเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นบทเรียนเพื่อปรับปรุงการสื่อสารและการทำงานในอนาคตให้รอบคอบยิ่งขึ้น
จากกรณี วิจารณ์เดือดหลังนักร้องวง "Cocktail" กับคอนเสิร์ตCOCKTAIL 77 EVER TOUR ที่จังหวัดน่าน จัดเต็มความสนุก สุดมันส์ มาฝากชาวน่านกันได้ทั้งร้อง ทั้งเต้น สุดขีด แต่กลับเกิดดรามาช่วงท้ายของคอนเสิร์ตมีการจุดพลุฉลองตอนเที่ยงคืน ด้านแอดมิน เพจ“เล่าขวัญเมืองน่าน” ได้โพสต์ ข้อความว่า “อ่อ เดี๋ยวนี้งานคอนเสริตเที่ยงคืนต้องจุดพลุฉลอง X ครับ อลังการเนาะ เที่ยงคืนนะสงสารคนอยู่แถวนั้นด้วย“ ซึ่งต่อมาทางด้าน "วง Cocktail" พร้อมทีมงาน ออกมายืนยันความบริสุทธิ์ใจว่า "ขออนุญาตทำตามขั้นตอนทุกอย่างแล้ว"
ด้าน “ก้อง ห้วยไร้" ได้ออกมาประกาศยกเลิกคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นในวันที่ 5 ธันวาคม ที่จังหวัดน่าน โดยโพสต์ข้อความว่า"ขออณุญาตยกเลิกคอนเสิร์ตที่จังหวัดน่าน ในวัน ที่ 5 ธันวาคม 2568 ไปก่อนนะครับ เนื่องจากทางเรา ยังไม่ได้ขออณุญาต และเกรงว่าจะเกิดผลกระทบทางเสียง"
อย่างไรก็ตาม ทำเอาชาวเน็ต ที่ตามเรื่องราวต่างๆจำนวนมาก ได้ออกมาปกป้องศิลปิน เนื่องจากมองว่าทางศิลปินทำเพื่อจังหวัดน่าน เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับมาดี หลังน่านถูกน้ำท่วมหนักหลายครั้ง ด้วยเหตุนี้ทำให้ดรามาหวนกลับไปที่เพจดังเล่าขวัญเมืองอีกครั้ง ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้้น
วันนี้ (28 ก.ย.) เพจ “เล่าขวัญเมืองน่าน”ได้ออกมาโพสต์คลิปขอโทษหลังได้โพสต์เกี่ยวกับการจุดพลุในงานคอนเสิร์ตที่ผ่านมา ยอมรับว่าเป็น ความผิดพลาดส่วนตัว ของแอดมินเอง ทั้งการตัดสินใจและการโพสต์ “ขออนุญาตกราบขอโทษและใช้พื้นที่ในการชี้แจงจากเพจเล่าขวัญเมืองน่าน ตามที่เพจเล่าขวัญเมืองน่านได้เผยแพร่โพสต์เกี่ยวกับการจุดพลุในงานคอนเสิร์ตที่ผ่านมา ซึ่งสร้างความไม่สบายใจกับหลายๆ ท่านนั้น
ทีมแอดมินขอเรียนชี้แจงว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากความผิดพลาดในการตัดสินใจส่วนตัวของแอดมินผู้ดูแลเพจ ส่งผลให้การสื่อสารคลาดเคลื่อนเป็นวงกว้าง และการกระทำดังกล่าวมิได้พิจารณาไตร่ตรองให้ถ้วนถี่อย่างรอบคอบ ถึงผลกระทบในด้านลบที่ตามมา
แอดมินเพจเล่าขวัญเมืองน่าน
ขอกราบขอโทษทุกท่านจากใจจริงและขอน้อมรับในความผิดพลาดครั้งนี้แต่เพียงผู้เดียว
ทั้งนี้ เพจจะนำบทเรียนจากเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นบทเรียนสำคัญให้มีความตระหนักตลอดจนปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงการทำงานนำเสนอสื่อต่างๆ ให้ระมัดระวังมากยิ่งขึ้น ในการนำเสนอข้อมูลในอนาคต เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้อีก
ขอโทษทุกท่านจากใจจริง
ด้วยความเคารพอย่างสูง
ทีมแอดมินเพจเล่าขวัญเมืองน่าน”
