ควันหลง จ่อยกฐานะ 204 อบต. เป็น เทศบาลฯ สถ.ซักซ้อม "ปลัดอบต." อัพเกรด "ปลัดเทศบาล" หลังมี ทม. ไม่ผ่าน 1 แห่ง - ทต. ไม่ผ่าน 94 แห่ง

ควันหลง จ่อยกฐานะ 204 อบต. เป็น เทศบาลตำบล สถ.ซักซ้อม "ปลัดอบต." อัพเกรด เป็น "ปลัดเทศบาล ระดับต้น/ระดับสามัญ" ตาม มติ ก.ท.จ. ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล คาด "ปลัดอบต. ระดับต้น" จะมีอายุราชการสามารถนั่งเป็น "ปลัดเทศบาลระดับต้น" ได้ยาวขึ้น ส่วนการยกฐานะ อบต. พบ เป็น ทม. ไม่ผ่าน 1 แห่ง - ทต. ไม่ผ่าน 94 แห่ง.
วันนี้ (12 ก.ย.2568) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงความคืบหน้าในซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดตั้งเปลี่ยนแปลงฐานะและเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อเป็นแนวทางให้ อปท. ดำเนินการ
กรณีจังหวัด ได้แจ้งกรณีการจัดตั้ง อบต. เป็นเทศบาล มีเรื่องที่เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณาลงนามในประกาศ จํานวน 204 เรื่อง และมีเรื่องที่ส่งคืนจังหวัดเพื่อแก้ไข จํานวน 95 เรื่อง
ขณะที่ สถ. ได้จัดประชุมเพื่อแจ้งแนวทางและปัญหาอุปสรรคในการจัดตั้งอ อบต. เป็นเทศบาล เพื่อแก้ไขจํานวน 95 เรื่อง หลังพบว่า เนื่องจากการจัดทําแผนที่ท้ายประกาศจัดตั้งไม่เป็นไป ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยกําหนดเขตตําบลในท้องที่
"เช่น เครื่องหมายสัญลักษณ์ไม่ถูกต้อง พิกัดไม่ตรงตามเขตตําบล ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอําเภอ หรือนายกองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นข้างเคียง ไม่ลงนามในแผนที่ สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่กําหนดวันที่ มีผลใช้บังคับ เป็นต้น"
ล่าสุด เมื่อเร็ว ๆนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ในฐานะเลขานุการ สํานักงาน ก.ท. (ก. กลาง เทศบาล 3 ระดับ เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร) เวียนหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธาน ก.ท.จ. ทุกจังหวัด
เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการกำหนดระดับตำแหน่งของปลัดเทศบาล กรณีการยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาล
กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ประเภทสามัญ มีผู้ดำรงตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับต้น เมื่อยกฐานะเป็นเทศบาล ให้กำหนดเป็นเทศบาล ประเภทสามัญ
"โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาล และกำหนด ตำแหน่งปลัดเทศบาล ระดับต้น ซึ่งคาดว่า ปลัดอบต. ระดับต้น จะมีอายุราชการสามารถนั่งเป็น ปลัดเทศบาลระดับต้น ได้ยาวขึ้น"
ทั้งนี้ หากจะปรับปรุงตำแหน่งปลัดเทศบาลเป็น ระดับกลาง ก็สามารถดำเนินการได้ แต่ทั้งนี้ต้องมีภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ในปีงบประมาณที่ผ่านมาและในปีที่ขอมีค่าเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 35
สำหรับ หนังสือซักซ้อมดังกล่าว ระบุว่า ด้วยสํานักงาน ก.ท. ได้รับข้อหารือเกี่ยวกับการกําหนดระดับตําแหน่งปลัดเทศบาล กรณี อบต. ประเภทสามัญ มีผู้ดํารงตําแหน่งปลัดอ อบต.(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) เมื่อยกฐานะเป็นเทศบาล ประเภทสามัญ ต้องกําหนดระดับตําแหน่งปลัดเทศบาลเป็นระดับใด
สํานักงาน ก.ท. ขอเรียนว่า กรณี อบต. ประเภทสามัญ มีผู้ดํารงตําแหน่ง ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) เมื่อยกฐานะเป็นเทศบาล
"ให้กําหนดเป็นเทศบาล ประเภทสามัญ โดยความเห็นชอบของ ก.ท.จ. ประกาศใช้แผนอัตรากําลัง 3 ปี ของเทศบาล และกําหนด ตําแหน่งปลัดเทศบาลเป็นประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับต้น"
ทั้งนี้ การจะปรับปรุงตําแหน่งปลัดเทศบาลเป็น ประเภทบริหารท้องถิ่น ระดับกลางได้ ก็ต่อเมื่อภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ในปีงบประมาณที่ผ่านมา และในปีที่ขอมีค่าเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 35
โดยในปีงบประมาณที่ขอนั้น ให้คํานวณตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ปี รวมกับ ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงตําแหน่ง และภาระค่าใช้จ่ายที่รองรับผู้ดํารงตําแหน่งเดิม (ถ้ามี)
ตามประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตําแหน่งของเทศบาล พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กําหนด
มีรายงานว่า สำหรับ 204 อบต. ที่ผ่านขอยกฐานะ เป็นเทศบาล ที่ สถ.เตรียม เสนอให้ รัฐมนตรีว่าารกระทรวงมหาดไทย คนใหม่ เห็นชอบ
ให้"ยกฐานะ" อบต. เป็นเทศบาลตำบล (ทต.) และ เทศบาลเมือง (ทม.) ที่จะมีผลในวันที่ 28 พ.ย.68 โดย แยกเป็น ทม. ไม่ผ่าน 1 แห่ง และ ทต. ไม่ผ่าน 94 แห่ง.