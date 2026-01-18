ครอบครัว “ศิริลัทธยากร” เติมความอบอุ่นกลางสนามเลือกตั้ง ศึกช้างชนช้าง เขต 2 แปดริ้ว

สนามเลือกตั้ง เขต 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา ยังคงร้อนแรงสมฐานะ “ศึกช้างชนช้าง” เมื่อการขับเคี่ยวระหว่างสองขั้วการเมืองใหญ่ พรรคเพื่อไทย – พรรคกล้าธรรม เดินหน้าชนกันเต็มกำลัง ชนิดที่ต่างไม่มีใครยอมใคร
ฟากแชมป์เก่าอย่าง “อรรถกร ศิริลัทธยากร” ยังคงรักษาฟอร์มความแข็งแกร่ง สมศักดิ์ศรีทายาททางการเมืองของ “อิทธิ ศิริลัทธยากร” อดีต ส.ส.เมืองแปดริ้ว 5 สมัย ที่ชื่อเสียงและบารมียังฝังแน่นในความทรงจำของชาวบ้านจนถึงวันนี้
แม้เกมการเมืองจะดุเดือด เข้มข้นทุกย่างก้าว แต่ภาพที่สะดุดตาและชวนอมยิ้มไม่น้อย กลับเป็นบรรยากาศการหาเสียงของ “ครอบครัวศิริลัทธยากร” ที่มากันครบทีม ทั้งคุณพ่อ คุณแม่ เดินเคียงข้างผู้สมัครแบบเรียบง่าย ไม่เน้นกองทัพทีมงานใหญ่โต หากแต่เน้น “คนพื้นที่” ที่ผูกพันกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อ ส่งต่อถึงรุ่นลูก
ภาพคุณพ่อเดินทักทายชาวบ้านอย่างคุ้นเคย เสียงเรียก“อิทธิ” ที่ดังเป็นระยะ ๆ บ่งบอกชัดเจนว่า เรตติ้งแฟนคลับในพื้นที่ยังคงหนาแน่นไม่เปลี่ยน งานนี้เลยอดตั้งคำถาม ไม่ได้ว่า…“พี่เบ็นซ์ อรรถกร”ให้ค่าเหนื่อย“ป๋าอิทธิ”บ้างมั้ยเนี่ย ?
การเมืองอาจต้องแข่งกันด้วยนโยบาย วิสัยทัศน์ และพลังบ้านใหญ่ แต่ในอีกมุมหนึ่ง ภาพความอบอุ่นของครอบครัวนี้ที่ลงพื้นที่เคียงข้างกัน ก็เป็นเสน่ห์เล็ก ๆ ที่ทำให้ศึกช้างชนช้างครั้งนี้ ไม่ได้มีแค่ความเข้มข้น หากยังแฝงด้วยรอยยิ้มและความผูกพันของคนการเมืองกับชุมชนอย่างแท้จริง