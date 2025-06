5 โปรเจกต์เด็ดจากงาน "Tudum: A Global Fan Event" โดย Netflix

ในยุคที่คอนเทนต์กลายเป็นวัฒนธรรมร่วมของโลกออนไลน์ Netflix ได้จัดงาน “Tudum: A Global Fan Event” ขึ้นอีกครั้งในปี 2025 และไม่ทำให้แฟน ๆ ทั่วโลกผิดหวัง ปีนี้จัดใหญ่อลังการ พร้อมเปิดตัวไฮไลต์ 5 โปรเจกต์เด่นที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในงาน ตั้งแต่ซีรีส์วัยรุ่นยอดนิยม ไปจนถึงภาพยนตร์มืดหม่นจากฝีมือผู้กำกับออสการ์นี่คือ 5 โปรเจกต์ที่น่าจับตาจากเวที Tudum ปีนี้Wednesday ซีซัน 2 - เมื่อเลดี้ กาก้าเยือน Nevermoreซีรีส์ฮิตอย่าง “Wednesday” ประกาศไลน์อัปใหญ่ในซีซัน 2 ด้วยเซอร์ไพรส์ระดับโลก เมื่อเลดี้ กาก้า ปรากฏตัวบนเวที Tudum พร้อมโชว์เพลงแบบจัดเต็ม 3 เพลงรวด ท่ามกลางเสียงเชียร์ของแฟน ๆ ที่แน่นขนัดแม้ Netflix ยังไม่เปิดเผยว่าเธอจะรับบทใดในเรื่อง แต่ยืนยันว่าเลดี้ กาก้า จะมาในฐานะแขกรับเชิญสุดพิเศษ โดยมีเจนนา ออร์เทกา (ผู้รับบท Wednesday) ขึ้นแจมเต้นบนเวทีด้วย เพิ่มดีกรีความน่าตื่นเต้นให้กับซีซันใหม่นักแสดงสมทบใหม่ที่เข้าร่วมซีซัน 2 ได้แก่ สตีฟ บุสเซมิ, บิลลี ไพเพอร์, อีวี เทมเปิลตัน, โอเวน แพนเตอร์ และโนอาห์ เทย์เลอร์ โดยซีรีส์ยังคงกำกับโดย อัลเฟรด กอห์ และ ไมล์ส มิลลาร์กำหนดฉายแบ่งเป็น 2 พาร์ต คือวันที่ 6 สิงหาคม และ 3 กันยายน 2025One Piece ซีซัน 2 - เปิดตัว Tony Tony Chopper เลื่อนฉายเป็น 2026ซีรีส์คนแสดงจากมังงะชื่อดัง One Piece ยืนยันว่าจะเลื่อนฉายซีซัน 2 ไปเป็นปี 2026 แม้ยังไม่มีตัวอย่างเต็ม แต่ก็สร้างเสียงฮือฮาด้วยวิดีโอทีเซอร์ที่เผยโฉม Tony Tony Chopper เป็นครั้งแรกเจ้ากวางจมูกฟ้า “ชอปเปอร์” ตัวละครยอดนิยมของแฟนมังงะ จะปรากฏตัวในซีซันนี้ในฐานะหมอประจำกลุ่มหมวกฟาง โดยมี Mikaela Hoover ให้เสียงและรับผิดชอบการเคลื่อนไหวผ่าน motion captureเนื้อหาซีซัน 2 จะดัดแปลงจากมังงะช่วง Loguetown จนถึง Drum Island ซึ่งเป็นจุดที่ชอปเปอร์เข้าร่วมทีมอย่างเป็นทางการ แฟน ๆ จะได้เห็นการผจญภัยเข้าสู่ Grand Line อย่างเต็มรูปแบบStranger Things ซีซัน 5 - ปิดฉากตำนานเหนือธรรมชาติซีซันสุดท้ายของ Stranger Things จะฉายในปลายปีนี้ แบ่งเป็น 3 พาร์ต โดยพาร์ตแรกจะออกอากาศวันที่ 26 พฤศจิกายน พาร์ตสองในวันคริสต์มาส และตอนสุดท้ายในคืนวันสิ้นปีเรื่องราวในซีซันนี้เกิดขึ้นในฤดูใบไม้ร่วงปี 1987 โดยเมืองฮอว์กินส์ยังเผชิญผลกระทบจากรอยแยกขนาดยักษ์ ทีมตัวเอกต้องรวมตัวอีกครั้งเพื่อต่อสู้กับ เวคน่า ศัตรูตัวฉกาจรัฐบาลเริ่มเข้ามาควบคุมเมืองอย่างหนัก ขณะที่ Eleven ต้องหลบหนีอีกครั้ง ท่ามกลางความโกลาหลของทั้งอารมณ์และเหตุการณ์ Stranger Things ซีซัน 5 สัญญาว่าจะเป็นบทสรุปที่ทั้งบีบหัวใจและเข้มข้นที่สุดของแฟรนไชส์Frankenstein โดย กิเยร์โม เดล โตโร - การคืนชีพของวรรณกรรมสยองหนึ่งในไฮไลต์ที่น่าจับตามองที่สุดคือการเปิดตัวตัวอย่างแรกของภาพยนตร์ “Frankenstein” ฉบับผู้กำกับ กิเยร์โม เดล โตโร ผู้คว้าออสการ์จาก The Shape of Waterโปรเจกต์นี้ใช้เวลากว่า 17 ปีในการพัฒนา และเดล โตโรตั้งใจสร้างอย่างซื่อสัตย์ต่อนิยายคลาสสิกของ แมรี เชลลีย์ โดยมี ออสการ์ ไอแซค รับบท ดร.แฟรงเกนสไตน์ และ จาค็อบ เอลอร์ดี รับบท “Creature” หรือสัตว์ประหลาดที่ถูกสร้างขึ้นจากศพตัวอย่างภาพยนตร์โชว์ฉากทดลองฟื้นชีวิตที่เต็มไปด้วยอารมณ์และภาพสะเทือนใจ ซึ่งสะท้อนปรัชญาเกี่ยวกับมนุษยธรรมและขอบเขตของวิทยาศาสตร์ได้อย่างทรงพลังSquid Game ซีซัน 3 - เกมชีวิตเวอร์ชันยกระดับNetflix ปล่อยตัวอย่างเต็มของ Squid Game ซีซัน 3 ที่กลายเป็นกระแสทันทีในโซเชียลมีเดีย โดยภาคนี้จะดำเนินต่อจากจุดจบของซีซัน 2 และพา กีฮุน (อีจองแจ) กลับเข้าสู่เกมที่โหดและ twisted ยิ่งกว่าเดิมเกมใหม่ที่เผยในตัวอย่าง เช่น เกมกระโดดเชือกที่ผสมไฟเขียวไฟแดง และอีกเกมหนึ่งที่ดูเหมือนจะอิงจากเกมพื้นบ้านเกาหลีชื่อ “Kkomaya Kkomaya” ซึ่งผู้เล่นต้องทำท่าตามจังหวะเพลง เช่น หมุนตัว แตะพื้น และตะโกนผู้ชมต่างตั้งตารอว่าเกมในซีซัน 3 จะกลายเป็นไวรัลแบบ “ตุ๊กตายักษ์” จากภาคแรกหรือไม่ และจะปิดฉากเรื่องราวของ Squid Game ได้อย่างเหนือความคาดหมายขนาดไหน