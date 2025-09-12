4 หน่วยงาน กทม. "เปิดเผยข้อมูลก่อสร้างภาครัฐดีเด่น" ประเมินโดย CoST International

วานนี้ (11 ก.ย. 68) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมรับมอบประกาศนียบัตรรับรองการเปิดเผยข้อมูลตามแนวทางโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ระดับดีเด่น จาก CoST International ซึ่งมอบให้แก่หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เข้าเกณฑ์ โดยเป็นโครงการที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและมีการเปิดเผยข้อมูลโครงการมากกว่าร้อยละ 95 จำนวน 4 หน่วยงาน 7 โครงการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงซอยศาลาธรรมสพน์ 13 แยก 1, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 3 และ 4 และโครงการปรับปรุงซอยสุดภะวา 2 ของสำนักงานเขตทวีวัฒนา โครงการปรับปรุงซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 6 ของสำนักงานเขตลาดพร้าว โครงการปรับปรุงซอยพัฒนาการ 44 จากโรงเรียนนานาชาติคริสเตียนกรุงเทพถึงลำหัวหมากและโครงการปรับปรุงทางเท้าซอยอ่อนนุช 46 ของสำนักงานเขตสวนหลวง โครงการปรับปรุงซอยเชื่อมสัมพันธ์ 22 จากถนนเชื่อมสัมพันธ์ ถึงถนนเลียบคลองเจียรดับ และโครงการปรับปรุงถนนแสนเกษม จากถนนประชาสำราญ ถึงถนนคลองสิบ-คลองสิบสี่ ของสำนักงานเขตหนองจอก
โอกาสนี้ นายราจิฟ ลาล (Mr. Rajiv Lall) ประธานกรรมการบริหาร CoST International นางสาวจัสติน วอร์ตัน (Ms. Justine Wharton) หัวหน้าฝ่ายการสนับสนุนและการสื่อสาร นางสาวณิติญาภรณ์ อิ่มใจ ผู้อานวยการกองความร่วมมือและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง นายกิตติเดช ฉันทังกูล ผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และคณะ จำนวน 9 คน ได้หารือร่วมกับ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แลกเปลี่ยนข้อมูลและรับความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ของประเทศไทย ณ ห้องประชุมชั้น 19 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง โดย นายศานนท์ หวังสร้างบุญรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายณรงค์ เรืองศรี รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ข้าราชการกรุงเทพมหานครจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร สำนักการคลัง สำนักงานการต่างประเทศ และตัวแทนจากสำนักงานเขตต่าง ๆ ร่วมให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้บรรยายสรุปการเข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐของกรุงเทพมหานครที่ได้ดำเนินการมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 49 โครงการ และแพลตฟอร์มในการเปิดเผยข้อมูลโครงการต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครให้แก่ประชาชนได้ติดตามและตรวจสอบ รวมถึงการติดตามการเปิดเผยข้อมูลโครงการการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง ด้านคณะจาก CoST International ได้กล่าวถึงความสำคัญของการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digitalization) ว่าจะสามารถช่วยทำให้ประชาชนสามารถติดตามและเพิ่มความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐและประชาชนเพื่อให้การดำเนินโครงการมีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจประเมินทางสังคมเพื่อตรวจสอบโครงการการก่อสร้างจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพร้อมทั้งให้ข้อเสนอไปยังภาครัฐเพื่อการพัฒนาต่อไป รวมถึงการเผยแพร่ของสื่อสารมวลชนที่จะสามารถเพิ่มการตรวจสอบและความโปร่งใสได้