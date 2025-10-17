ปปช.ลุยแล้ว!สอบ อบต.พิษณุโลก ซื้อรถขุดดินตีนตะขาบเป็นคอลเลกชัน

พิษณุโลก - ปปช. ลุยสอบ อบต.สมอแข ซื้อรถขุดดินตีนตะขาบเป็นชุดคอลเลกชัน 15 ล้านบาท เผยวันนี้อยู่ระหว่างสอบพยานบุคคล-พยานผู้เชี่ยวชาญ ตัวนายกฯ อบต. ยังไม่ต้องมา-ยังเป็นเพียงผู้ถูกกล่าวหา หากพบมีมูลวันไหนตั้งคณะกรรมไต่สวน-ทำสำนวนส่งอัยการทันที
นายปรีชา ยาศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลก พร้อมกลุ่มงานป้องกันการทุจริต ร่วมกับชมรม Strong จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจสอบ กรณีการจัดซื้อรถตีนตะขาบ(แบบแขนยาว) และรถหัวลากพร้อมเทรลเลอร์ อบต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก ว่ามีราคาสูงเกินจริง
คณะ ป.ป.ช.ได้เข้าตรวจสอบเมื่อ 15 ต.ค. พบว่า อบต.บึงพระ พบว่า มีความต้องการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ(แบบแขนยาว)ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า และรถยนต์หัวลาก พร้อมเทรลเลอร์กึ่งพวง แบบชานต่ำ พร้อมสะพานไฮดรอลิค ตัวรถชนิดไม่น้อยกว่า 22 ล้อ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า 2 เพลา เครื่องยนต์ดีเซลกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 300 แรงม้าพร้อมเครน เพื่อขุดลอกแหล่งน้ำในการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่
เนื่องจากแต่เดิม อบต.บึงพระใช้วิธีการจ้างเหมาขุดลอกคลองและขอความอนุเคราะห์เครื่องจักรจากองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ทำให้อบต.บึงพระ มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขุดลอกจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องจัดซื้อเครื่องจักรให้สอดคล้องตามลักษณะการใช้งานในพื้นที่ และเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
กระทั่งเกิดโครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ(แบบแขนยาว) ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า (นอกมาตรฐานครุภัณฑ์) จำนวน 1 คัน และรถยนต์หัวลาก พร้อมเทรลเลอร์กึ่งพวง แบบชานต่ำ พร้อมสะพานไฮดรอลิค ตัวรถชนิดไม่น้อยกว่า 22 ล้อ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า 2 เพลา เครื่องยนต์ดีเซลกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 300 แรงม้าพร้อมเครน (นอกมาตรฐานครุภัณฑ์) จำนวน 1 คัน
นายปรีชา ยาศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยกับ ผู้สื่อข่าวว่า มีชื่อผู้กล่าวหาร้องเรียนต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ตรวจสอบดำเนินคดีกับ นาง ท (ขอสงวนชื่อและนามสกุล) นายกอบต.สมอแขและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อขาย รถขุดดินตีนตะขาบแขน(บูม)ยาว และรถขุดดินตีนตะขาบสั้นแล้ว ซึ่งลงเลขรับเมื่อ 4 ก.ย. 2568
“รถคันเล็ก(ขุดดิน)จัดซื้อและรับมอบมาแล้ว ส่วนคันใหญ่ รถขุดดินตีนตะขาบแขน(บูม)ยาว คันละ 7.7 ล้านบาทนั้น ได้รับเรื่องแล้ว อยู่ใน มือ ปปช.แล้ว และกำลังดำเนินการว่า ตรงกับสเปค ราคาเหมาะสมหรือไม่“
ถ้าพบมีกรณีการฮั้ว ก็จะมีโทษ 20 ปี ถ้าผิด ม.151 ก็ 20 ปีอยู่แล้ว ซึ่งคนเซ็นรับมอบมา จะต้อง ตอบกับ ปปช.ให้ได้ว่า 1.สเป็กรถคันดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานไหม 2.เอื้อผลประโยชน์ใคร หรือไม่ ล็อกสเปคหรือไม่ แล้วมีคนอื่นเข้าไป(ประมูล)หรือไม่? 3.สินค้าที่ส่งมา มียัดไส้ ไหม ?
“ปปช. มีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจสอบอยู่แล้ว รวมทั้งกระบวนการของ ปปช. มีขั้นตอนชัดเจน กล่าวคือ นำเอกสารมาแล้ว สอบพยานบุคคลที่เกี่ยวข้อง สอบพยานผู้เชี่ยวชาญ ตัวเขา(นายกฯสมอแข) ยังไม่มีหน้าที่ต้องมา เพราะเขายังเป็นผู้ถูกกล่าวหา เขาจะมาพบปปช. ก็ต่อเมื่อ 1.ปปช ตรวจพบว่า มีมูลความผิด เสนอคณะกรรมการ เพื่อตั้งกรรมการไต่สวน ทำสำนวน ส่งอัยการ 2.หาก ปปช. ทำไต่สวนเสร็จ ปปช.จึงแจ้งให้เขามา รับทราบข้อกล่าวหา ณ.วันนี้ ยังไม่ถึง เขา(นายกฯสมอแข) ยังเป็นผู้ถูกกล่าวหา ต้องแจ้งข้อกล่าวหาก่อน”
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกอบต.สมอแข ได้ซื้อจากชุดครุภัณฑ์ดังกล่าว จากบริษัท มาส (ขอสงวนชื่อ)เหมือนกับอบต.บึงพระ เป็นรถขุดดินตีนตะขาบบูมยาว ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ยี่ห้อ รุ่น Hyundai ( ฮุนได ) รุ่น HX 220 HD LL บูมยาว รุ่นเดียวกันกับ อบต.บึงพระซื้อข้างต้น ผ่านประกวดราคา อิเล็กทริอนิกส์ 7,790,600บาท เทียบกับราคาท้องตลาด 3,650,000 บาท หรือแพงกว่าตลาด 4,146,000 บาท พร้อมรถเทลเลอร์ 1 คันราคา 7,495,000 บาท รวมชุดละ 15,285,600 บาท