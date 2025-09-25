ยธ. บวงสรวง “พระพุทธภูมิพลาภิบาลทศพลญาณมุนี” เสริมสิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด

MGR Online - ปลัด ยธ. เป็นประธานในพิธีสมโภชและบวงสรวง “พระพุทธภูมิพลาภิบาลทศพลญาณมุนี” เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรม
วันนี้ (25 ก.ย.) เวลา 09.19 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพหานคร นางพงษ์สวาท นีละโยธิน ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีสมโภชและบวงสรวง “พระพุทธภูมิพลาภิบาลทศพลญาณมุนี” พระพุทธรูปสำคัญประจำกระทรวงยุติธรรม เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรม โดยมี นายวัลลภ นาคบัว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม , นางจิรภา สินธุนาวา รองปลัดกระทรวงยุติธรรม , นายโกมล พรมเพ็ง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม คณะผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ผู้บริหารของหน่วยงานในกำกับกระทรวงยุติธรรม บุคลากร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี
ในเวลา 09.19 น. เป็นการประกอบพิธีพราหมณ์ ซึ่งได้รับเกียรติจากพระครูสตานันทมุนี (ละมัย รัตนพราหมณ์) จากเทวสถานสำหรับพระนคร (โบสถ์พราหมณ์) และคณะ เป็นผู้ดำเนินพิธี ต่อจากนั้น ในเวลา 10.00 น. เป็นการประกอบพิธีสงฆ์ โดยมี พระเทพวรสิทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเสมียนนารี พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายพิธีสงฆ์
ทั้งนี้ เมื่อวันอังคารที่ 23 กันยายน 2568 สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานคาถาบูชาพระพุทธภูมิพลาภิบาลทศพลญาณมุนีให้แก่กระทรวงยุติธรรม โดยมี นางพงษ์สวาท นีละโยธิน ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้เข้ารับประทาน ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
โดย “พระพุทธภูมิพลาภิบาลทศพลญาณมุนี” ถือเป็นพระพุทธรูปสำคัญประจำกระทรวงยุติธรรม ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงมีพระดำริให้จัดสร้างขึ้น เนื่องในวโรกาสปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2554 โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นผู้พระราชทานชื่อ “พระพุทธภูมิพลาภิบาลทศพลญาณมุนี” หมายถึง พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้รู้ที่มีพระญาณอันเป็นกำลัง 10 ประการ ทรงปกป้องคุ้มครองพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร และได้อัญเชิญมาประดิษฐาน ณ กระทรวงยุติธรรม เพื่อเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม