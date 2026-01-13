“เอกนิติ” เผยร่วมงาน ภท.เหตุ “อนุทิน” เปิดโอกาสให้อิสระออกแบบนโยบาย ศก.เต็มที่ ช่วยให้ Quick Big Win

รมว.คลัง เปิดใจร่วมทำงานกับ ภูมิใจไทย เพราะ “อนุทิน” เปิดโอกาส-เปิดอิสระ ในการทำงาน ให้ออกแบบนโยบายเศรษฐกิจ ได้เต็มที่ นำประสบการณ์มาช่วยทำประโยชน์ให้ประเทศ จนเกิด Quick Big Win
วันนี้ (13 ม.ค.) นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้ช่วยหาเสียงพรรคภูมิใจไทย แคนดิเดตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงการตัดสินใจเข้าร่วมทำงานทางการเมืองกับพรรคภูมิใจไทย ว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ชวนมาทำงานในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรองนายกรัฐมนตรี ที่ดูแลด้านเศรษฐกิจ ถือเป็นโอกาสที่ได้มาทำในสิ่งที่ตัวเองถนัด และชำนาญ เพราะว่าอยู่ในแวดวงเศรษฐกิจการเงิน การคลังของประเทศมานาน พบเจอนายกรัฐมนตรีมา 20 กว่าปีแล้ว ตอนที่ทำงานอยู่ต่างประเทศ ท่านเคยชวนว่าวันหนึ่งสงสัยจะได้มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แต่ไม่คิดว่าวันนี้จะเป็นเรื่องจริง
“วันที่ นายอนุทิน มาชวน บอกว่า เราทำประโยชน์ให้ประเทศในหลายๆ ส่วนอยู่แล้ว เป็นประธานแบงก์มาแล้ว ทำต่างประเทศก็ทำมาแล้ว อยู่กระทรวงการคลัง วนมาเป็นอธิบดี อยู่หลายกรม เอาประสบการณ์ทั้งหมดมาช่วยทำประโยชน์ให้ประเทศดีกว่า ผมเติบโตในครอบครัวราชการ คุณพ่อ คุณแม่ สอนมาตลอดว่า ต้องทำประโยชน์ให้กับประเทศ พอท่านนายกฯ ให้โอกาส ผมก็ใช้เวลาตัดสินใจนาน เพราะว่านานจริงๆ หมายถึง 3 วัน ต้องคิดหนัก เราต้องคุยกับครอบครัว แต่ก็คิดว่าทิ้งชีวิตราชการ และเอาประสบการณ์ทั้งหมดมาช่วย ทำให้ประเทศไทย เศรษฐกิจไทย มันดีขึ้นจริงๆ ตัวที่ทำให้ก้าวผ่านความกลัวจริงๆ คือ ความมั่นใจในตัวนายกฯ เพราะคุณอนุทิน ท่านเปิดโอกาสให้ทำงาน เปิดอิสระให้ทำงาน ท่านบอกว่าคุณออกแบบนโยบายเศรษฐกิจได้เต็มที่ นโยบายเศรษฐกิจในช่วงที่เราเป็นรัฐบาล คำว่า quick big win เกิดจากที่ผมเอาประสบการณ์ที่ทำงานในหน่วยราชการ” นายเอกนิติ กล่าว