ยึดทรัพย์สินผู้ต้องหาคดีละเมิดลิขสิทธิ์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและพนันออนไลน์ กว่า 2,000 ล.

MGR Online - "ดีเอสไอ-ปปง." ลงพื้นที่เชียงใหม่ ยึดอายัดทรัพย์สินคดีละเมิดลิขสิทธิ์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก เชื่อมโยงพนันออนไลน์และบัญชีม้า ความเสียหายกว่า 2,000 ล้านบาท
วันนี้ (21 ส.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า วานนี้ 20 ส.ค.68 พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) พร้อมด้วย พ.ต.ต.จตุพล บงกชมาศ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ ร.ต.อ.เขมชาติ ประกายหงษ์มณี ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้มอบหมายให้ นายราชพฤกษ์ ชูดำ รองผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ นำคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เพื่อดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สิน กรณีกลุ่มบุคคลละเมิดลิขสิทธิ์เผยแพร่การแข่งขันฟุตบอล โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ผ่าน 9 เว็บไซต์ รวมถึงเว็บไซต์อื่นใดหรือบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง พร้อมตรวจสอบเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงไปสู่การพนันออนไลน์และบัญชีม้าในคดีพิเศษ 291/2565
โดยกลุ่มผู้กระทำความผิดได้จัดทำและเผยแพร่สัญญาณการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ซึ่งบริษัท ทรูวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับสิทธิ์ในการเผยแพร่สัญญาณอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวตั้งแต่ปี 2563 โดยเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Tvsod .com , Bee789 . Com , Ballza .com , 7mscorethai .com , 7mscorethai .net , Dooballdotlink .com , Suckballhd .com , Amloin789 .com และ 77upth . com และอีกหลายเว็บไซต์ได้เผยแพร่การถ่ายทอดสดโดยไม่เรียกเก็บค่าบริการ แต่ใช้เป็นช่องทางชักชวนให้เข้าสู่กิจกรรมการพนันออนไลน์รูปแบบต่างๆ เช่น พนันฟุตบอล หวยออนไลน์ บาคาร่า สล็อต และการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์พนันที่มีฐานปฏิบัติการในต่างประเทศ
จากพฤติการณ์ดังกล่าว ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ทรูวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) มูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท และยังสร้างความเสียหายทั่วโลกจากการเชื่อมโยงไปสู่กิจกรรมพนันออนไลน์ มูลค่ารวมกว่า 240 ล้านบาท กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงดำเนินการสืบสวนขยายผล และพบเส้นทางการเงินผ่านบัญชีม้ากว่า 150 บัญชี โดยยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บัญชีธนาคาร 8 รายการ บ้านพร้อมที่ดิน 60 ตารางวา 1 หลัง ราคาประเมิน 6,990,000 บาท รถกระบะ 1 คัน รถมอเตอร์ไซต์ฮาเล่ 1 คัน รถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้า 1 คัน
การสืบสวนยังสามารถจำแนกกลุ่มผู้กระทำความผิดออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มบุคคลผู้ใช้บัญชีม้าในการรับโอนและหมุนเวียนเงิน มีทั้งผู้ที่มีฐานะยากจน บุคคลต่างด้าวไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง เปิดบัญชีให้กับกลุ่มนายทุนและรับโอน ประมาณ 150 คน (2) กลุ่มผู้ดูแลเพจหรือแอดมิน พัฒนาระบบเว็บไซต์และเชื่อมโยงเครือข่าย โดยทำหน้าที่รับเงินและกดเงิน ประมาณ 15 คน (3) กลุ่มผู้ทำหน้าที่รับเงินสดและทำธุรกรรมทางการเงินส่งไปยังกลุ่มนายทุน ประมาณ 20 คน และ (4) กลุ่มนายทุน ผู้สนับสนุนทางการเงินและอยู่เบื้องหลังการกระทำความผิด ประมาณ 10 คน
ซึ่งการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดหลายฐาน อาทิ ความผิดฐานฟอกเงิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อการค้า ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และความผิดเกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นพนันและโฆษณาชักชวนให้เล่นพนัน ตามประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478
กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดบางส่วนแล้ว และอยู่ระหว่างการติดตามผู้ต้องหาที่หลบหนีไปต่างประเทศโดยจะเร่งรัดการสืบสวนและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจับกุมผู้กระทำความผิดที่เหลือ โดยเฉพาะผู้มีบทบาทสำคัญหรือผู้อยู่เบื้องหลัง มาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้ถือลิขสิทธิ์ และป้องกันมิให้เกิดการกระทำผิดซ้ำอีก