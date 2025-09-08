สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) เข้าร่วมกิจกรรม “วันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ” เมื่อ 6 ก.ย.ที่ผ่านมา ณ หอประชุม ศาสตราจารย์ สังเวียน อินทรวิชัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อสะท้อนให้เห็นว่า TEI ยึดมั่นในการ บริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาล ซึ่งสะท้อนถึงความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วม รวมทั้งเชื่อมั่นว่าการต่อต้านคอร์รัปชันคือรากฐานสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน
สำหรับ บทบาทของ TEI ในการต่อต้านคอร์รัปชันในฐานะ องค์กรสาธารณประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม ที่ทำงานร่วมกับภาครัฐ เอกชน และชุมชนมาอย่างยาวนาน เชื่อว่าการต่อต้านคอร์รัปชันไม่ใช่เพียงการรักษาความโปร่งใสทางการเมืองหรือธุรกิจเท่านั้น แต่ยังเชื่อมโยงโดยตรงกับ การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพราะการคอร์รัปชันบางกรณีก็ทำลายการใช้ทรัพยากร ก่อให้เกิดโครงการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลดความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบ ซึ่งTEI ยึดมั่นในการ บริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาลที่สะท้อนถึงความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วม ดังนั้น เชื่อมั่นว่าการต่อต้านคอร์รัปชันคือรากฐานสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นกลไกสำคัญในการสร้างสังคมโปร่งใสและสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมต่อทุกคน
“การเข้าร่วมงานในครั้งนี้สะท้อนถึงความตั้งใจของ TEI ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันสังคมไทยไปสู่สังคมโปร่งใสและไร้คอร์รัปชันเพราะการปกป้องสิ่งแวดล้อมและการสร้างความยั่งยืน จำเป็นต้องเริ่มจากระบบที่ซื่อสัตย์ โปร่งใส และตรวจสอบได้ TEI ขอย้ำว่า “สิ่งแวดล้อมที่ดีจะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อสังคมปลอดคอร์รัปชัน” การต่อต้านคอร์รัปชันจึงไม่ใช่หน้าที่ของใครคนหนึ่ง แต่เป็น ภารกิจร่วมกันของทุกภาคส่วน เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนและเป็นธรรมให้กับคนไทยทุกคน”
กิจกรรม “วันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ” จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ไม่โกง ก็เกิดได้” นำเสนอผ่านการแสดงละครเวที กรณีศึกษาโศกนาฏกรรมอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ถล่มสะท้อนผลกระทบจากการทุจริตจนมีกระทบต่อชีวิตของประชาชนเพื่อกระตุ้นสังคมให้ตระหนักถึงอันตรายจากคอร์รัปชันที่ไม่ได้หยุดแค่ความเสียหายทางเศรษฐกิจ แต่ยังหมายถึงชีวิตและความปลอดภัยของประชาชน นอกจากนี้ยังมีการเปิดเวทีเสวนาในหัวข้อ “ไม่โกง ไม่เกิด จริงหรือ?” โดยเชิญผู้แทนจากหลายภาคส่วน ทั้งนักการเมือง ข้าราชการ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และประชาชน มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง เพื่อยืนยันว่าการโกงจะไม่เกิดขึ้นได้ หากทุกคนร่วมมือกันลุกขึ้นเปลี่ยนระบบ