แม่ร่ำไห้ลูกสาวถูกจยย.เปลี่ยนเลนกระทันหันเบียดจนล้ม หัวฟาดพื้นดับ วอนตร.เร่งตามตัวหวั่นตายฟรี

แม่น้ำตาคลอ! ร่ำไห้หน้าศพลูกสาววัย 20 ถูกรถจยย.เปลี่ยนเลนกะทันหันจนล้มดับ “หวั่นตายฟรี” วอนตำรวจเร่งหาคู่กรณี
จากกรณีเมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 11 กันยายน 2568 เกิดเหตุอุบัติเหตุสลดบริเวณหน้าปั๊มน้ำมัน ซอยบางกร่าง 12 ถนนราชพฤกษ์–นนทบุรี 1 จังหวัดนนทบุรี โดยกล้องวงจรปิดบันทึกภาพขณะ น.ส.ฐิติพร ฉ่ำชื่น อายุ 20 ปี พนักงานร้านชานม ขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้า พีซีเอ็กซ์ สีแดง มาตามเส้นทาง ก่อนมีรถจักรยานยนต์อีกคันเปลี่ยนเลนกะทันหันจนต้องหักหลบเสียหลักล้ม ศีรษะกระแทกขอบฟุตบาทอย่างแรง หมวกกันน็อกหลุด แม้เจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามทำ CPR แต่เธอเสียชีวิตในเวลาต่อมา ผลชันสูตรเบื้องต้นพบเส้นเลือดฉีกขาด มีเลือดออกในช่องท้อง ตับแตก และหัวใจฉีก เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางศรีเมือง อยู่ระหว่างตรวจสอบพยานหลักฐานและภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง
ล่าสุดวันนี้ (15 ก.ย. 68) เวลา 13.40 น. ที่ วัดบางเลนเจริญ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ได้จัดพิธีฌาปนกิจศพของนางสาวฐิติพร ท่ามกลางบรรยากาศเศร้าโศก มีครอบครัว ญาติพี่น้อง และเพื่อนฝูงทยอยเดินทางมาร่วมงานจำนวนมาก
น.ส.เสาวลักษณ์ นิ่มประคอง อายุ 41 ปี มารดา พร้อมด้วยนายอวิรุทธ์ ยอดเจริญ อายุ 41 ปี คู่ครองของมารดา เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวทั้งน้ำตาว่า ตนกังวลว่าลูกสาวอาจ “ตายฟรี” จึงอยากร้องขอความเป็นธรรมกับสื่อมวลชน เนื่องจากจากการตรวจสอบภาพวงจรปิดพบว่าลูกสาวล้มเพราะรถจักรยานยนต์อีกคันเลี้ยวกะทันหันมาทางซ้าย ทำให้เสียหลักล้มลง แม้คนขับคันดังกล่าวจะลงมาดู แต่กลับขี่รถออกไปในเวลาต่อมา ซึ่งกล้องไม่สามารถบันทึกภาพตอนขับออกไปได้
น.ส.เสาวลักษณ์ กล่าวต่อว่า วันเกิดเหตุ ลูกสาวกำลังเดินทางไปทำงาน โดยแวะไปรับเพื่อนร่วมงานเนื่องจากเพื่อนเกิดอุบัติเหตุรถจยย.ล้ม จึงไปรับเพื่อแล้วขับจยย.ส่งเพื่อนไปทำงานก่อนแยกย้ายกันไป ต่อมาไม่นานก็เกิดเหตุสลดขึ้น ทั้งที่ลูกสาวตั้งใจทำงานเก็บเงินเพื่อนำไปจ่ายค่าเทอมในปีหน้า หลังจากดรอปเรียนไว้ชั่วคราวเพราะค่าใช้จ่ายไม่พอ ซึ่งลูกสาวตนเป็นลูกคนกลางในจำนวนพี่น้อง 3 คน เป็นเด็กขยันและกตัญญู ไม่เคยมีลางสังหรณ์ใด ๆ มาก่อนว่าจะจากไปกะทันหัน
ครอบครัวจึงวิงวอนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางศรีเมือง เร่งติดตามคู่กรณีมารับผิดชอบ พร้อมฝากถึงคู่กรณีว่า หากเห็นข่าว อยากให้ติดต่อเข้ามาพูดคุยและเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะเข้าใจดีว่าอุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น แต่ครอบครัวไม่อยากให้เรื่องเงียบหาย
ด้าน พ.ต.อ.สมชาย แจ้งธรรมมา ผกก.สภ.บางศรีเมือง ระบุว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนติดตามตัวคู่กรณี เพื่อนำมาสอบสวนและดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป