"สุรทิน-ไทกร"กลับลำ! ถอนแจ้งความ ม.112 "ภูมิธรรม"

"สุรทิน-ไทกร" ถอนแจ้งความ ม.112 "ภูมิธรรม" ชี้ต้องให้โอกาสบ้านเมืองเดินไปข้างหน้า
วันนี้ (4 ก.ย.) ที่ ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) นายสุรทิน พิจารณ์ สส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปไตยใหม่ (ปธม.) พร้อมด้วย นายไทกร พลสุวรรณ นักเคลื่อนไหวทางการเมือง เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกองปราบ เพื่อถอนแจ้งความนายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการนายกรัฐมนตรี ที่ได้แจ้งความเอาผิดตามมาตรา 112 ไปเมื่อวานนี้
นายสุรทิน กล่าวว่า หลังจากได้แจ้งความไปแล้ว ส่วนตัวไม่มีอะไรกัน และเพื่อน ๆบอกถ้าเป็นคดีไม่สบายใจ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความสบายใจ เพราะทุกอย่างยุติไปแล้ว บ้านเมืองเดินไปหนึ่งขั้นแล้ว เพื่อให้ทุกอย่างเดินไปอย่างราบรื่น ก็เลยตั้งใจมาถอนแจ้งความ เพราะพรุ่งนี้เองก็จะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ และต้องการให้เกิดการเดินหน้าไปได้ทุกฝ่าย โดยยืนยันว่า ไม่ได้มีใครกดดันให้มาถอนแจ้งความแน่นอน
ขณะที่ นายไทกร ระบุว่า เมื่อมีหนังสือจากสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ให้มีการเลือกนายกรัฐมนตรีวันที่ 5 ก.ย. ก็ทำให้สบายใจขึ้นที่จะไม่มีความพยายามยุบสภาอีกแล้ว ดังนั้นเราควรจะให้โอกาสเพื่อให้การเมืองเดินไปได้อย่างปกติ อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ตนเองแจ้งความด้วยวาจา และเมื่อเห็นว่านายภูมิธรรม ไม่ได้มีการกระทำในความพยายามยื่นทูลเกล้ารอบ2 และสำนึกในสิ่งที่กระทำแล้วและเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่ทำไปมีความผิดพลาด และจะต้องให้โอกาสคน จึงเป็นที่มาของการมาถอนแจ้งความ