“สุรทิน“ แจ้งจับ ‘ภูมิธรรม’ ผิด ม.112 กระทำมิบังควร ทูลเกล้าฯ ยุบสภาทั้งที่ไม่มีอำนาจ

“สุรทิน“ แจ้งความตำรวจสอบสวนกลาง เอาผิด ‘ภูมิธรรม’ ยื่นทูลเกล้าฯ ยุบสภา ทั้งที่ตัวเองไม่มีอำนาจ ผิด ม.112 กระทำการมิบังควร
เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 3 กันยายน ที่ศุนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) นายสุรทิน พิจารณ์ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปไตยใหม่ (ปธม.) พร้อมด้วย นายไทกร พลสุวรรณ นักเคลื่อนไหวทางการเมือง เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน บก.ปปป. เพื่อแจ้งความเอาผิดนายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการนายกรัฐมนตรี ในความผิดตามมาตรา 112
นายไทกรกล่าวว่า การที่นายภูมิธรรม พยายามยื่นทูลเกล้าฯ พ.ร.ฎ.ยุบสภา ถือเป็นการกระทำที่มิบังควร เนื่องจากตัวนายภูมิธรรมไม่มีอำนาจ หน้าที่ หรือสิทธิที่สามารถทำได้ อีกทั้งการกระทำของนายภูมิธรรมยังส่อเจตนาดึงสถาบันเบื้องสูงมาเป็นเครื่องมือทางการเมือง ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ไม่ควรกระทำ วันนี้ในฐานะประชาชนคนหนึ่งจึงต้องออกมาเคลื่อนไหวด้วยการแจ้งความดำเนินคดีกับนายภูมิธรรม เพื่อเป็นการปกป้องสถาบัน