กทม. ขอบคุณทุกเสียงตอบรับจากแนวคิด “สะพานคนเดินข้ามเจ้าพระยา” Global Landmark ใหม่ของเมือง ที่ปัจจุบันยังอยู่ขั้นศึกษา หนุนการเดินทาง–เศรษฐกิจ

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กรุงเทพมหานคร ชี้แจงความคืบหน้าแนวคิดโครงการสะพานคนเดินข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงระหว่างสะพานพระปกเกล้า ถึงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ย้ำชัด ปัจจุบันอยู่เพียงขั้นตอนการศึกษาและออกแบบเบื้องต้น ยังไม่มีการก่อสร้าง และต้องผ่านการพิจารณาของสภากรุงเทพมหานครเพื่อขอรับงบประมาณในอนาคต

(9 ม.ค. 69) นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า แนวคิดโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย P023 การเสริมศักยภาพสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งใหม่ โดยมีเป้าหมายพัฒนาให้เป็น Global Landmark แห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร ช่วยยกระดับศักยภาพเมืองและเศรษฐกิจในพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้มีความโดดเด่นและเป็นจุดหมายสำคัญที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวต้องมาเยือน

นอกจากนี้ยังเป็นการเชื่อมย่านต่าง ๆ อาทิ เยาวราช ทรงวาด ท่าดินแดง คลองสาน และพื้นที่โดยรอบ อันเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจในพื้นที่ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

โฆษก กทม. ระบุเพิ่มเติมว่า จากการขยายตัวของเมือง ทำให้พื้นที่สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยามีความหนาแน่นทั้งประชากรและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ขณะที่ช่องทางข้ามแม่น้ำส่วนใหญ่ยังเป็นสะพานสำหรับรถยนต์หรือเรือข้ามฟากเป็นหลักและมีข้อจำกัด จึงเกิดแนวคิดพัฒนาสะพานคนเดิน เพื่อเพิ่มทางเลือกการเดินทางที่สะดวกและปลอดภัย เชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะทั้งรถ ราง และเรือ รวมถึงคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและทัศนียภาพของแม่น้ำ

ปัจจุบัน กรุงเทพมหานครได้ว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียดโครงการ โดยต้องพิจารณาข้อจำกัดด้านพื้นที่ การจราจร กฎหมาย และรูปแบบโครงสร้างที่ไม่กระทบเส้นทางเดินเรือ พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้โครงการสอดคล้องกับบริบทพื้นที่และความต้องการของคนกรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลและร่วมแสดงความคิดเห็นต่อแนวคิดโครงการได้ที่ นโยบาย P023 เสริมศักยภาพสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ผ่านเว็บไซต์ openpolicy.bangkok.go.th










