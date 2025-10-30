บุฟเฟต์นานาชาติ มื้ออาหารสำหรับครอบครัว ค่ำคืน "วันลอยกระทง" ที่ ห้องอาหารจินเจอร์

ห้องอาหาร จินเจอร์ (Ginger) โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ (Holiday Inn Bangkok) ขอเชิญชวนคุณและครอบครัวมาร่วมสร้างความทรงจำอันอบอุ่นในวันลอยกระทงปีนี้ พร้อมอิ่มอร่อยกับอาหารไทยและอาหารนานาชาติด้วยบุฟเฟต์อาหารค่ำมื้อพิเศษ ที่คัดสรรอาหารแสนอร่อยหลากหลายรายการมาให้ทุกท่านได้ลิ้มลอง
วันลอยกระทงถือเป็นหนึ่งในวันที่มีความงดงามและเปี่ยมไปด้วยความหมายสำหรับคนไทย ตรงกับคืนพระจันทร์เต็มดวงในเดือนพฤศจิกายน เป็นเวลาที่แสดงความเคารพต่อพระแม่คงคาผู้เปรียบเสมือนผู้มอบชีวิตและความอุดมสมบูรณ์ผ่านสายน้ำ โดยในค่ำคืนวันลองกระทง ผู้คนจะเตรียมกระทงที่ทำจากใบตองประดับด้วยดอกไม้ เทียน และธูป ลอยลงในแม่น้ำหรือทะเลสาป เป็นสัญลักษณ์ของการลอยความความทุกข์ ความเศร้า และสิ่งไม่ดีออกไปกับสายน้ำ เพื่อเปิดรับการไหลมาของความหวังใหม่ๆ และพลังงานดีๆ
ห้องอาหาร จินเจอร์ ได้เตรียมอาหารมากมายไว้คอยให้บริการแก่ทุกท่านที่มาร่วมฉลองวันลองกระทง ไม่ว่าจะเป็นกระเพาะปลา แกงเผ็ดเป็ดย่างใส่มะเขือและโหระพา สลัดนานาชนิดและยำรสจัดจ้านให้ทุก ๆ ท่านได้อิ่มอร่อยเคียงคู่กับบาร์บีคิวริมสระน้ำ และปลากะพงอบสมุนไพรไทย ปลาแซลมอนอบกระเทียมและสมุนไพรสด สเต๊กเนื้อ ไก่สะเต๊ะ นอกจากนั้นยังมีปลาหมึกหมักย่าง และกุ้งลายเสือย่างสดใหม่ที่คนรักอาหารทะเลไม่ควรพลาด ถือเป็นมื้อแห่งความสุขที่ทุกคนในครอบครัวจะไม่มีวันลืม
ทุกๆ โต๊ะจะได้รับกระทงรักษ์โลกหนึ่งกระทงต่อโต๊ะเพื่อลอยความความทุกข์ ความเศร้า และสิ่งไม่ดีออกไปกับสายน้ำ
บุฟเฟต์มื้อค่ำวันลอยกระทงมีให้บริการที่ห้องอาหาร จินเจอร์ ชั้น G โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 ตั้งแต่เวลา 18.00 - 22.30 น. ราคาท่านละ 799 บาท++
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งกรุณาติดต่อโรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ ที่อีเมล dining.bkkhb@ihg.com หรือโทร. 0-2656-1555
