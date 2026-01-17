“พรรคไทยชนะ”ถือฤกษ์มงคลกราบพระเจ้าตากฯ ประกาศสืบทอดภารกิจกอบกู้ชาติ แก้จน แก้เหลื่อมล้ำ พาประเทศหลุดพ้นคอร์รัปชัน

วันนี้(17 ม.ค.)พรรคไทยชนะถือฤกษ์มงคล เดินหน้ารณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง โดย นายจักรพงศ์ ชื่นดวง หัวหน้าพรรคไทยชนะ พร้อมคณะกรรมการบริหารและทีมงาน ลงพื้นที่กรุงเทพฯ ตั้งแต่ช่วงเช้า เวลา 10.17 น. เข้ากราบสักการะ พระเจ้าตากสินมหาราช ณ วัดหงส์รัตนาราม เพื่อขอพรและความเป็นสิริมงคลในการหาเสียง
พรรคไทยชนะระบุว่า การได้หมายเลขหาเสียง เบอร์ 17 ถือเป็นนิมิตหมายที่ดี เนื่องจากตรงกับวันพระราชสมภพของพระเจ้าตากสินมหาราช วีรกษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้เอกราชและสร้างความเป็นปึกแผ่นให้บ้านเมือง โดยเลขดังกล่าวเป็นสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญ การเสียสละ และภารกิจในการ “กอบกู้” ซึ่งพรรคตั้งใจนำมาสืบทอดเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและแก้ปัญหาปากท้องของประชาชน
จากนั้นคณะได้เดินทางไปกราบสักการะอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินที่ วงเวียนใหญ่ เพื่อย้ำเจตนารมณ์ความมุ่งมั่นในการกอบกู้บ้านเมืองให้หลุดพ้นจากความยากจน การทุจริตคอร์รัปชัน และภัยจากแก๊งสแกมเมอร์ พร้อมประกาศเป้าหมายผลักดันประเทศไทยสู่ความศรีวิไลซ์อย่างแท้จริง
ต่อมา คณะได้ไปกราบอนุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อราชวงศ์จักรี และในช่วงบ่ายได้เดินทางไปกราบขอพรที่ ศาลหลักเมือง และ พระสยามเทวาธิราช เพื่อความเป็นสิริมงคลและขอชัยชนะในการเลือกตั้งวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569
กิจกรรมดังกล่าวมีแกนนำและผู้สมัครของพรรคเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง อาทิ นายจักรพงศ์ ชื่นดวง หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี นายไชยยงค์ รัตนวัน แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ตัวแทนชาวนา–ชาวสวน–ชาวไร่ พล.ร.ท.เจียมศักดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ตัวแทนกลุ่มข้าราชการ รวมถึงคณะกรรมการบริหารพรรค ผู้สมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ และผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
นายจักรพงศ์ กล่าวว่า พรรคไทยชนะมีความมั่นใจในเจตนารมณ์การเป็นพรรคการเมืองของประชาชน พร้อมสืบทอดจิตวิญญาณแห่งชัยชนะ เช่นเดียวกับพระเจ้าตากสินมหาราชที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค โดยพรรคจะต่อสู้กับความยากจน ความเหลื่อมล้ำ และวิกฤตต่าง ๆ เพื่อคืนความสุขและความรุ่งเรืองให้แก่คนไทยอย่างยั่งยืน