xs
xsm
sm
md
lg

บุฟเฟต์นานาชาติ มื้ออาหารสำหรับครอบครัว ค่ำคืน "วันลอยกระทง" ที่ ห้องอาหารจินเจอร์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ห้องอาหาร จินเจอร์ (Ginger) โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ (Holiday Inn Bangkok) ขอเชิญชวนคุณและครอบครัวมาร่วมสร้างความทรงจำอันอบอุ่นในวันลอยกระทงปีนี้ พร้อมอิ่มอร่อยกับอาหารไทยและอาหารนานาชาติด้วยบุฟเฟต์อาหารค่ำมื้อพิเศษ ที่คัดสรรอาหารแสนอร่อยหลากหลายรายการมาให้ทุกท่านได้ลิ้มลอง


วันลอยกระทงถือเป็นหนึ่งในวันที่มีความงดงามและเปี่ยมไปด้วยความหมายสำหรับคนไทย ตรงกับคืนพระจันทร์เต็มดวงในเดือนพฤศจิกายน เป็นเวลาที่แสดงความเคารพต่อพระแม่คงคาผู้เปรียบเสมือนผู้มอบชีวิตและความอุดมสมบูรณ์ผ่านสายน้ำ โดยในค่ำคืนวันลองกระทง ผู้คนจะเตรียมกระทงที่ทำจากใบตองประดับด้วยดอกไม้ เทียน และธูป ลอยลงในแม่น้ำหรือทะเลสาป เป็นสัญลักษณ์ของการลอยความความทุกข์ ความเศร้า และสิ่งไม่ดีออกไปกับสายน้ำ เพื่อเปิดรับการไหลมาของความหวังใหม่ๆ และพลังงานดีๆ

ห้องอาหาร จินเจอร์ ได้เตรียมอาหารมากมายไว้คอยให้บริการแก่ทุกท่านที่มาร่วมฉลองวันลองกระทง ไม่ว่าจะเป็นกระเพาะปลา แกงเผ็ดเป็ดย่างใส่มะเขือและโหระพา สลัดนานาชนิดและยำรสจัดจ้านให้ทุก ๆ ท่านได้อิ่มอร่อยเคียงคู่กับบาร์บีคิวริมสระน้ำ และปลากะพงอบสมุนไพรไทย ปลาแซลมอนอบกระเทียมและสมุนไพรสด สเต๊กเนื้อ ไก่สะเต๊ะ นอกจากนั้นยังมีปลาหมึกหมักย่าง และกุ้งลายเสือย่างสดใหม่ที่คนรักอาหารทะเลไม่ควรพลาด ถือเป็นมื้อแห่งความสุขที่ทุกคนในครอบครัวจะไม่มีวันลืม


ทุกๆ โต๊ะจะได้รับกระทงรักษ์โลกหนึ่งกระทงต่อโต๊ะเพื่อลอยความความทุกข์ ความเศร้า และสิ่งไม่ดีออกไปกับสายน้ำ

บุฟเฟต์มื้อค่ำวันลอยกระทงมีให้บริการที่ห้องอาหาร จินเจอร์ ชั้น G โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 ตั้งแต่เวลา 18.00 - 22.30 น. ราคาท่านละ 799 บาท++

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งกรุณาติดต่อโรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพฯ ที่อีเมล dining.bkkhb@ihg.com หรือโทร. 0-2656-1555





#########################################

สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline

บุฟเฟต์นานาชาติ มื้ออาหารสำหรับครอบครัว ค่ำคืน "วันลอยกระทง" ที่ ห้องอาหารจินเจอร์
บุฟเฟต์นานาชาติ มื้ออาหารสำหรับครอบครัว ค่ำคืน "วันลอยกระทง" ที่ ห้องอาหารจินเจอร์
บุฟเฟต์นานาชาติ มื้ออาหารสำหรับครอบครัว ค่ำคืน "วันลอยกระทง" ที่ ห้องอาหารจินเจอร์
บุฟเฟต์นานาชาติ มื้ออาหารสำหรับครอบครัว ค่ำคืน "วันลอยกระทง" ที่ ห้องอาหารจินเจอร์
บุฟเฟต์นานาชาติ มื้ออาหารสำหรับครอบครัว ค่ำคืน "วันลอยกระทง" ที่ ห้องอาหารจินเจอร์
กำลังโหลดความคิดเห็น