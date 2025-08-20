DSIบุกยึดบ้านหรูเชียงใหม่พร้อมทรัพย์สินรวมกว่า10ล้านบาทคดีหนุ่มเอี่ยวพนันออนไลน์ถ่ายสดพรีเมียร์ลีกเถื่อน

เชียงใหม่-DSI ลงพื้นที่เชียงใหม่ ยึดทรัพย์บ้านหรู พร้อมทรัพย์สินต่างๆ รวมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท หลังจับกุมหนุ่มคดีลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเชื่อมโยงพนันออนไลน์ มูลค่าความเสียหายกว่า 2,400 ล้านบาท
รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า วันนี้(20 ส.ค.69) นายราชพฤกษ์ ชูดำ รองผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI) พร้อมด้วย นายพรชัย จิตบุญ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และคณะได้เดินทางไปยังหมู่บ้านหรู ย่าน ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อทำการยึดทรัพย์ นาย ก. (นามสมมติ) อายุ 30 ปีเศษ โดยสืบเนื่องจากปฏิบัติการเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 กรณีกลุ่มบุคคลละเมิดลิขสิทธิ์เผยแพร่การแข่งขันฟุตบอล โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ผ่าน 9 เว็บไซต์ รวมถึงเว็บไซต์อื่นใดหรือบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง , พร้อมตรวจสอบเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงไปสู่การพนันออนไลน์และบัญชีม้าในคดีพิเศษ 291/2565
ทั้งนี้นายราชพฤกษ์ ชูดำ รองผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กล่าวว่า ผลจากการยึดทรัพย์ในวันนี้ ทางด้าน พ.ต.ท.วิสูตร วงศ์ใหญ่ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แม่ปิง และพนักงานสอบสวน ได้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาในเรื่องของเว็บพนัน และได้มีการรายงานไปยังสำนักงาน ป.ป.ง. และได้มีคำสั่งให้ยึดอายัดไว้ชั่วคราว ทั้งหมด 12 รายการ เป็นบัญชีเงินฝาก 8 รายการ บ้านพร้อมที่ดิน 1 รายการ รถยนต์ 1 คัน และรถจักรยานยนต์ 2 คัน และในวันนี้ทางดีเอสไอ ได้ให้ทาง ป.ป.ง. มารับทรัพย์สินเพื่อดำเนินการส่ง ป.ป.ง.ต่อไป ซึ่งทรัพย์สินที่ยึดได้วันนี้มูลค่า 10 ล้านกว่าบาท โดยคดีนี้ สืบเนื่องจาก พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วย พันตำรวจตรี จตุพล บงกชมาศ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และร้อยตำรวจเอกเขมชาติ ประกายหงษ์มณี ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้มอบหมายให้ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยึดอายัดทรัพย์สิน จากปฏิบัติการกรณี กลุ่มบุคคลละเมิดลิขสิทธิ์เผยแพร่การแข่งขันฟุตบอล โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ผ่าน 9 เว็บไซต์ รวมถึงเว็บไซต์อื่นใดหรือบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง , พนันออนไลน์ และบัญชีม้า ในคดีพิเศษ 291/2565 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 และมีการส่งสำนวนไปทางอัยการแล้ว
โดยการละเมิดเรื่องฟุตบอลพรีเมียร์ลีก จะมีการแปะเว็บลิงก์พนันออนไลน์ไปด้วย จึงได้รับคดีนี้มาเป็นคดีพิเศษ และรับสำนวนของทาง สภ.แม่ปิง มาเป็นคดีพิเศษด้วย ซึ่งคดีละเมิดลิขสิทธิ์ ประมาณ 2,400 ล้านบาท ซึ่งได้รวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีแล้ว ส่วนเรื่องของเว็บพนันอยู่ในช่วงของการรวบรวมข้อมูล พร้อมกับออกหมายจับผู้ต้องหาประมาณ 40 - 50 ราย และจะมีการสืบสวนสอบสวนขยายเส้นทางการเงิน กับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเว็บพนันมีหลายเว็บ ผู้เสียหายมีมาก 1,000 คนขึ้นไป มูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 500 - 600 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ช่วงการรวบรวมข้อมูลอยู่ และเตรียมขยายผลไปยังพื้นที่ภาคเหนือ และจังหวัดอื่น โดยผู้เสียหายน่าจะมีอยู่ทั่วประเทศ เพราะเข้าเล่นผ่านลิงก์พนันออนไลน์
สำหรับคดีนี้เกิดขึ้นมาได้สักพักแล้ว และมีการเชื่อมโยงบัญชีจากบุคคลต่างด้าว โดยเฉพาะกัมพูชาที่มีมากขึ้น รวมถึงกลุ่มต่างด้าวอื่นๆ ที่จะใช้บัตรสีชมพู และบัตรสถานะอื่นที่ไม่ใช่พาสปอร์ต แต่จากการประชุมในด้านการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ได้มีการกำหนดมาตรการกับสมาคมธนาคารไทยว่า คนที่จะมาเปิดบัญชีต้องใช้พาสปอร์ตเท่านั้น เพราะบัญชีคนต่างด้าวที่มามักจะถูกนำไปใช้ในการประกอบอาชญากรรมเรื่องเว็บพนัน ซึ่งในคดีนี้มีทั้งบัญชีที่เป็นของคนไทย และของคนต่างด้าวในประเทศข้างเคียง ส่วนบางรายที่ถูกนายจ้างยึดสมุดบัญชีธนาคาร เอทีเอ็ม พาสปอร์ต และแอบนำไปขายเพื่อให้เป็นบัญชีม้า เมื่อผู้ถูกกล่าวหาถูกจับกุม ต้องไปว่ากันในชั้นศาล ซึ่งอาจจะมีทั้งสมัครใจเปิด หรือโดนนายจ้างบังคับก็เป็นไปได้ ตั้งแต่มีการปราบปรามเรื่องบัญชีม้า ส่งผลให้การเปิดบัญชีทำได้ยากขึ้น โดยมุ่งเน้นไปในเรื่องของกลุ่มคนต่างด้าวเป็นหลัก แต่คนไทยอาจจะมีเล็ดลอดบ้าง ก็พยายามควบคุมด้านการเปิดบัญชี และให้แต่ละธนาคารมีการตรวจสอบว่า บุคคลที่มาเปิดมีสถานะทางการเงินอย่างไร เช่น มีรายได้หลักหมื่นบาท แต่มีการเปิดบัญชี 5 - 6 บัญชี ก็กำชับสาขาที่ไปเปิดให้มีความเข้มงวดมากขึ้น ป้องกันไม่ให้ถูกจ้างมาเปิดแล้วนำบัญชีไปใช้ในการก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยีและเว็บพนัน
ด้านนายพรชัย จิตบุญ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กล่าวว่า กลุ่มผู้กระทำความผิดได้จัดทำและเผยแพร่สัญญาณการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ซึ่งบริษัท ทรูวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับสิทธิ์ในการเผยแพร่สัญญาณอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวตั้งแต่ปี 2563 โดยเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เว็บไซต์ทีวีสดดอทคอม (Tvsod. com) บีเจ็ดแปดเก้าดอทคอม (Bee789. com) บอลซ่าดอทคอม (Ballza. com) เจ็ดเอ็มสกอร์ไทยดอทคอม (7mscorethai. com) เจ็ดเอ็มสกอร์ไทยดอทเน็ต (7mscorethai. net) ดูบอลดอทลิงค์ดอทคอม (Dooballdotlink. com) ซัคบอลเอชดีดอทคอม (Suckballhd. com) แอมล็อคอินเจ็ดแปดเก้าดอทคอม (Amlogin789. com) และเซเว่นอัพเอชทีดอทคอม (7upth. com) และอีกหลายเว็บไซต์ ได้เผยแพร่การถ่ายทอดสดโดยไม่เรียกเก็บค่าบริการ แต่ใช้เป็นช่องทางชักชวนให้เข้าสู่กิจกรรมการพนันออนไลน์รูปแบบต่าง ๆ เช่น พนันฟุตบอล หวยออนไลน์ บาคาร่า สล็อต และการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์พนันที่มีฐานปฏิบัติการในต่างประเทศ ซึ่งจากพฤติการณ์ดังกล่าว ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ทรูวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) มูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท และยังสร้างความเสียหายทั่วโลกจากการเชื่อมโยงไปสู่กิจกรรมพนันออนไลน์ มูลค่ารวมกว่า 240 ล้านบาท กรมสอบสวนคดีพิเศษจึงดำเนินการสืบสวนขยายผล และพบเส้นทางการเงินผ่านบัญชีม้ากว่า 150 บัญชี รวมถึงยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เงินสดในบัญชีม้า อสังหาริมทรัพย์ สินค้าแบรนด์เนม นาฬิกาหรู เงินสดที่พบในบ้าน ทองคำรูปพรรณ รถยนต์กระบะ และรถจักรยานยนต์ชอปเปอร์
ขณะเดียวกันการสืบสวนยังสามารถจำแนกกลุ่มผู้กระทำความผิดออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มบุคคลผู้ใช้บัญชีม้าในการรับโอนและหมุนเวียนเงิน มีทั้งผู้ที่มีฐานะยากจน บุคคลต่างด้าว ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง เปิดบัญชีให้กับกลุ่มนายทุน และรับโอน ประมาณ 150 คน , 2. กลุ่มผู้ดูแลเพจหรือแอดมิน พัฒนาระบบเว็บไซต์และเชื่อมโยงเครือข่าย โดยทำหน้าที่รับเงินและ กดเงิน ประมาณ 15 คน , 3. กลุ่มผู้ทำหน้าที่รับเงินสดและทำธุรกรรมทางการเงินส่งไปยังกลุ่มนายทุน ประมาณ 20 คน และ 4. กลุ่มนายทุน ผู้สนับสนุนทางการเงินและอยู่เบื้องหลังการกระทำความผิด ประมาณ 10 คน ซึ่งการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดหลายฐาน อาทิ ความผิดฐานฟอกเงิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ความผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อการค้า ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และความผิดเกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นพนันและโฆษณาชักชวนให้เล่นพนัน ตามประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดบางส่วนแล้ว และอยู่ระหว่างการติดตามผู้ต้องหาที่หลบหนีไปต่างประเทศ โดยจะเร่งรัดการสืบสวนและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจับกุมผู้ที่เหลือ โดยเฉพาะผู้มีบทบาทสำคัญหรือผู้อยู่เบื้องหลัง มาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้ถือลิขสิทธิ์ และป้องกันมิให้เกิดการกระทำผิดซ้ำอีก