ม.รามฯ ร่อนแถลงการณ์ วัยรุ่นแทงกันยับในงานสารทเดือนสิบ ยันเป็นคนนอก

หลังเกิดเหตุวัยรุ่นทะเลาะวิวาทแทงกันยับในงานคอนเสิร์ตสารทเดือนสิบในม.รามฯ ร่อนแถลงการณ์ ยันผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มบุคคลภายนอกไม่ใช่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
จากกรณีเกิดเหตุการณ์วัยรุ่นทะเลาะวิวาทแทงกันยับในงานคอนเสิร์ตสารทเดือนสิบ กลาง ม.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. พบผู้ได้รับบาดเจ็บ 5-6 ราย สภาพมีแผลถูกอาวุธมีดแทงเลือดอาบ
โดยผู้ก่อเหตุพยายามหลบหนีไป เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวกลุ่มวัยรุ่นต้องสงสัยเพื่อสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ล่าสุด วันนี้ (20 ก.ย.) เพจ “PR Ramkhamhaeng University”ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ชี้แจงกรณีเหตุการณ์ในงานสารทเดือนสิบ
ตามที่ปรากฏเป็นข่าว มีกลุ่มวัยรุ่นพกอาวุธร้ายแรงเข้าทำร้ายร่างกายผู้เข้าร่วมงานคอนเสิร์ตในเทศกาลสารทเดือนสิบที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายในคืนวันที่ 19 กันยายนที่ผ่านมานั้น
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอชี้แจงว่า งานออกร้านสารทเดือนสิบ เป็นงานที่องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงได้จัดขึ้นเพื่อรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวปักษ์ใต้ ซึ่งได้มีการจัดเป็นประจำทุกปี โดยมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความสำคัญของการปลูกฝังจิตสำนึกในประเพณีพื้นถิ่นอันดีงามของนักศึกษาและตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์รุนแรงใด ๆ และมหาวิทยาลัยได้ย้ำเสมอมาว่า นอกจากการปลูกฝังจิตสำนึกในประเพณีอันดีงามแล้ว ขอให้องค์การศึกษาย้ำกับผู้เข้าร่วมงานในการสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการร่วมกิจกรรม ให้คำนึงถึงลักษณะของพื้นที่ที่เป็นสถาบันการศึกษา ซึ่งไม่อนุญาตให้นำสุราหรือเครื่องดืมมึนเมาเข้ามาจำหน่ายหรือเสพในงานโดยเด็ดขาด ตลอดจนห้ามพกพาอาวุธหรือมีเหตุพิพาทใด ๆ หากฝ่าฝืนจะมีการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ในขณะนี้ มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้รับรายงานในเบื้องต้นว่า กลุ่มที่เข้ามาก่อเหตุไม่ใช่นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง แต่เป็นกลุ่มบุคคลภายนอก ที่บางรายสังกัดสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่ง ซึ่งขณะนี้ได้ถูกจับกุมและอยู่ในระหว่างการสอบสวนเพื่อขยายผลเพิ่มเติม
โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหงจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและเด็ดขาดเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างอีกต่อไป และหากมีข้อมูลเพิ่มเติมใด ๆ จะได้แจ้งให้สาธารณชนได้ทราบต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
