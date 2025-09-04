"ศุภชัย ใจสมุทร" ถอนแจ้งความ "ภูมิธรรม" แล้ว! อ้างการเมืองต้องเดินหน้า ยึดหลักสามัคคีเพื่อชาติ

นายศุภชัย ใจสมุทร ประธานฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทย ประกาศถอนแจ้งความคดีอาญาตามมาตรา 157 ที่เคยยื่นฟ้องนายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการนายกรัฐมนตรี กรณีขอพระราชทานยุบสภา โดย นายศุภชัยระบุเหตุผลว่า เมื่อมีการกำหนดวันเลือกนายกรัฐมนตรีแล้ว สถานการณ์การเมืองควรเดินหน้าต่อไป โดยไม่ควรมีเรื่องบาดหมางกันอีก พร้อมทั้งย้ำว่าคนทำงานการเมืองควรยึดหลักความสามัคคีเพื่อประโยชน์ของชาติ และเมื่อการต่อสู้จบลงก็ควรไม่มีการอาฆาตหรือคิดแก้แค้นฝ่ายตรงข้าม
จากกรณี ก่อนหน้านี้ที่ สน.ดุสิต นายศุภชัย ใจสมุทร ประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมาย พรรคภูมิใจไทย เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สน.ดุสิต เพื่อให้ดำเนินคดีกับ นายภูมิธรรม เวชยชัย ปฎิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี ในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ตามที่ได้เสนอข่าวไปก่อนหน้านี้แล้วนั้น
ล่าสุด วันนี้ (4 ก.ย.) มีรายงานว่า นายศุภชัย ได้ถอนแจ้งความ ม.157 "ภูมิธรรม" ปมยื่นทูลเกล้าฯ ยุบสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความลงในเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า
"ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้บรรจุระเบียบวาระให้มีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีแล้ว
นั่นหมายความว่าความพยายามที่จะยื่นยุบสภาอีกได้ยุติลง ซึ่งประเทศก็จะเดินหน้าต่อไปได้เป็นไปตามครรลองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ผมว่าหลายท่านเห็นการเมืองของเมืองไทยมาก็จะพบว่าในบางสถานการณ์ ก็สู้กันอย่างเอาเป็นเอาตาย แต่ความจริงที่มีอยู่อย่างหนึ่งก็คือแต่ละฝ่ายที่อยู่คนละข้างกันล้วนแล้วแต่รู้จักคุ้นเคยรักใคร่ เป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนกัน บางครั้งเคยอยู่ฝ่ายเดียวกันแล้วสถานการณ์ก็ผลักให้ไปอยู่ฝ่ายตรงกันข้าม
ชีวิตการเมืองของผมก็เป็นเช่นนี้ เพราะการต่อสู้ที่ว่านี้ปฎิเสธไม่ได้ว่าคือสงครามช่วงชิงอำนาจ ซึ่งบางคราวก็ชนะบางครั้งก็แพ้ ผู้ใหญ่ที่รักเคารพของผมเคยให้คำแนะนำว่าหากแพ้ก็ให้หมอบให้ราบ รอเวลา และเมื่อชนะก็ไม่ซ้ำเติมฝ่ายที่แพ้ ซึ่งผมก็ยึดถือปฏิบัติแบบนี้มา จบถือว่าจบ ไม่มีอาฆาตหรือคิดแก้แค้นเพราะที่สุดแล้วคนทำงานการเมืองด้วยอุดมการณ์เป้าหมายของเราก็คือประโยชน์สุขของประเทศชาติประชาชน ซึ่งแน่นอนที่สุดประเทศจะเดินหน้าต่อไปได้ก็ด้วยความสามัคคี
ผมจึง ตัดสินใจว่าผมไม่ประสงค์ที่จะดำเนินคดีอาญากับนายภูมิธรรม เวชยชัย ผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีอีกต่อไปและจะดำเนินการถอนคำร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวน
นอกจากนี้นายศุภชัย ยังโพสต์ข้อความตอนหนึ่ง ในพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่คณะประชาชนจังหวัดราชบุรี ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ว่า
“บ้านเมืองไทยสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ได้โดยดี เพราะว่าจิตใจสามัคคีและแสดงออกซึ่งสามัคคี ถ้าตราบใด เรารักษาความสามัคคีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันไว้ได้ เราก็จะอยู่ได้อย่างมีความสุขตราบนั้น”