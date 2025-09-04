"เท้ง" ขอความชัดเจน "ภูมิธรรม" เดินหน้ายุบสภาหรือไม่ จี้ "สุรทิน-ศุภชัย" ถอนแจ้งความ ค้านใช้นิติสงครามกลั่นแกล้ง

"ณัฐพงษ์" ขอความชัดเจน "ภูมิธรรม" เดินหน้าทูลเกล้าฯ ยุบสภาหรือไม่ จี้ "สุรทิน-ศุภชัย" ถอนแจ้งความ สร้างบรรยากาศที่ดีหาทางออกประเทศ ไม่เห็นด้วยใช้กฎหมาย-นิติสงครามกลั่นแกล้ง
วันนี้(4 ก.ย.) นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร แถลงข่าวว่า จากกรณีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้มีการบรรจุวาระการเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่ 5 ก.ย. นี้ พรรคเพื่อไทยมีมติเสนอนายชัยเกษม นิติสิริ เพื่อโหวตเป็นนายกรัฐมนตรี มีกระแสข่าวยุบสภาเกิดขึ้น ว่าทางรัฐบาลเตรียมเสนอความเห็นเพิ่มเติมต่อสำนักองคมนตรี เพื่อยืนยันปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีมีอำนาจในการทูลเกล้าฯ ยุบสภา
ซึ่งตนและพรรคประชาชนมีความเห็นต่อกรณีดังกล่าวนี้ว่า ประการแรกพวกเรายืนยัน ว่าปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีหรือรักษาการแทนนายกรัฐมนตรีมีอำนาจในการยุบสภา แต่พวกเราไม่ได้มีอำนาจในการตีความเรื่องนี้ว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ ซึ่งอำนาจอยู่ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตัวของนายภูมิธรรม เวชยชัย สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือสภาพความไม่ชัดเจน จากการที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้มีการบรรจุระเบียบเลือกนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ กับสิ่งที่รัฐบาลดำเนินการอยู่ แต่สิ่งที่มีความชัดเจนคือระเบียบวาระ ในการเดินหน้าโหวตนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้
" แต่สิ่งที่ยังไม่ชัดเจนคือพรรคเพื่อไทยและนายภูมิธรรม ยังคงเดินหน้าในกระบวนการยุบสภาหรือไม่ เพื่อไม่ให้เกิดข้อกังวลหรือความขัดแย้ง ด้านข้อกฎหมาย สิ่งที่ผม อยากขอเรียกร้องจากนายภูมิธรรมและรัฐบาลและรัฐบาลเพื่อให้เกิดความชัดเจน เพื่อให้เราเดินหน้าต่อได้อย่างถูกต้อง คืออยากได้ความชัดเจนว่ารัฐบาลในขณะนี้ยังคงเดินหน้ากระบวนการยุบสภาอยู่หรือไม่ " นายณัฐพงษ์กล่าว
นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ซึ่งถ้ากระบวนการโหวตนายกหรือการยุบสภายังคงไม่เกิดความชัดเจน ตนเห็นควรต้องดำเนินการตามระเบียบวาระที่ได้มีการบรรจุการประชุม โดยใช้อำนาจจากประธานสภาผู้แทนราษฎรต่อไปในวันพรุ่งนี้
ประการที่สองที่มีการดำเนินคดี มาตรา 112 โดยนายสุรทิน พิจารณ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่ และนายศุภชัย ใจสมุทร ประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทย ที่มีการกล่าวโทษในมาตรา 157
"ผมและพรรคประชาชนไม่เห็นด้วย ที่จะใช้เครื่องมือทางกฎหมายในการดำเนินคดีดังกล่าว สิ่งที่ผมอยากเรียกร้องคือขอให้ทั้งสองคนถอนคำกล่าวโทษในการดำเนินคดี เพื่อสร้างบรรยากาศให้พวกเราหาทางออกให้กับประเทศได้ และย้ำว่าไม่อยากให้ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้ง หรือกระบวนการนิติสงครามกับฝ่ายใด " นายณัฐพงษ์กล่าว