สสส.มธบ.สอศ.สร้างเครือข่ายเยาวชน 8 ภูมิภาค พัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาวะเพศ–สุขภาพจิต และ ทักษะการสื่อสารเข้าถึงเยาวชน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เปิดตัว “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเพื่อสร้างเครือข่ายการสื่อสารด้านสุขภาวะทางเพศและสุขภาพจิตในกลุ่มเยาวชนระดับอาชีวะ” เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2568 ณ โรงแรมพักพิง อิงทาง บูติค โฮเทล จังหวัดนนทบุรี เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะการผลิตสื่อสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนอาชีวศึกษา โดยมุ่งหวังให้สามารถนำความรู้ไปสื่อสารสร้างความเข้าใจแก่เพื่อนเยาวชนและชุมชนรอบข้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า “วัยรุ่นปัจจุบันกำลังเผชิญความท้าทายรอบด้านจากสังคม เทคโนโลยี และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การเท่าทันและความสามารถรับมือกับสิ่งต่าง ๆ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาท้องไม่พร้อม โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ความเครียด ภาวะซึมเศร้า รวมถึงปัจจัยเสี่ยงจากพฤติกรรม เช่น แอลกอฮอล์ และบุหรี่ไฟฟ้า โครงการนี้จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นฐานสำคัญของการสร้างเครือข่ายเยาวชนที่สามารถสื่อสารประเด็นสุขภาพได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมผ่านสื่อและเครื่องมือที่เข้าถึงเยาวชนโดยตรง ซึ่งจะช่วยให้เยาวชนมีทักษะในการป้องกันความเสี่ยง ตระหนักรู้ต่อพฤติกรรมที่เป็นอันตราย และถ่ายทอดข้อมูลที่ถูกต้องไปสู่เพื่อนและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเชื่อมั่นว่าพลังความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างเป็นรูปธรรม และต่อยอดกลายเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งและมีคุณภาพ”
ผศ.ศิวนารถ หงษ์ประยูร คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวเพิ่มเติม ถึงสถานการณ์ปัจจุบันชี้ที่ให้เห็นว่า เยาวชนจำนวนมากยังเผชิญความเสี่ยงทั้งด้านพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ปลอดภัย โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ภาวะทางสุขภาพจิต รวมถึงคุณภาพชีวิตโดยรวมที่ได้รับผลกระทบ ดังนั้น การพัฒนาเยาวชนผ่านการเสริมสร้างทักษะด้านการคิดวิเคราะห์และความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อ จึงเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยให้เยาวชนสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ป้องกันความเสี่ยง และใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ดังนั้น ความร่วมมือระหว่าง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ในการขับเคลื่อนโครงการนี้ จึงมีเป้าหมายชัดเจนในการยกระดับศักยภาพเยาวชนอาชีวะให้สามารถผลิตสื่อที่มีคุณภาพ ถ่ายทอดข้อมูลด้านสุขภาวะได้อย่างถูกต้อง เข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นได้จริง และสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาที่กำลังทวีความสำคัญในสังคมไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งคาดว่าจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายเยาวชนที่เข้มแข็งและขยายผลเชิงบวกในวงกว้าง”
พร้อมกันนี้ ผอ.ทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา (สอศ.) กล่าวว่า “สอศ. ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อสวัสดิภาพของนักเรียนในสถานศึกษา ทั้งด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต และความปลอดภัยในพื้นที่การเรียนรู้ การดำเนินโครงการนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญที่จะเพิ่มเครื่องมือให้ครูและนักเรียนร่วมกันสร้างร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ปลอดภัยรอบด้านมากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การลดความเสี่ยงเชิงพฤติกรรม และส่งเสริมการเติบโตของเยาวชนอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ความร่วมมือจากภาคีต่าง ๆ ยังสะท้อนเจตนารมณ์ร่วมในการยกระดับมาตรฐานการดูแลนักเรียนอาชีวะให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม พร้อมขยายผลไปสู่การสร้างพื้นที่ที่เยาวชนรู้สึกปลอดภัย เข้าใจ และได้รับการสนับสนุนอย่างแท้จริง อันจะช่วยให้เยาวชนมีความพร้อมทั้งด้านทักษะและสภาพแวดล้อมในการพัฒนาตนเองต่อไป”
โครงการนี้จะดำเนินกิจกรรมครอบคลุมทั้ง 8 ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยคัดเลือกเยาวชนอาชีวะภูมิภาคละ 50 คน รวมทั้งสิ้น 400 คน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ 3 วัน 2 คืน ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาวะทางเพศ สุขภาพจิต การผลิตสื่อ และการใช้งานแพลตฟอร์มสื่อสารต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้เยาวชนได้รับทั้งความรู้ ทักษะปฏิบัติจริง และความมั่นใจในการสื่อสารประเด็นสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ โครงการนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านสุขภาพ และภาคีในพื้นที่ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาเยาวชนไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ มีศักยภาพในการสื่อสารอย่างถูกต้องและรับผิดชอบ สามารถเป็นผู้นำการสื่อสารในชุมชนของตนเอง และพร้อมก้าวขึ้นเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและประเทศในอนาคต