นายก อบต.นราภิรมย์ แจงปมถนนถล่มหลายปี ติดงบสูงเกินอำนาจ ฟ้องชนะเอกชน 6 ครั้งแต่คดียังยืด

นครปฐม – นายก อบต.นราภิรมย์ ชี้แจงกรณีถนนในโครงการหมู่บ้าน ม.8 ทรุดตัวต่อเนื่องจากการลักลอบขุดหน้าดินของเอกชน จนชาวบ้านต้องรวมตัวระดมเงินซื้อตันดินถมเอง ยืนยัน อบต.อยู่เคียงข้างประชาชนมาตลอด ฟ้องร้องชนะแล้ว 6 คดี แต่ปัญหางบซ่อมสูงเกินอำนาจ ต้องรอหน่วยงานหลักสนับสนุน
วันนี้( 13 ส.ค. ) นายสยาม พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาลงพื้นที่ถนนโครงการสวนเกษตร หมู่ 8 ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน หลังชาวบ้านรวมตัวประท้วงและช่วยกันซื้อดินถมจุดทรุดลึกกว่า 5 เมตรเพราะใช้สัญจรไม่ได้ อบต.ได้ติดป้ายเตือนและไฟส่องสว่าง พร้อมถมหินบางจุดป้องกันอุบัติเหตุ
นายสยามเผย ปัญหาเริ่มตั้งแต่ปี 2563 หลังเจ้าของที่ดินโครงการมอบถนนเป็นสาธารณะ และมีเอกชนตัดหน้าดินเกินเขตอนุญาต ส่งผลให้ดินและถนนทรุดตัว อบต.จึงฟ้องดำเนินคดี ซึ่งศาลตัดสินให้ชนะแล้ว 6 ครั้ง แต่คดียังอยู่ในขั้นอุทธรณ์และต้องรอการชดเชยเพื่อนำมาซ่อมถนน
ทั้งนี้ พื้นที่เสียหายบางส่วนยังเป็นที่เอกชน ทำให้การซ่อมแซมใช้งบ อบต.ไม่ได้เต็มที่เพราะเกินเพดานงบประมาณ จึงต้องประสานกรมโยธาธิการและผังเมือง อบจ.นครปฐม และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อขอความช่วยเหลือเร่งด่วน
“ผมไม่เคยทอดทิ้งชาวบ้าน ทุกขั้นตอนเราสู้เต็มที่ แต่บางเรื่องเกินอำนาจ อบต. ต้องใช้กระบวนการตามกฎหมายและรอหน่วยงานใหญ่ช่วยเสริม” นายสยามกล่าวทิ้งท้าย