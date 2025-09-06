AIS ยืนหยัดต่อต้านคอร์รัปชัน ขับเคลื่อนองค์กรโปร่งใส จัดกิจกรรมบ่มเพาะจริยธรรมธุรกิจ

เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2568 ภายใต้แนวคิด “ไม่โกง ไม่เกิด...จริงหรือ?” เอไอเอส ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคมของไทย ตอกย้ำจุดยืนองค์กรโปร่งใส พร้อมเดินหน้าผลักดันนโยบายบรรษัทภิบาล แสดงพลังต่อต้านคอร์รัปชัน โดยเอไอเอสมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้ชื่อ “ภารกิจบ่มเพาะ ถอดรหัสจริยธรรม” เพื่อกระตุ้นให้พนักงานตระหนักรู้และยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจ
นอกจากนี้ ยังได้ขยายการสื่อสารไปยังพันธมิตรและคู่ค้าในแต่ละภูมิภาค อีกทั้งยังประกาศปฏิเสธการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งการให้หรือรับสินบน การมอบสิ่งตอบแทนที่ขัดต่อจริยธรรม ควบคู่กับการยกระดับมาตรการ No Gift Policy นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และวางแนวทางความร่วมมือกับคู่ค้า เพื่อยกระดับมาตรฐานความโปร่งใส ครอบคลุมทุกมิติของการดำเนินธุรกิจ สอดคล้องกับแนวทางขององค์กรต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ
นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านธุรกิจองค์กร เอไอเอส กล่าวว่า เอไอเอส รวมพลังผู้บริหารและพนักงานทั่วประเทศต่อต้านคอร์รัปชันอย่างจริงจัง เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2568 โดยนำนโยบายที่ครอบคลุมทุกกระบวนการมาปฏิบัติจริง
โดยให้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้ชื่อ “ภารกิจบ่มเพาะ ถอดรหัสจริยธรรม” เพื่อกระตุ้นให้พนักงานตระหนักรู้และยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจ และยังได้ขยายการสื่อสารไปยังพันธมิตรและคู่ค้าในแต่ละภูมิภาค ผ่านรูปแบบ workshop ที่ผสมผสานเกมและการเสวนากลุ่มย่อย
เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนมุมมอง และนำไปปรับใช้ในการทำงานจริง และแนวทาง Digital Solutions เป็นเครื่องมือเสริมสร้างการบริหารจัดการความโปร่งใสอย่างมีประสิทธิภาพ และรักษามาตรฐานที่ได้รับการรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยต่อต้านการทุจริต (CAC) อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการประเมินความรู้ด้านจริยธรรมกับบุคลากรและคู่ค้าทุกปี ตลอดจนการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันและหน่วยงานรัฐ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และร่วมกันวางรากฐานสังคมไทยที่โปร่งใส เข้มแข็ง และยั่งยืน