ชาวบ้านบางเลนไม่ทน! รวมเงินซื้อดินถมถนนพัง หลังรอรัฐแก้ 4 ปีไร้คืบหน้า

นครปฐม – ชาวบ้านตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน รวมเงิน-แรง ซ่อมถนนพังยาว 800 เมตร หลังดินสไลด์จนสัญจรไม่ได้กว่า 200 ครัวเรือนรอรัฐแก้ปัญหานาน 4 ปีไร้ความคืบหน้า วอนผู้ว่าฯ เร่งช่วยก่อนเกิดโศกนาฏกรรม
วันนี้ ( 10 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ซอยพระมอ 1 ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม ชาวบ้านในชุมชนสวนเกษตรโชคอนันต์ และชุมชนซอย 4 กว่า 200 ครัวเรือน ได้ร่วมกันเรี่ยไรเงินครอบครัวละ 2,200 บาท เพื่อซื้อดินมาถมจุดถนนทรุดตัวรุนแรงเป็นระยะทางกว่า 800 เมตร หลังเหตุการณ์ดินสไลด์ทำให้ถนนถล่มลึกและเป็นอันตรายต่อผู้สัญจร
นายจตุพล สังวรศิลป์ ประธานชุมชนฯ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาแจ้งปัญหาไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลนราภิรมย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายครั้ง รวมทั้งเคยประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม อบต. กรมโยธาฯ และฝ่ายปกครอง เมื่อ 25 ก.ค.ที่ผ่านมา แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีการแก้ไขใดๆ ทั้งที่ปัญหานี้ยืดเยื้อมานานกว่า 4 ปี และเคยเกิดอุบัติเหตุแล้วหลายครั้ง
นางสุภาณี ลือคำหาญ ชาวบ้านซอย 4 กล่าวด้วยน้ำเสียงสิ้นหวังว่า “เราไม่รู้จะไปร้องเรียนที่ไหนแล้ว” พร้อมเล่าว่า เคยเกิดเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่ แต่รถดับเพลิงเข้าไม่ได้เพราะถนนขาด ทำให้บ้านวอดทั้งหลัง เหตุนี้ชาวบ้านจึงต้องลงมือซ่อมเองเพื่อให้รถเข้าออกได้และป้องกันเหตุสลดซ้ำรอย
ชาวบ้านยืนยันว่า การลงแรงและออกเงินครั้งนี้เป็นเพียงการแก้ไขเฉพาะหน้า พร้อมวอนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เร่งแก้ปัญหาอย่างจริงจังก่อนจะมีผู้เสียชีวิต