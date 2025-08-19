กรมพัฒน์ถกกรมบัญชีกลาง ติดตามงานเชื่อมข้อมูลนิติบุคคล พร้อมวางแผนหนุน SME

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเข้าหารือกรมบัญชีกลาง ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของ 2 หน่วยงาน เพื่อช่วยผลักดัน SME ไทยให้เข้มแข็ง เผยการเชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลผ่านระบบ BDEX สำเร็จแล้ว พร้อมวางแผนหนุน SME เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และเดินหน้ายกระดับธรรมาภิบาลคู่ค้าภาครัฐ
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตนพร้อมผู้บริหารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เข้าพบนางแพตริเซีย มงคลวนิช อธิบดีกรมบัญชีกลาง เพื่อหารือถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือของทั้ง 2 หน่วยงาน โดยมีภารกิจที่ดำเนินการเสร็จแล้ว คือ การเชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลเพื่อความสะดวกและโปร่งใสผ่านระบบ BDEX พร้อมสนับสนุนการพิสูจน์ตัวตนดิจิทัล (Business Digital ID) ซึ่งช่วยให้ SME และภาคธุรกิจสามารถเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น ที่สำคัญยังช่วยลดขั้นตอนการเรียกสำเนาเอกสารนิติบุคคลด้วย
สำหรับการสนับสนุน SME เข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ผ่านระบบ THAI SME-GP ของกรมบัญชีกลาง ได้ตกลงที่จะร่วมกันทำงาน โดยกรมจะช่วยเผยแพร่ความรู้ด้านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแก่ SME ที่อยู่ในการส่งเสริมของกรมให้เกิดความเข้าใจและเพิ่มสัดส่วนการใช้งานระบบมากยิ่งขึ้น ผ่านการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ เว็บไซต์ www.dbd.go.th ภายใต้หัวข้อ จัดซื้อจัดจ้าง และการอบรมในเวทีต่าง ๆ เพราะ THAI SME-GP จะช่วยให้ SME ไทยสามารถแข่งขันได้อย่างเป็นธรรม และช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐใช้สินค้าและบริการจาก SME ไทยมากขึ้น นำไปสู่การเพิ่มรายได้และสร้างการเติบโตให้ผู้ประกอบการในท้องถิ่น
ส่วนการยกระดับธรรมาภิบาลในคู่ค้าภาครัฐ จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลระหว่างกันในหลังบ้าน อาทิ นิติบุคคลผู้ละทิ้งงาน เพื่อป้องกันการจัดซื้อจัดจ้างกับธุรกิจที่ขาดธรรมาภิบาล และกรมจะเพิ่มมาตรการต่าง ๆ ในการรับจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลใหม่ที่มีความเข้มงวดมากขึ้นเพื่อลดปัญหานิติบุคคลนอมินีในประเทศไทย รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการสร้างธรรมาภิบาลให้คู่ค้าภาครัฐ เพื่อให้กรมบัญชีกลางนำไปปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
“ความร่วมมือครั้งนี้ จะช่วยให้ SME ไทยเข้าถึงโอกาสทางธุรกิจภาครัฐได้มากขึ้น ลดขั้นตอนเอกสารที่ซับซ้อน และเสริมสร้างความโปร่งใสในการทำธุรกิจร่วมกับภาครัฐ การประชุมครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกรมและกรมบัญชีกลางในการสนับสนุน SME ไทยอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมสร้างมาตรฐานธรรมาภิบาลให้คู่ค้าภาครัฐเข้มแข็งและโปร่งใส”นางอรมนกล่าว