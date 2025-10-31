ซื้อมาจอด!? ปปช.จี้ถาม อบต.พิด’โลกเมืองสองแคว ทุ่มซื้อรถขุดจอดทิ้งไม่ได้ใช้งาน 10 เดือนอ้างขาดคนขับเฉย

พิษณุโลก - ปปช.ลงพื้นที่ตรวจสอบ-จี้ถาม อบต.ดอนทอง พิษณุโลกเมืองสองแคว จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ มูลค่ากว่า 4,700,000 บาท มีผู้ประกวดเพียงรายเดียวแต่ไม่ยกเลิกไม่พอ ซื้อมาจอดทิ้ง ไม่ได้ใช้งาน 10 เดือน อบต.อ้างขาดคนขับหน้าตาเฉย
วันนี้ (31 ต.ค.) สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลก รายงานว่า นายปรีชา ยาศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายกลุ่มงานป้องกันการทุจริตพร้อมด้วยกลุ่มงานสืบสวนคดีทุจริต ลงพื้นที่สอบถามผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบต. ดอนทอง เมื่อ 28 ต.ค.68 กรณีรจัดซื้อในโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้างรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดราคากลาง มาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ เดือนธันวาคม 2566 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 4,733,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในภารกิจต่าง ๆ ของกองช่างและเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
โดยกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมคุณลักษณะทางเทคนิคของระบบรถ อาทิ เครื่องยนต์ ระบบไฟฟ้า เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ (เช่น บุ้งกี๋ตักวัชพืชหรือขยะ จำนวน 1 ชุด) ระบบสัญญาณ/ไฟส่องสว่าง อุปกรณ์บันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ และข้อกำหนดอื่น ๆ เช่น กำหนดศูนย์บริการซ่อมแซมภายในจังหวัดหรือมีพื้นที่ติดกับจังหวัดพิษณุโลกไม่เกิน 150 กิโลเมตรนับจาก อบต.ดอนทอง จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ศูนย์บริการ
การประกวดราคามีเพียงบริษัทเดียวจาก 4 บริษัทที่ยื่นเสนอราคาที่มีคุณสมบัติเป็นตามเงื่อนไขที่กำหนด แต่ไม่ได้มีการยกเลิกการประกวดราคาดังกล่าว โดยไม่ปรากฏว่ามีเหตุผลประการใดในการดำเนินการประกวดราคาต่อไป และผู้ชนะการเสนอราคาเข้ามาทำสัญญาได้ส่งมอบรถขุดตีนตะขาบให้อบต.ดอนทอง เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2567 โดยคณะกรรมการตรวจรับทำการตรวจรับพัสดุในวันดังกล่าว และได้เบิกจ่ายเงินแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2567
สำหรับข้อร้องเรียนว่า รถขุดตีนตะขาบจอดทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้ประโยชน์นั้น ทางอบต. ดอนทอง ชี้แจงว่า ขาดบุคลากรในการขับรถขุดตีนตะขาบจึงทำให้ไม่สามารถใช้รถขุดตีนตะขาบได้ เป็นเวลาประมาณ 10 เดือน (25 ธันวาคม 2667 – ปัจจุบัน) แต่ถึงอย่างไรก็ตาม อบต.ดอนทองได้มีการสอบคัดเลือกพนักงานขับรถตีนตะขาบขึ้นบัญชีไว้แล้ว
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลก ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวข้องกับประเด็นที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารจัดการพัสดุเพื่อให้เกิดความคุ้มค่า การเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และให้อบต.ดอนทองทำการชี้แจง พร้อมส่งมอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปยังสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไป