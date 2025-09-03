พท.ไม่กังวล “ภูมิธรรม” ถูกแจ้ง 112 เซ่นทูลเกล้าฯยุบสภา เตรียมทีมกฎหมายดู-เชื่อไม่ได้ทำผิด

"วิสุทธิ์" เผย “พท.” ไม่กังวล “ภูมิธรรม” ถูกแจ้งความม.112 ปมทูลเกล้าฯ ยุบสภา เผยเตรียมทีมกฎหมายดู - ลั่นเชื่อมั่นไม่ได้ทำผิด มั่นใจสามารถทำได้
วันที่ (3 ก.ย.) ที่รัฐสภา นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ประธานสส. พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่นายสุรทิน พิจารณ์ สส. บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปไตยใหม่ แจ้งความบก.ปปป. เอาผิดนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี ในความผิดตามมาตรา 112 กรณีไม่มีอำนาจในการกราบบังคมทูลฯ ยุบสภา ว่า รักษาการแทนนายกรัฐมนตรี ถือว่าทำหน้าที่เต็มในการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งก่อนหน้าหน้านั้นทำหน้าที่รักษาการขณะที่นางสาวแพทองธาร ชินวัตร ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ในขณะนี้อำนาจเต็มอยู่กับนายภูมิธรรม ถือว่าสามารถถวายฎีกาได้ ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร แม้จะมีนักวิชาการหลายคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ซึ่งเราก็รับฟังในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงนายภูมิธรรม ก็ได้รับฟัง จึงได้ข้อสรุป และเชื่อมั่นว่าทำได้ถูกต้อง มีการถวายฎีกาได้ ซึ่งไม่ได้มีความกังวลอะไรสำหรับคนที่จะไปแจ้ง ก็ถือว่าเป็นเรื่องของเขา และประเทศนี้เรามีนักร้องเรียนเยอะแยะ ที่เห็นต่างเป็นเรื่องปกติ พร้อมย้ำว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีอะไร ที่เป็นเรื่องน่ากังวล
เมื่อถามว่ามีฝ่ายกฎหมายเตรียมหลักฐานอะไรไว้ต่อสู้บ้าง นายวิสุทธิ์ กล่าวว่า เรามีทีมนักกฎหมายเตรียมการไว้อยู่แล้ว เรามั่นใจว่าไม่ได้ทำผิดอะไร ทั้งนี้ย้ำว่าการยุบสภาเป็นพระราชอำนาจ เราได้แต่น้อมรับ และรอฟังเราไม่ควรพูดอะไรที่เกินเลยกว่านี้ ซึ่งจะเกิดความไม่เหมาะสม.