“ฮุนเซน” ฉุน ม.รามฯ เพิกถอนปริญญา อ้างไม่สนเพราะโยนทิ้งชักโครกไปแล้วเมื่อปี 51 ตอนไทยบุกปราสาทพระวิหาร

“ฮุนเซน” ฉุน ม.รามฯ เพิกถอนปริญญาเอก เย้ยกลับ บอกจำชื่อมหาวิทยาลัยไม่ได้ด้วยซ้ำ และไม่จำเป็นต้องเพิกถอน เพราะโยนลงชักโครกไปแล้วเมื่อปี 2551 ตอนไทยบุกปราสาทพระวิหาร
จากกรณีสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงมีมติเพิกถอนปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของนายฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา นั้น ล่าสุดวันนี(8 ส.ค.) เมื่อเวลา 20.41 น.ในเฟซบุ๊ก Samdech Hun Sen of Cambodia ของนายฮุนเซน มีการโพสต์ข้อความว่า
“เป็นเรื่องน่าขำ วันนี้ผมได้ยินว่ามหาวิทยาลัยไทยที่ผมจำชื่อไม่ได้ด้วยซ้ำ ลงมติเพิกถอนปริญญาของผม
“ผมขอยืนยันว่าคุณไม่จำเป็นต้องเพิกถอนปริญญาของผม เพราะผมโยนมันลงชักโครกไปเมื่อปี 2551 ตอนที่ไทยบุกปราสาทพระวิหาร ปริญญาของคุณไม่มีค่าสำหรับผมที่จะเก็บไว้
“ผมไม่ภูมิใจในใบปริญญาของคุณเลย สมองของฮุนเซนไม่ได้มาจากมหาวิทยาลัยของคุณ สมองของฮุนเซนมาจากคำสอนของชาวเขมรและโรงเรียนของกัมพูชา” นายฮุนเซน ระบุ