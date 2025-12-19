กรมบัญชีกลางเตรียมมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ปี 2568 Top Fund Awards

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เตรียมจัดพิธีมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2568 (Top Fund Awards 2025) ภายใต้แนวคิด “ทุนหมุนเวียน สร้างรอยยิ้มให้คนไทย” เพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่หน่วยงานที่มีผลงานการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จัดพิธีมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2568 Top Fund Awards 2025 ภายใต้ชื่องาน "ทุนหมุนเวียน สร้างรอยยิ้มให้คนไทย" โดยปีนี้ได้รับเกียรติจากนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานในพิธี พร้อมผู้บริหารระดับสูง เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับรางวัลอันทรงคุณค่าและสร้างขวัญและกำลังใจให้แด่ทุนหมุนเวียนที่บริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามหลักเกณฑ์ฯการตัดสินที่ได้กำหนดไว้
พร้อมรับชมนิทรรศการทุนหมุนเวียน และกิจกรรมจากกรมบัญชีกลาง ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 ธันวาคม 2568 เวลา 9.00 ถึง 12.00 นาฬิกา ณ ห้องแซฟไฟร์ 204 และ 205 อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร
จัดโดย กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง