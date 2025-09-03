"ไทกร"แจ้งจับ"ภูมิธรรม" ข้อหา ม.112 ปมยื่นทูลเกล้าฯ พ.ร.ฎ.ยุบสภาฯ

"ไทกร พลสุวรรณ" พร้อมด้วย สส.พรรคประชาธิปไตยใหม่ แจ้งความกองปราบปรามดำเนินคดี "ภูมิธรรม" ข้อหา ม.112 ปมยื่นทูลเกล้าฯ พ.ร.ฎ.ยุบสภาฯ
วันนี้ (3 ก.ย.)ที่ ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) เมื่อเวลา 14.30 น. นายสุรทิน พิจารณ์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปไตยใหม่ (ปธม.) พร้อมด้วย นายไทกร พลสุวรรณ นักเคลื่อนไหวทางการเมือง เดินทางเข้าพบร.ต.อ.หญิง ทิพย์สุดา วงศ์ฤกษ์งาม รอง สว.(สอบสวน) กก.1.บก.ป. เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับ นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการนายกรัฐมนตรี ในความผิดตามมาตรา 112
นายไทกร กล่าวว่า การที่นายภูมิธรรม พยายามยื่นทูลเกล้าฯ พ.ร.ฎ.ยุบสภา ถือเป็นการกระทำที่มิบังควร เนื่องจากตัวนายภูมิธรรมนั้น ไม่มีอำนาจหน้าที่ หรือ สิทธิ์ที่สามารถทำได้ อีกทั้งการกระทำของนายภูมิธรรม ยังส่อเจตนาดึงสถาบันเบื้องสูงมาเป็นเครื่องมือทางการเมือง ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ไม่ควรกระทำ ในวันนี้ตนในฐานะประชาชนคนหนึ่งจึงต้องออกมาเคลื่อนไหว ด้วยการแจ้งความดำเนินคดีกับนายภูมิธรรม เพื่อเป็นการปกป้องสถาบัน