ชาวบ้านที่มุกดาหารร้องค่าใช้จ่ายเผาศพวัดอรุณรังสีแพงเกินกำลังชาวบ้านจ่ายได้

มุกดาหาร– ชาวบ้านในชุมชนอรุณรังษี ร้องเรียนค่าใช้จ่ายในการเผาศพวัดในหมู่บ้านแพงเกินไป เป็นปัญหาสำหรับชาวบ้านฐานะยากจน ล่าสุดทางวัดออกโรงชี้แจงหากไม่มีเงินจริงช่วยสวดช่วยเผาให้ฟรี ส่วนเรทค่าใช้จ่ายจริงมีราคาใช้บริการแต่ละรายการชัดเจน ขึ้นอยู่กับความพอใจของชาวบ้านที่ใช้บริการ
วันนี้(18ก.ย.)ที่ห้องประชุม ชั้น 2 สถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหาร พ.ต.อ.ประยุทธ์ เรือนทองคำ ผกก.สภ.เมืองมุกดาหาร พ.ต.ท.โชติวิทย์ เกตุดิษฐ์ รอง ผกก.สอบสวน สภ.เมืองมุกดาหาร ได้รับการร้องเรียนจากนางสาวพรหมภัสสร เปรมศิริวัฒน์ พร้อมด้วยชาวบ้านในชุมชนอรุณรังสี เขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ว่า วัดอรุณรังษี ได้เก็บค่าเผาศพราคาแพงเกินไป ประมาณ 20,000 บาทต่อศพ จนชาวบ้านรับไม่ได้เพราะราคาแพง เนื่องจากชาวบ้านในชุมชนที่เสียชีวิตบางรายมีฐานะยากจน และบางรายไม่มีญาติ ไม่มีเงินค่าทำศพ
จากนั้น พ.ต.ท.โชติวิทย์ เกตุดิษฐ์ รอง ผกก.สอบสวน สภ.เมืองมุกดาหาร จึงได้ประสานไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และคณะกรรมการวัดอรุณรังสี เพื่อมาชี้แจงหาข้อยุติระหว่างชาวบ้านในชุมชนและวัด โดยได้หารือกันประมาณ 1 ชั่วโมง โดยไม่ให้ผู้สื่อข่าวรับฟังด้วย สรุปโดยทางวัดจะจัดทำรายการอย่างละเอียดชี้แจงให้ชาวบ้านในชุมชนได้เข้าใจ และตัวแทนของวัดก็ได้หารือกับชาวบ้านอีกครั้ง ส่วนทางวัดได้มอบอำนาจให้ไวยาวัจกร ถอนแจ้งความหมิ่นประมาทแล้ว
นางวัฒนา ขอสินกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า ทางวัดจะได้ทำรายละเอียดแต่ละรายการ ราคาเท่าไหร่ และจะมีเอกสารฉบับหนึ่ง ที่ทางเจ้าภาพจะมาติ้กว่าเอารายการนี้ รวมแล้วเป็นเงินเท่าไหร่ และก็มีใบเสร็จออกให้ เพราะตอนนี้เป็นการสื่อสารคลาดเคลื่อน รวมแล้ว 20,000 บาท พอฟังดูแล้วมันก็เหมือนเยอะ แต่จริง ๆ แล้วถ้าแยกบางรายการออก มันก็ไม่เยอะ เพราะว่าเป็นเตาเผาไร้มลพิษ ค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันประมาณ 6,000 แล้ว และสัปเหร่อก็เป็นของวัด ทั้ง 2 ฝ่ายตกลงกันเข้าใจกันแล้ว และจะทำรายการให้เจ้าภาพ พอจ่ายเงินก็จะออกใบเสร็จให้ ทุกคนก็เข้าใจต่อไปจะทำให้โปร่งใส
ขณะที่นางสาวพรหมภัสสร เปรมศิริวัฒน์ ตัวแทนชาวบ้านในชุมชนอรุณรังสี เปิดเผยว่า ตอกแรกได้โพสต์ลงเฟซบุ๊ก เกี่ยวกับตนเองตัดพ้อชีวิตว่าอยากตาย และไปเจอข้อความว่า ตายทุกวันนี้ก็ต้องมีค่าใช้จ่าย ต้องเสีย 20,000 เป็นแบบนี้ก็ไม่อยากตายแล้ว ตอนนี้เงินติดตัวก็ไม่ถึง 20,000 เงินเดือนก็ไม่ถึง 20,000 ฌาปนกิจก็ไม่ได้ 20,000 ได้แค่ 12,000 ถ้าตายปุ๊บต้องมีค่าใช้จ่ายทันที ก็ไม่อยากตายแบบนี้เท่ากับว่าหากินกับศพ ได้โพสต์ลงแบบนี้
ต่อมาวันนี้มีหมายเรียกแจ้งความหมิ่นประมาท ตนเองไม่มีเจตนาจะหมิ่นใคร ไม่ได้หมิ่นวัด แต่ได้สอบถามมีการเก็บจริง ทั้งค่าเผา และสถานที่ ออกมาวันนี้จะได้เป็นกระบอกเสียงให้กับชุมชน บางคนไม่อยากมีปัญหา ไม่อยากมีเรื่อง เพราะยังอยากเข้าวัดอยู่ เผาอยู่ที่นี่ ตายอยู่ที่นี่ เพราะที่ผ่านมาไม่เคยเป็นแบบนี้ ไม่เคยจ่าย 20,000 แพงสุดแค่ 5,000 บาท
ด้านนางวนิดา ศิริสา คณะกรรมการวัดอรุณรังสี บอกว่า กรณีศพไม่มีญาติ ไม่มีเงินทางวัดก็สวดให้ฟรี เผาให้ฟรี ซองก็ส่งคืนเจ้าภาพ อาหารก็ทำให้ฟรี เจ้าอาวาสมีเมตตา บางรายจัดให้ฟรี การสื่อสารกับคนในชุมชนอาจคลาดเคลื่อน เพราะไม่เคยเข้าไปสอบถามเจ้าอาวาส และไม่มีโอกาสได้ชี้แจง..
อย่างไรก็ตาม ล่าสุด ทางวัดได้ทำอัตราค่าใช้จ่ายในงานเผาศพ โดยแบบที่ 1 อัตราค่าใช้จ่ายในงานเผาศพ 1. อุปกรณ์ที่ต้องจัดเตรียมในวันเผาศพ ขั้นตอน จัดเตรียมสถานที่ ธรณีสงฆ์ ไฟฟ้า น้ำประปา เครื่องเสียง น้ำมันเชื้อเพลิงเผาศพ โต๊ะประธาน เก้าอี้นั่ง ร่มเต้น แสตนบาย ผ้าคุมเก้าอี้ พรมปูนั่ง มะพร้าวล้าง หน้าศพ ธูปเทียน 2. พนักงานจัดเตรียมอุปกรณ์ – พนักงานจัดเตรียมอาสนะไว้ให้พระสงฆ์นั่ง - พนักงานเผาศพ (หรือสัปเหร่อ) - พนักงานจัดโต๊ะเก้าอี้ – พนักงานทำความสะอาดห้องน้ำ - พนักงานเก็บกระดูกในตอนเช้า- บำรุงสถานที่ธรณีสงฆ์ รวมอัตราค่าใช้จ่าย 20,000 บาท (หมายเหตุ เจ้าภาพต้องชำระค่าใช้จ่ายก่อนวันเผาศพ )
แบบที่ 2 อัตราค่าใช้จ่ายในการตั้งศพบำเพ็ญกุศลอยู่ในวัด 1. อุปกรณ์ที่ต้องจัดเตรียมใช้ในงาน ขั้นตอน จัดเตรียมสถานที่ ธรณีสงฆ์ ไฟฟ้า น้ำประปา โรงเย็น โรงศพ เครื่องเสียง น้ำมันเชื้อเพลิงเผาศพ โต๊ะประธาน เก้าอี้นั่ง ร่มเต้น แสตนบาย ผ้าคุมเก้าอี้ พรมปูนั่ง มะพร้าวล้างหน้าศพ ธูป เทียน 2. พนักงานจัดเตรียมอุปกรณ์ – พนักงานจัดเตรียมอาสนะไว้ให้พระสงฆ์นั่ง - พนักงานเผาศพ (หรือสัปเหร่อ) – พนักงานจัดโต๊ะเก้าอี้ – พนักงานทำความสะอาดห้องน้ำ – พนักงานเก็บกระดูกในตอนเช้า – บำรุงสถานที่ธรณีสงฆ์ รวมอัตราค่าใช้จ่าย 30,000 บาท (หมายเหตุ เจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศลอยู่ภายใน 3 วัน ถ้าเกิน 3 วัน ให้เพิ่มอัตราค่าใช้จ่ายไปตามวัน เวลา เจ้าภาพต้องชำระค่าใช้จ่ายก่อน วันเผาศพ )