ร้อง ปปช.-สตง.ส่องคอลเลคชั่นรถขุด อบต.สมอแข พิษณุโลก ซื้อครบเซ็ตทั้งคันเล็ก-คันใหญ่ ส่อแพงเกินจริง

พิษณุโลก - ตามดูคอลเลคชั่นรถขุดตีนตะขาบ อบต.สมอแข พิษณุโลกเมืองสองแคว จัดมาครบเซ็ตทั้งคันเล็กคันใหญ่ แถมเทรลเลอร์ลากพร้อมสรรพ..ขณะที่คนร้องทั้ง ปปช.-สตง. กล่าวหาส่อทุจริต จัดซื้อรถขุดดินตีนตะขาบเล็กและใหญ่แพงกว่าราคาตลาดเกือบเท่าตัว
วันนี้ (6 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช.และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้รับการร้องเรียนให้ตรวจสอบและดำเนินคดีกับ นาง ท. (ขอสงวนชื่อและนามสกุล) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข และเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อรถขุดดินตีนตะขาบแขน(บูม)ยาว และรถขุดดินตีนตะขาบสั้น ส่อเป็นการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแขเสียหาย
โดยสำนักงาน ป.ป.ช ประจำจังหวัดพิษณุโลกลงเลขรับเมื่อ 4 ก.ย. 2568 ตามหนังสือร้องเรียน 25 ส.ค.68 และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลก ลงรับที่ 9 ก.ย.68 ตามหนังสือร้องเรียน 2 ก.ย.68 ที่ระบุว่า การจัดซื้อจัดจัดจ้างรถขุดดินตีนตะขาบยาวดังกล่าว ราคาที่สูงกว่าท้องตลาดถึง 4,146,000 บาท
หนังสือร้องเรียนระบุว่า เมื่อ 21 พ.ค.68 นาง ท (ขอสงวนชื่อและนามสกุล) นายกอบต.สมอแข ตกลงทำสัญญาซื้อขายกับ บริษัท มาส (ขอสงวนชื่อ) มี นาย พ(ขอสงวนชื่อและนามสกุล) เป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ตกลงซื้อขายรถ ขุดดินตีนตะขาบบูมยาว ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ยี่ห้อ Hyundai ( ฮุนได ) รุ่น HX 220 HD LL บูมยาว จำนวน 1 คัน ด้วยการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ในราคา 7,790,600บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 510,018 บาท กำหนดวันรับรถและชำระแน่นอน 18 ตุลาคม 2568
ผู้ร้องกล่าวหาว่า การตกลงซื้อขายรถชุดดินตีนตะขาบบูมยาว มีราคาที่สูงเกินกว่าราคาท้องตลาด ผู้กล่าวหา ได้เช็คราคา กับบริษัท แห่งหนึ่ง ราคา 3,650,000 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) แต่นายกฯ สมอแข ซื้อมาในราคาสูงถึง 7,790,600 บาท แพงกว่าตลาด 4,146,000 บาท
นอกจากนี้ยังทำสัญญากับบริษัท ว (ขอสงวนนาม) จำกัด ที่มีนาย ก (ขอสงวนชื่อและนามสกุล) มีอำนาจผูกพันนิติบุคคล ซื้อขายรถชุดดินตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 ตัน ยี่ห้อ HITACHI รุ่น ZX33U-5A พร้อมเทรลเลอร์พ่วงอีก 1 คัน ด้วยการประกวดราคาอิเล็กหริอนิกส์ e-bidding ในราคา 2,450,000 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)และจำนวน 163,224 บาท และได้ชำระราคาและรับมอบรถดังกล่าวแล้ว (ห้วงที่ผ่านมา) ผู้กล่าวหาตรวจสอบราคาแล้ว กับบริษัท HITACHI พบราคา 1,200,000 บาท รวมภาษีแล้ว รถเทเลอร์ที่ไม่ได้จดทะเบียน ราคาขายท้องตลาดไม่เกิน 50,000 บาท รวมราคาตลาด 1,650,000 บาท แต่กลับซื้อมาในราคาถึง 2,450,000 บาท ถือว่า แพงกว่าตลาด 1.245 ล้านบาท
ซึ่งล่าสุด 10.00 น.วันนี้ 6 ต.ค. 68 ส.ต.ท.พงศ์วัฒน์ เนตินิยม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข พร้อมเจ้าหน้าที่ของอบต.สมอแข จำนวน 4-5 คน เดินทางมาตรวจรับครุภัณฑ์จำนวน 2 ชิ้น คือ รถขุดตีนตะขาบ-แขนยาว และรถเทรลเลอร์ ที่สามแยกซีพี หรือสถานที่จุดพักคอยขยะของ ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก
ส.ต.ท.พงศ์วัฒน์ เนตินิยม ปลัดอบต.สมอแข กล่าวว่า ตนเพิ่งมารับตำแหน่งเพียง 3 วัน ตนไม่ได้เป็นกรรมการตรวจรับ แต่การจัดซื้อครุภัณฑ์ราคาสูงในฐานะปลัด อบต.สมอแข จึงต้องลงมาดู ว่าเป็นไปตามทีโออาร์หรือไม่ เบื้องต้นเป็นไปตาม TOR ส่วนราคานั้น ทราบว่าราคาที่จัดซื้อมา คือ รถขุดดินตีนตะขาบ 1 คัน ราคากว่า 7 ล้านบาท และรถเทรลเลอร์อีก 1 คันราคา 7,495,000 บาท รวมที่ราคาครุภัณฑ์ที่มีการรับมอบวันนี้กว่า 15 ล้าน
“ตามหลักการ เมื่อมีรถขุดตีนตะขาบ-แขนยาวแล้วก็ต้องมีรถเทรลเลอร์ลากด้วย เพราะถ้านำรถขุดตีนตะขาบไปวิ่งบนถนน จะทำให้ถนนพังแน่นอน”