“พรรคเป็นธรรม “เสนอรื้อระบบเกษตรกรไทยทั้งกระดาน กู้ศักดิ์ศรีคนปลูกอาหาร

“กรรณ์” ประกาศชัด เกษตรกรไม่ได้ล้มเหลว แต่ถูกระบบไม่เป็นธรรมกดทับ พรรคเป็นธรรม ชู 4 เสาปฏิรูปการเกษตร แก้ปัญหาที่ต้นเหตุอย่างยั่งยืน
น.ส. กรรณ์ ชวกรกุล ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ (Party List) ลำดับที่ 2 พรรคเป็นธรรม กล่าวบนเวทีประชันนโยบายสาธารณะ Election Debate Thailand 2026 ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ร่วมกับพรรคการเมืองต่างๆ ในหัวข้อนโยบาย "ด้านการเกษตร" โดยได้นำเสนอนโยบายที่เน้นการแก้ปัญหาที่ โครงสร้างมากกว่าการขายฝันหรือสัญญาว่าจะให้ โดยระบุว่านโยบายของพรรคไม่ได้คิดจากห้องแอร์ แต่กลั่นกรองจากเสียงจริงของ คนเกษตรที่ต้องแบกรับต้นทุนและความเสี่ยงมาโดยตลอด
"เกษตรกรไทยล้มละลายทางเศรษฐกิจ ไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่ขยัน แต่เพราะระบบโครงสร้างที่บิดเบี้ยวทำให้พวกเขาไปต่อไม่ได้" น.ส.กรรณ์ กล่าวบนเวที
ทั้งนี้ พรรคเป็นธรรมได้นำเสนอ 4 เสาหลักในการปฏิรูปการเกษตร ได้แก่
1. การจัดการผลผลิตอย่างเป็นระบบ: แก้ปัญหาพืชผลล้นตลาดซ้ำซาก ด้วยระบบ "ปฏิทินเป็นธรรม" เพื่อวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการ
2. ราคาที่เป็นธรรม: สร้างกลไกราคาที่ไม่ถูกกดขี่จากพ่อค้าคนกลาง เพื่อให้เกษตรกรได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าเหนื่อย
3. การเข้าถึงทรัพยากรอย่างเท่าเทียม: ทั้งแหล่งเงินทุน เทคโนโลยีสมัยใหม่ และตลาด เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการแข่งขัน 4. ยกระดับศักดิ์ศรีเกษตรกร: เปลี่ยนจากการรอเงินเยียวยาชั่วคราว เป็นการสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน
"เกษตรกรไม่ต้องการคำสงสาร แต่ต้องการระบบที่ยุติธรรมและโอกาสที่เท่าเทียม" เพราะความมั่นคงของประเทศจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากผู้ผลิตอาหารหลักของชาติยังต้องเผชิญกับความไม่เป็นธรรม“
ทั้งนี้น.ส.กรรณ์ยังได้กล่าวเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่ 8 ก.พ. 69 โดยเลือกพรรคการเมืองที่กล้าแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ กาเบอร์ 45 ในระบบบัญชีรายชื่อ เพื่อร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงให้การเกษตรไทยอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน